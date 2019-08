Când se lansează memoriile lui Edward Snowden

”Permanent Record”, memoriile fostului consultant al Agenţiei Naţionale de Securitate, Edward Snowden vor fi lansate în luna septembrie în 20 de ţări simultan, anunţă Associated Press, citat de Mediafax.



Cartea lui Edward Snowden va fi în librării pe 17 septembrie, a arătat joi compania Metropolitan Books, un imprint al Macmillan Publishers.



Snowden povesteşte ce rol a jucat în centralizarea informaţiilor şi ”criza de conştiinţă” care l-a făcut să sustragă mai multe fişiere în 2013 şi să le ofere presei, au arătat editorii.



Snowden este în continuare sub acuzare în Statele Unite şi trăieşte la Moscova, în exil. Oficialii din cadrul serviciilor secrete îl consideră vinovat că a produs pagube sistemelor de securitate, dar apărătorii drepturilor umane îl consideră un erou după ce a dezvăluit cât de invaziv este modul în care se petrece strângerea de date la nivelul serviciilor secrete. Informaţiile oferite de Snowden au arătat că autorităţile strâng informaţii din milioane de convorbiri telefonice private.



“Edward Snowden a hotărât la 29 de ani să renunţe la viitorul său pentru binele acestei ţări”, a declarat John Sargent, din partea Macmillan. “A dat dovadă de un curaj enorm şi, chiar dacă vă place de el sau nu, are de spus o poveste americană incredibilă”, a spus reprezentantul grupului editorial.



Snowden, un fost consultant al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA), este căutat de autorităţile americane după ce a dezvăluit mai multe documente clasificate cu privire la activităţiile de spionaj efectuate de agenţiile de informaţii din SUA. Trăieşte în exil în Rusia din anul 2013. În 2017, Rusia a arătat că ia în considerare extrădarea americanului, lucru invocat de Snowden ca argument că nu a colaborat cu Moscova, pentru că ”nicun stat din lume nu vorbeşte despre extrădarea spionilor cu care lucrează”.