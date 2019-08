Cele mai utile fructe pentru copilul tău

Este sezonul fructelor zemoase, care ne fac să trecem mai ușor peste temperaturile ridicate. Dacă te-ai întrebat adesea ce fructe sunt benefice pentru copilul tău, nutriționiștii au simplificat lucrurile și au realizat ierarhizarea fructelor în funcție de beneficiile pentru cei mici.



Fructele vor fi întotdeauna mai sănătoase decât dulciurile din comerț, carnea procesată sau preparatele de la fast food, dar chiar și în domeniul alegerilor naturale există priorități. Copilul tău are nevoie de multe vitamine și minerale pentru a se dezvolta armonios și a avea energie pentru a afla tot mai multe lucruri, iar meniul este cel mai simplu și gustos mod în care-i poți veni în ajutor.



Iată ce fructe ar trebui să incluzi în meniul lui cât mai des:



1. Fructele de pădure

Cireșele, zmeura, murele, căpșunile și afinele conțin foarte mulți antioxidanți, în special vitamina C, reducând foarte mult riscul de cancer. Fructele de pădure sunt o hrană adecvată și pentru creier deoarece susțin dezvoltarea abilităților cognitive. Consumul zilnic de fructe de pădure poate preveni efectele negative pe termen lung ale stresului, protejând creierul uman și în special capacitatea de memorare a informațiilor noi.

Aceste fructe conțin și acizi grași de tip Omega-3, iar copilul tău nu va refuza smoothie-urile care au culori atractive, sosurile din iaurt cremos și cireșe ori cerealale calde sau reci de la micul dejun combinate cu mure și căpșuni. Poți încerca și să-l obișnuiești cu o variantă light de desert, combinând murele și zmeura cu un topping din frișcă. De asemenea, poți mixa fructele cu legume pentru a obține un gust original, de exemplu cireșe cu broccoli sau căpșuni cu fasole verde.



2. Merele

Îl vor ajuta pe copilul tău să aibă un organism fortificat în timp ce se joacă, aleargă, sare sau se implică în activități sportive. Pectina din componența merelor este solubilă în apă și stimulează proliferarea bacteriilor benefice din tractul intestinal. Merele conțin și un nivel ridicat de bor, care protejează dantura și menține oasele puternice.

Un singur măr va oferi copilului un sfert din necesarul zilnic de vitamina C. În plus, acest fruct reduce riscul de diabet, atac de cord, probleme de vedere și cancer. Este foarte ușor să înlocuiești deserturile cu felii de măr cu esență de vanilie sau puțină scorțișoară, iar combinațiile pentru smoothie-uri îți permit să devii tot mai creativ.



3. Bananele

Știai că atleții consumă des banane pentru că le furnizează carbohidrați care susțin rezistența fizică? Poate copii nu au drept obiectiv creșterea masei muscualre, dar cu siguranță simt nevoia de energie suplimentară. Aceste fructe bogate în vitamina B6 sunt foarte importante pentru sănătatea pielii și a sistemului nervos. De asemenea, bananele furnizează cantități importante de vitamina C, fibre și potasiu, mixul care protejează inima copiilor de afecțiunile cronice.

În ciuda opiniilor eronate copii nu se vor îngrășa dacă mănâncă banane, așa că le poți da fructele fără nicio problemă. Încurajează-i să opteze pentru această variantă cu vitamine ca gustare, adaugă banane la înghețată sau la prăjituri și combină feliile aromate cu porția de cereale de la micul dejun.



4. Portocalele

O singură portocală conține suficientă vitamina C pentru două zile! De asemenea, este o sursă foarte bună de fibre și beta-caroten.

Gustul dulce provine dintr-o combinație de glucoză, fructoză și sucroză, iar coaja fructului furnizează pectină, fibre și flavonoide care previn gripa și răceala. Include felii de portocală în toate salatele de crudități și oferă-i copilului suc de portocale în locul băuturilor carbogazoase cu mult zahăr. Poți mixa cantități egale de suc de protocale și suc de morcovi pentru a stimula sistemul imunitar al celui mic.



5. Piersicile

Conțin cea mai ridicată proporție de zahăr natural, sunt o sursă foarte bună de vitamina C și de fibre. În același timp furnizează organismului o cantitate ridicată de potasiu, prevenind hipertensiunea arterială și afecțiunile renale în rândul copiilor. Piersicile galbene asigură și o doză utilă de beta-caroten, pe care organismul îl va transforma în vitamina A.