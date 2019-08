Ce spun astrele azi, 16 august

Berbec

Astazi oponentii vostri isi vor da pe fata intentiile, ceea ce este foarte bine, pentru ca veti sti exact pe ce pozitii va situati; mai periculos ar fi sa actioneze pe ascuns si astfel sa va deruteze. Acum, ca stiti adevarul, sunteti in masura sa luati masurile care se impun. Si aveti toate sansele, cu putina atentie si concentrare, sa depasiti momentele dificile. Aveti grija si de starea voastra de sanatate. Prea mult stres va poate cauza o serie de probleme neasteptate in aceasta privinta. Viata sentimentala poate comporta unele momente de tensiune, in cazul in care nu reusiti sa va onorati, la timp, obligatiile domestice.



Taur

Ati trecut in extrema cealalta, astfel incat nu mai sunteti preocupati de nimic altceva decat de ceea ce aveti de facut si de modul in care puteti sa va finalizati sarcinile pe ziua de astazi. Totusi, daca priviti in jur, s-ar putea sa vedeti ca mai sunt si alte persoane care depind de dumneavoastra si care isi doresc din tot sufletul sa le acordati si lor atentie. Ba chiar s-ar putea sa aiba nevoie stringenta de ajutor si se asteapta sa-l primeasca din partea voastra, chiar daca este vorba numai de un sfat bun. Alegand sa pastrati distanta, riscati ca in momentele in care veti avea nevoie de sprijin, sa nu mai fie nimeni in preajma voastra care sa va ajute.



Gemeni

Este posibil ca astazi sa va gasiti prinsi intr-o polemica mai aprinsa pe teme profesionale, insa o polemica cu miza destul de mare. Unul dintre colegi incearca sa va provoace la o discutie pe o anumita tema, insa in prezenta cuiva care poate certifica sefilor in legatura cu abilitatile voastre profesionale. Pastrati-va calmul si concentrati-va pe problema in cauza, astfel incat sa reusiti sa dati raspunsurile asteptate si sa faceti o impresie buna. Nu este exclus ca, in urma discutiei amintite sa obtineti chiar o marire de salariu sau o promovare, daca reusiti sa impresionati. In plan sentimental, va fi nevoie sa faceti unele concesii, daca doriti sa mentineti o atmosfera relaxata.



Rac

Se pare ca astazi va fi o zi ceva mai dificila in ceea ce priveste modul in care va veti intelege cu cei din jur; nu reusiti deloc sa transmiteti ceea ce aveti de transmis, iar acest lucru are impact negativ asupra relatiilor cu ceilalti. Daca nu apelati la rabdare si calm, v-ati putea trezi, la un moment dat, intr-o situatie exploziva. Depinde de voi cum veti manevra situatia astfel incat sa reusiti sa temperati evenimentele. Finantele ar putea sa va puna ceva probleme, asa incat faceti tot posibilul sa va controlati asa cum trebuie bugetele si sa nu va aventurati la cheltuieli inutile. O relatie problematica este posibil sa fie adusa in prim plan de unele evolutii de astazi; clarificati lucurile, inainte de a aparea noi dificultati in gestionarea acestei relatii.



Leu

Informati-va temeinic asupra lucrurilor care se prefigureaza deja pe agenda zilei. Daca le tratati cu indiferenta, s-ar putea ca ceea ce va doriti sa se intample sa fie totalmente denaturat, iar pagubele ar putea fi semnificative. Sustineti o colaborare fructuoasa, chiar si cei mai dificili colegi, nu va lasati atrasi, pe cat posibil, in situatii conflictuale in care sa fiti nevoiti sa alegeti una dintre tabere; asa veti avea mereu sprijin, iar rezolvarea chestiunilor de serviciu se va dovedi mai usoara. Daca va veti simti extrem de solicitati in prima parte a zilei, nu ezitati sa va luati o pauza spre seara si sa faceti ceva care sa va faca placere si care sa va ajute sa va relaxati si sa va reincarcati cu energie pentru zilele urmatoare.



Fecioara

Astazi nu e o zi prea potrivita pentru libertatea de exprimare. Din pacate, trebuie sa va controlati destul de riguros cui si cum va adresati, precum si ceea ce divulgati din ceea ce stiti. Daca veti renunta la echilibrul care se spune ca va caracterizeaza, s-ar putea sa inrautatiti o serie de situatii care treneaza de mai multa vreme. Daca, insa, alegeti calea expectativei si aveti putina rabdare, s-ar putea ca solutia problemelor respective sa vina de unde va asteptati mai putin si sa fie chiar foarte facila. Nu va grabiti, deci, ci mizati, in continuare, pe rabdare si calm; inclusiv in relatia cu apropiatii, aceasta este cea mai potrivita abordare.



