Clienți jefuiți ai unei bănci comerciale continuă protestele

Revoltaţi că li s-au furat banii pe care i-au agonisit timp de mai mulţi ani, mai mulţi deponenţi au protestat din nou. Oamenii au venit la banca în care-şi păstrau banii şi bunurile pentru a-şi exprima indignarea. Reprezentanţii instituţiei financiare spun că până acum 65 de persoane au fost compensate cu câte 500 de mii de lei, relatează trm.md.





„Am avut, am lucrat toată viaţa, toată viaţa, toată familia, tot a ţinut acolo. Acasă te temi să ţii că te fură bandiţii, fiecare a doua casă se fură. Am ţinut la dânşii, am plătit pe lună, ca să fim încredinţaţi. Şi până la urmă ne-au furat ei singuri pe noi”, a declarat o femeie.

„Oare chiar nu pot rezolva această problemă. De ce trebuie de adus problema la aşa o stare. De ce trebuie ca noi toţi să ne aflăm în asemenea situaţie de risc”, a declarat un bărbat.

La protest au participat şi reprezentanţii Mişcarea Social-Politică Speranţa-Nadejda.

„Vrem să ridicăm această întrebare la nivel de stat, la nivel politic, ştim foarte bine că băncile sunt un business profitabil”, a spus preşedintele Mişcării, Andrei Donică.

Reprezentanţii băncii au declarat că 65 de persoane păgubite au beneficiat de compensaţii de până la jumătate de milion de lei, chiar dacă nu exista o obligaţie contractuală în acest sens. Instituţia financiară susţine că întreprinde toate măsurile necesare şi cooperează cu forţele de ordine, pentru a identifica făptaşii.

Furtul s-a produs în noaptea de 6 iulie. Potrivit poliţiei, hoţii au reuşit să pătrundă în interior după ce au deconectat energia electrică din sediul băncii şi au deteriorat grilajul din metal de la intrarea din spatele edificiului. Până în prezent, 31 de persoane s-au declarat păgubite, iar prejudiciul material se ridică la aproape 30 de milioane de lei.