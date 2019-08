Ce spun astrele azi, 8 august

Berbec

Daca veti binevoi sa faceti astazi vreun efort, exista sanse maxime ca el sa fie rasplatit pe masura; nu va asteptati ca lucrurile sa va vina singure la nas. Puteti avea succes, mai ales in plan financiar, daca va miscati la vreme. Nici in ceea ce priveste socializarea nu veti fi privati de succese, deoarece sunteti intr-o dispozitie foarte benefica, care va poate aduce in centrul atentiei si, binenteles, castiguri importante in relationare. Chiar veti putea repurta succese insemnate in relatia cu acea persoana care va intereseaza cel mai mult in viata si cu care va doriti sa intariti relatia cat mai mult posibil.



Taur

Este o zi potrivita pentru a fi petrecuta, pe cat posibil, in medii familiare, alaturi de persoane pe care le cunoasteti deja. Nu sunteti in apele dumneavoastra astazi, asa ca nu va veti simti deloc bine alaturi de persoane necunoascute. De obicei sunteti mai tacuti, mai retrasi, va place sa analizati din umbra ceea ce se petrece, inainte de a actiona in vreun fel; astazi, aceasta trasatura de caracter exacerbeaza si cu greu se va putea scoate vreo idee de la voi. Daca reusiti sa va mobilizati in asa fel incat sa va puteti petrece timpul cu familia, puteti considera ca ati realizat un lucru extrem de important, mai ales daca acest lucru este asteptat de la voi de toti membrii familiei.



Gemeni

Va doriti sa iesiti din rutina de zi cu zi si sa faceti ceva putin mai deosebit si demn de tinut minte. Poate o excursie intr-un loc pe care nu l-ati mai vizitat pana acum va va ajuta sa va satisfaceti, macar partial, aceasta dorinta. Daca insa, nu veti putea face acest lucru astazi, cautati sa rezolvati problemele pe care le aveti cat mai repede cu putinta si sa organizati iesirea intr-una din zilele urmatoare, pentru ca starea de spirit pe care o aveti, nu va va permite sa mergeti la infinit in ritmul pe care-l aveti in acest moment si veti ajunge in situatia de a nu mai gasi resursele necesare pentru a merge inainte. Ganditi-va cum puteti coopta si pe cei dragi intr-un astfel de proiect.



Rac

Se pare ca este o zi in care totul ar putea merge chiar bine si viata vi se pare usoara si frumoasa. Nu exista riscul de a aparea obstacole in calea solutionarii sarcinilor pe care le aveti pentru ziua de astazi, ba chiar se pare ca veti beneficia de circumstante care va vor sprijini in demersurile voastre. Sunteti o persoana sociabila si va place sa va impartasiti voia buna si cu ceilalti, asa ca aveti ocazia sa faceti o impresie buna si in mediile sociale in care veti fi prezenti astazi. Realtionarea de succes va poate aduce castiguri, sub diverse forme, folositoare in viitor; nu va destainuiti, totusi, unor straini, de la prima intalnire.



Leu

Din fericire, astazi veti resimti din plin dragostea si sprijinul apropiatilor pentru proiectele pe care vi le-ati propus sa le infaptuiti. Chiar daca aveti o gramada de probleme de rezolvat, faptul ca aveti suportul si aprobarea celor care conteaza va face mai puternici si mai hotarati in ceea ce doriti sa intreprindeti. Cautati sa lasati deschise canalele de comunicare chiar si cu adversarii. Este important sa reusiti sa primiti informatii pertinente si direct de la sursa pentru miscarile urmatoare ale acestora, astfel incat sa va puteti adapta si voi evenimentelor ulterioare. Parteneriatele de afaceri ar putea fi sensibile, astazi; incercati sa transati cat mai clar problemele existente.



Fecioara

Astazi va doriti sa strangeti relatiile cu cei dragi, sa le consolidati prin diferite actiuni care sa fie pe placul acestora si nu doar a lor; si voua trebuie sa va faca placere. Este important sa simtiti ca-i aveti aproape pe cei mai importanti oameni din viata voastra, ca va sprijina si ca-i spirjiniti in ceea ce doresc sa faca. Mai mult decat atat, poate ca este momentul potrivit pentru a va consolida si relatia de cuplu sau pentru a trece la urmatorul nivel in relatia cu iubita. S-ar putea sa apara ceva probleme pe plan profesional care sa va puna oarecum in dificultate daca va prind pe picior gresit. Faceti in asa fel incat sa fiti pregatiti.