Balanta

In continuare, abilitatile de comunicare trebuie fructificate la maximum. Mai ales in plan profesional, nu va lasati dusi de val si nu ignorati clarificarea tuturor aspectelor legate de chestiunile de serviciu. S-ar putea ca, uneori, sa va simtiti greu incercati de anumite situatii ce tin de domeniul in care activati, dar nici daca lasati lucrurile la voia intamplarii nu este OK. In viata profesionala, ambiguitatile si lipsa comunicarii pot cauza nu doar un simplu disconfort. Pierderile aici se cuantifica in bani. De asemenea, prea multa graba, fara a avea toate datele problemelor clarificate, poate constitui un alt punct de plecare pentru dezastru. Astazi se impune prudenta in actiune.



Scorpion

Va fierbe sangele in vine, nu aveti deloc stare si cautati modalitati de a va consuma energiile intr-un mod cat mai constructiv cu putinta. S-ar putea sa aveti ocazia sa faceti asta, odata cu aparitia unor obstacole pe care va trebui sa le depasiti. Nu va fi ceva placut, insa, cu putin efort, veti reusi sa treceti cu bine peste aceste chestiuni care va incomodau si, poate, chiar va veti netezi mai bine drumul pentru alte interesante planuri de viitor. Astrele va favorizeaza evolutiile in plan emotional; o intalnire decisive v-ar putea schimba totalmente viata. Cuplurile mai vechi vor primi suflu nou, se vor reinventa, binenteles, cu implicare active din partea partenerilor.



Sagetator

Este bine ca reusiti sa va controlati sensibilitatile excesive care v-ar putea incerca in anumite momente si sa faceti in asa fel incat sa trageti cat mai multe foloase din posibilitatile care vi se ofera. Este o atitudine inteleapta si care va aduce mute beneficii. Mobilizati-va, in continuare, mai ales in plan profesional, pentru ca exista posibilitatea unor castiguri promitatoare in perioada imediat urmatoare. Fiti fermi in dicutiile cu juniorii, insa nu dictatoriali; ascultati ceea ceva spun copii si incarcati sa-i indreptati pe calea cea buna, daca considerati ca ei gresesc. Atingerea unui echilibru in plan personal este importanta, iar familia joaca un rol important in acest ansamblu.



Capricorn

Va tot ganditi la anumite chestiuni si la modul in care ar putea fi rezolvate, incat ati putea pierde din vedere alte lucruri, la fel de importante, care au, la randul lor, nevoie de solutii. Nu lasati la voia intamplarii chestiunile care privesc viata de familie, mai ales problemele care survin in legatura cu partenerul. Puneti-va la bataie abilitatile de comunicare si clarificati eventuale neintelegeri aparute, daca doriti sa pastrati pacea si linistea in relatie. Va veti bucura din plin de sprijinul devotat al prietenilor apropiati, la momente mai dificile; va trebui ca si voi sa menajati aceste relatii, sa faceti tot posibilul sa le mentineti in cea mai buna stare.



Varsator

Aveti grija pe ce va cheltuiti banii astazi. Sunteti in pericol de a cheltui peste masura, de a face miscari financiare riscante, care sa va destabilizeze bugetul pentru o lunga perioada de timp. Concentrati-va energia pe gasirea unor solutii de a economisi, este o idee mult mai benefica. Este posibil sa aveti parte de evenimente placute, care sa va ajute sa incheiati placut aceasta zi, in special in perioada serii. Daca ati facut totul pentru a sustine o atmosfera armonioasa in caminul vostru, atunci nu aveti de ce va teme de turbulente in viata personala; membrii familiei vor sti sa va rasplateasca cu surprize placute si momente de tihna, de care aveti atata nevoie.



Pesti

Se anunta zile placute si distractive, insa trebuie sa imbinati aceste trasaturi, in mod fericit, cu sarcinile pe care le aveti de indeplinit. Daca va veti concentra numai pe partea de distractie, si veti ignora ceea ce aveti de facut, s-ar putea sa pierdeti o serie de ocazii importante de a promova pe plan profesional, dar si in plan personal. De asemenea, presiunea chestiunilor lasate nerezolvate ar putea sa va apese mult prea mult pentru a mai avea si dispozitie pentru distractie. S-ar putea sa apara o serie de mici probleme de sanatate, care trebuie rezolvate in timp util, astfel incat sa nu se transforme in probleme mari.