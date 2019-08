Ce spun astrele azi, 3 august

Berbec

Daca doriti sa pastrati armonia in relatii, va trebui sa fiti mai intelegatori cu cei din jur si sa le acceptati punctul de vedere; este important sa fiti flexibili si toleranti. Acest lucru poate fi dificil atunci cand va doriti sa le aratati celorlalti ca aveti dreptate, asa ca va trebui sa va familiarizati cu arta compromisului! Desi perserverenta este importanta, ar trebui sa recunoasteti semnele unui proiect imposibil. Atunci cand insistati asupra unei probleme, s-ar putea sa creati singuri un mediu multe prea tensionat si plin de stres pentru progres. Astrele anunta o schimbare in viata sentimentala si este posibil sa va astepte un flirt in curand.



Taur

S-ar putea sa simtiti nevoia de complimente sau cel putin ca cei din jur sa va arate ca observa eforturile pe care le faceti. Din aceasta cauza, veti depinde de cei din jur mai mult decat de obicei. Nu se anunta schimbari din punct de vedere financiar, dar s-ar putea sa dati peste o suma de bani de care ati uitat si asta va poate salva dintr-o situatie delicata. Astazi ar trebui sa dedicati timpul liber pentru propria persoana si sa va relaxati impreuna cu cineva drag; este posibil ca partenerul sa propuna o iesire in oras! Ar trebui sa stati departe de curentii de aer rece, in special de aerul conditionat din casa sau din masina.



Gemeni

Astazi s-ar putea sa va folositi in sfarsit de niste aptitudini uitate, ceea ce ii va impresiona pe cei din jur. Cu sinceritatea puteti ajunge departe, insa nu renuntati la diplomatie! Va trebui sa gasiti echilibrul perfect intre a spune adevarul si a menaja pe cineva drag. Este posibil ca stresul din ultima vreme sa va ajunga din urma, asa ca folositi-va de weekend pentru a va relaxa putin. Incercati sa petreceti mai mult timp cu familia sau facand lucruri pentru care de obicei nu aveti destul timp. Daca va aflati in cursul unor schimbari in dieta voastra, este posibil ca astazi sa va confruntati cu cele mai multe pofte; incercati sa nu cedati tentatiei.



Rac

Este timpul sa lucrati mai mult la relatiile voastre, in special daca nu ati petrecut prea mult timp impreuna cu cei dragi. Din fericire, acest weekend este ocazia perfecta pentru a va simti bine impreuna cu familia. S-ar putea ca astazi sa va doriti ca toata lumea din jurul vostru sa fie la fel de eficienta ca voi, asa ca nu veti fi prea rabdatori sau intelegatori. Nu va veti bucura de cea mai buna stare, iar acest lucru va incepe de dimineata. Veti fi predispusi starilor de greata, asa ca aveti grija la ce mancati! Optati pentru un mic dejun usor si beti ceaiuri in loc de cafea sau alcool; nu in ultimul rand, ati putea sa va ganditi cum va puteti corecta unele obieciuri de sanatate daunatoare.



Leu

Cineva pe care ati incercat sa il dati uitarii isi va face din nou aparitia in viata voastra, iar acest lucru ar putea sa va afecteze rutina cu care v-ati obisnuit; veti fi asaltati de trairi, din punct de vedere emotional. Nu va asteptati la un miracol pentru situatia voastra materiala! Daca doriti sa va imbunatatiti bugetul, va trebui sa economisiti mai mult sau sa va dati silinta pentru o promovare la locul de munca. Veti reusi astazi sa va apropiati de cineva drag in urma unei discutii serioase, insa va fie nevoie sa fiti sinceri in privinta sentimentelor voastre. Daca suferiti de probleme de stomac in mod constant, nu uitati ca acestea pot fi provocate de stres.



Fecioara

Veti avea oportunitatea sa petreceti mai mult timp impreuna cu cei dragi, insa va trebui sa va folositi timpul liber si pentru responsabilitatile personale. Nu va fi insa foarte greu sa gasiti un echilibru intre cele doua. Incercati sa va apropiati de cei din jur si sa fiti mai sinceri in privinta sentimentelor voastre; daca nu va veti exprima trairile, nimeni nu va sti despre ele. S-ar putea sa simtiti nevoia sa fiti mai atenti la sanatatea voastra, insa puteti incepe cu pasi marunti, cum ar fi hidratarea zilnica sau implementarea mai multor fructe si legume in dieta. In curand este posibil ca un proiect ce va dadea batai de cap sa se rezolve.