Balanta

Este important sa adoptati o atitudine optimista astazi, care sa va dea forta de a merge inainte cu entuziasm; pozitivismul este un pas importante in rezolvarea problemelor. Lasati timiditatea deoparte si actionati cu mai mult curaj, atunci cand lucrurile va privesc direct. S-ar putea sa mai apara si o serie de momente dificile, care sa va puna rabdarea la incercare, dar, cand nu apar acestea? Analizati bine situatia si vedeti care sunt interesele voastre in respectivele chestiuni. Ce rost are sa va implicati in probleme care nici macar nu va privesc? Si nervii vostri trebuie menajati, mai ales ca, daca va enervati, lucrurile cam scapa de sub control.



Scorpion

Este foarte posibil ca eforturile profesionale pe care le veti depune astazi sa faca diferenta pentru cineva din conducere, care va tine sub observatie de mai multa vreme. S-ar putea ca, de modul in care actionati zilele acestea, sa depinda o posibila promovare sau poate un bonus care va va prinde extrem de bine. Tineti cont de aceste lucruri si controlati-va, mai mult ca de obicei, modul de actiune si conversatiile. Incercati totusi sa pareti destinsi si relaxati si comportati-va intr-un mod cat mai natural. In a doua parte a zilei este indicat sa gasiti modalitati de a va relaxa dupa stresul acumulat, ca sa nu va cauzati probleme de sanatate.



Sagetator

Este o zi in care trebuie neapaat sa profitati de atuurile sociale de care dispuneti, atata timp cat aveti un surplus; trebuie sa prindeti exact momentul potrivit, pentru ca mai tarziu n-ar mai avea rost. Puteti sa va concentrati atentia asupra initierii unor contacte de afaceri profitabile sau pentru a clarifica chestiuni personale care v-au preocupat in ultima perioada. Este o zi foarte propice pentru a vorbi si a pune lucrurile in ordine din acest punct de vedere. Daca doriti sa va faceti casa sau spatiul de lucru ceva mai confortabile, nu ezitati sa initiatiati acest lucru astazi. Sunteti inspirati si, cu siguranta, veti lua decizii care sa va faca viata mai placuta.



Capricorn

S-ar putea sa va vedeti implicati, fara voie, intr-o serie de actiuni care sa va trezeasca, dupa finalizarea lor, sentimente de vinovatie si foarte multe regrete; nu va fi o participare benevola, ci mai degraba contextuala. De aceea este important sa nu actionati impulsiv, ci sa va ganditi bine inainte de a initia orice fel de actiuni care va pot destabiliza emotional. Incercati sa va adunati gandurile, nu sa va lasati coplesiti de ele. Ce a fost, a fost! Priviti acum inainte si incercati sa reparati, daca mai poate fi ceva reparat. Daca nu, concentrati-va atentia astfel incat sa nu mai repetati aceeasi greseala; altfel veti ramane cantonati intr-o stare care nu va va aduce nimic bun.



Varsator

Este o zi potrivita pentru distractie si amuzament, nicidecum pentru munca, desi nu este bine deloc sa ganditi astfel. Chiar daca sunteti, de regula, o persoana pentru care munca este, de multe ori pe primul plan, astazi se pare ca situatia va fi total pe dos. Totusi, nu se poate numai distractie, asa ca ar fi bine sa va concentrati eforturile si sa rezolvati, macar partial, sarcinile pe care le aveti pe ziua de astazi, si apoi sa treceti la partea a doua. Este o zi propice pentru a petrece cu familia si prietenii, pentru a consolida legaturi si pentru a va bucura de prezenta apropiatilor.; cu putin efort, o puteti transforma intr-o zi deosebita.



Pesti

Castigurile pe care le veti obtine astazi vor fi direct proportionale cu modul in care va veti implica in ceea ce aveti de facut. Fie ca este vorba de castiguri emotionale, sentimentale sau din cele finaciare, materiale, acestea vor depinde de cat de mult va veti mobiliza in activitate. De asemenea, in afaceri va conta foarte mult modul in care veti sti sa va integrati in echipa, sa colaborati cu membrii acesteia, sa va impuneti prin ingeniozitate si seriozitate. Unele elemente perturbatoare ar putea incerca sa va denatureze de la scopurile voastre principale, dar daca veti reusi sa va focusati asa cum trebuie, pericolul ca aceste demersuri sa reuseasca este aproape nul.