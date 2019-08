10 obiceiuri zilnice care îți distrug frumusețea și sănătatea

Cu toții avem obiceiuri nocive care ne afectează frumusețea, sănătatea sau chiar ne scurtează viața. Zi de zi facem gesturi aparent banale, dar care au un impact major asupra organismului.



Iată care sunt obiceiurile greșite ce îți pot distruge frumusețea și sănătatea:



Porți tot timpul ojă

Dacă nu reziști nici măcar o zi fără să ai ojă pe unghii, atunci în mod sigur îți este cunoscută această problemă. În special ojele de culoare închisă sau cele în nuanțe intense conțin pigmenți puternici care pătrund în interiorul unghiilor. Rezultatul sunt unghiile îngălbenite, cu un aspect neplăcut. Încearcă să porți mai rar oja intens colorată și alege numai produse de foarte bună calitate.



Folosești un prosop de mâini ca să te ștergi pe față

Ți se pare normal să te ștergi pe față cu un prosop după ce te speli. Acest obicei ar putea avea consecințe nefaste asupra frumuseții tale. Prosopul este un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor. De fiecare dată când te ștergi pe față cu un prosop de mâini folosit împrăștii pe piele bacterii care pot cauza apariția acneei. În locul prosopului, șterge-te cu șervețele curate din hârtie.



Nu cureți pensulele de machiaj

Poate că nu este prioritatea ta să-ți cureți cu regularitate pensulele de machiaj. Dar este un pas obligatoriu pentru sănătatea pielii tale. Folosind pensule murdare reaplici iar și iar pe piele bacterii și microbi periculoși. Mai mult decât atât, aceste microorganisme se răspândesc și în produsele tale de machiaj de fiecare dată de fiecare dată când intră în contact cu pensulele de machiaj murdare. Spală-le cu regularitate folosind apă călduță și puțin șampon, apoi clătește foarte bine.



Consumi prea multă sare

Ne-am obișnuit să consumăm alimente și gustări sărate, astfel încât pierdem adesea din vedere cantitatea de sare pe care o mâncăm zi de zi. Sarea se găsește în cantități mari în alimente intens procesate precum chips-uri, mezeluri, covrigei etc. Dacă reduci consumul de sare, tensiunea sanguină scade. Iar unele studii au arătat că femeile cu tensiune arterială mică au mai puține riduri decât celellte. Nu ar trebui să mănânci mai mult de 2,300mg de sare pe zi.



Aplici deodorant după ce te-ai ras

Nu mai este niciun secret faptul că deodorantele conțin ingrediente nocive pentru sănătate. După baie, porii tăi se deschid, iar pielea absoarbe și mai mult produs.

Pe de altă partea, aplicarea produselor cosmetice pe pielea proaspăt rasă ar putea să cauzeze iritații severe și creșterea firelor de păr sub pielea, în special pe zona axilelor.



Dormi cu părul prins în coadă

Femeile care au părul lung se pot simți confortabil dormind dacă au podoaba capilară strânsă într-o coadă înaltă. Din păcate, acest obicei îți afectează foliculii de păr și îi slăbește, ceea ce poate duce la căderea și rărirea părului. lasă-ți părul liber sau prind-l cu o eșarfă din mătase dacă nu vrei să te încurce pe timpul nopții.



Faci dușuri fierbinți

Ne plac băile fierbinți pentru că ne ajută să ne relaxăm după o zi tensionată de lucru. Nu este o problemă să-ți faci câte un duș fierbinte din când în când. Însă problemele apar atunci când îți faci un obicei din asta. Apa fierbinte îndepărtează uleiurile naturale prezente pe piele care au rolul de a o menține hidratată și de a preveni apariția ridurilor. Apa fierbinte îți usucă pielea și o îmbătrânește prematur.



Îți pieptăni părul ud

Atunci când est ud, părul este foarte vulnerabil.

Își pierde din rezistență și se poate rupe cu ușurință, mai ales dacă încerci să-l pieptăni cu putere. Pe de altă parte, porii sunt deschiși după baie, ceea ce înseamnă că firele se pot smulge cu ușurință din piele când te pieptăni cu putere. Piaptănă-te numai după ce părul s-a uscat complet.



Uiți să schimbi fața de pernă

Dacă te confrunți cu probleme ale pielii pentru care nu găsești cauza, precum coșuri sau iritații, răspunsul ar putea fi pielea ta. Este obligatoriu să-ți schimbi fața de pernă o dată la două, trei zile. În acest fel scapi de transpirația, sebumul, bacteriile și impuritățile care se pot transfera de pe fața de pernă murdară pe tenul tău.



Nu folosești zilnic cremă cu SPF

Razele ultraviolete, cunoscute și ca raze UV, sunt prezente în atmosferă indiferent dacă este soare sau nor. Sunt principalii factori care cauzează îmbătrânirea prematură a pielii. De aceea ar trebui să eviți expunerea exagerată la soare și să aplici zilnic o cremă de față cu factor de protecție (SPF) 30.