Balanta

In aceste zile va preocupa sanatatea copiiilor mai mult decat a voastra; totusi nu trebuie sa va neglijati nici propria persoana si nevoile sale. Veti avea oportunitatea sa petreceti mai mult timp impreuna cu partenerul, ceea ce va fi ocazia perfecta pentru a discuta liber despre problemele din ultimul timp. O relatie poate evolua doar daca ambele parti sunt dispuse sa ajunga la un compromis. Nu va grabiti atunci cand trebuie sa luati o decizie, deoarece nu veti avea prea mult noroc in investitiile de viitor. Cel mai bine ar fi sa asteptati ca aceasta perioada sa treaca. Este posibil ca valorile voastre sa fie supuse unui test de catre cineva drag.



Scorpion

Este posibil sa observati ca va simtiti mai bine in propria piele, ceea ce ar putea fi rezultatul unor schimbari in relatiile voastre personale. Veti fi inconjurati de prieteni care stiu sa va aprecieze calitatile, iar acest lucru va poate creste increderea in sine si va poate da curaj sa faceti lucruri importante. Este posibil ca ziua de astazi sa treaca foarte greu, in special daca aveti planuri speciale pentru inceputul de saptamana. Folositi-va de timpul liber pentru a petrece mai mult timp in natura sau gatind propriile mese. Astfel de lucruri, oricat de marunte ar parea, va vor ajuta sa va apreciati mai mult corpul si sanatatea.



Sagetator

Astazi s-ar putea sa aveti nevoie de un imbold pentru a duce la bun sfarsit proiectele personale sau responsabilitatile din casa; sunteti vlaguiti, trebuie sa va refaceti fortele. Nu renuntati la relatie atunci cand dati peste un conflict sau momente dificile. Daca reusiti sa ajungeti la compromis cu partenerul, va veti bucura de momente frumoase in viitor si veti reusi sa treceti cu bine peste orice provocare. Incercati sa va schimbati dieta din cand in cand; de exemplu, optati pentru mai mult peste sau un alt stil de a gati! Va asteapta o perioada productiva la locul de munca, insa din aceasta cauza nu va veti bucura de prea mult timp liber.



Capricorn

Evitati sa transformati totul intr-o competitie, in special atunci cand partenerul vostru este vizat! S-ar putea sa fiti mai dezorganizati decat de obicei, ceea ce va duce la cateva zile de stres in viata personala. Incercati sa va notati evenimentele importante in calendar pentru a nu uita nimic important. Va veti bucura de foarte mult noroc in relatiile de prietenie. S-ar putea ca o intamplare sa va ajute sa realizati ca sunteti inconjurati de persoane cu adevarat loiale. S-ar putea sa observati o problema cu bugetul vostru, cel mai probabil dovada ca in ultima vreme ati cheltuit mai mult decat aveati nevoie – si voie!



Varsator

S-ar putea ca astazi cele mai mici lucruri sa va streseze; de aici o stare de anxietate, de nervozitate care va va afecta intreaga dispozitie. Incercati sa apelati la diverse metode de relaxare, cum ar fi yoga sau un hobby care v-ar ocupa mintea. Va trebui sa invatati sa va puneti piciorul in prag in unele cazuri. Chiar daca va doriti sa evitati un conflict, nu ar trebui sa sacrificati propriile valori pentru acest lucru. Mai mult, cei dragi vor aprecia sinceritatea si initiativa voastra pentru un dialog. S-ar putea sa va astepte astazi o schimbare in rutina, ceea ce v-ar putea face doar bine! Uneori este nevoie si de surprize in viata de zi cu zi.



Pesti

Este posibil sa dati peste dificultati in relatia cu partenerul, asa ca va trebui sa fiti mai atenti la propriul comportament si sa ajungeti la un compromis in anumite situatii; daca nu veti fi suficient de diplomati, situatia se poate deteriora sensibil. S-ar putea sa simtiti nevoia de aer liber sau chiar de o pauza de la stresul zilnic. Este o perioada buna pentru a uita de griji pentru un weekend petrecut in afara orasului. In sfarsit veti simti ca lucrurile decurg cum trebuie in cariera voastra si veti fi nerabdatori sa va intoarceti la locul de munca. Va veti bucura de un surplus de energie in aceste zile si veti fi mai optimisti decat de obicei.