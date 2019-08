Ce spun astrele azi, 2 august

Berbec

Astazi sunteti fortati sa va sustineti individualitatea si unicitatea. Cineva incearca sa va amestece in multime, sa va incadreze in niste tipare stereotip, sa va topeasca intr-o masa comuna si asta va enerveaza la culme. In functie de persoana care va provoaca, alegeti si modul de actiune. Daca este cineva important, puteti alege sa va aparati in orice mod va poate readuce in prim plan personalitatea unica. Totusi, nu incercati ceva foarte riscant, ca sa nu aveti de suportat consecinte ulterior. Fiti moderati in acuzatii, daca sunteti pusi intr-o astfel de situatii; faceti astfel de afirmatii numai in conditiile in care sunteti foarte siguri sau aveti doveszi palpabile. Altfel, totul ar putea se se intoarca impotriva voastra.



Taur

Evitati, cu orice pret, sa luati decizii sub impulsul momentului astazi. Nu cedati niciunei presiuni, caci exista riscul de a avea pierderi insemnate si greu reparabile. Ar putea sa apara chiar o persoana din anturaj, care sa va impinga spre luarea unor decizii pripite, tocmai pentru a va crea prejudicii. Mai ales daca este vorba de chestiuni financiare, fiti siguri ca deciziile luate sunt cele care trebuie si ca nu va vor afecta in sens negativ. Atentie deci, la ceea ce faceti si la persoanele din jurul vostru, in special la cele alaturi de care munciti. Este o zi in care relatiile interpersonale intra intr-o zona de susceptibilitate, situatie care va va face sa va simtiti inconfortabil.



Gemeni

Daca deja ati reusit sa aduceti cat mai aproape de finalizare sarcinile pe care le aveti pe ziua de astazi sau daca ati reusit cumva sa va eschivati de la unele dintre ele, ar fi bine sa va concentrati, cu mai multa atentie asupra problemelor familiale. S-ar putea sa va fi scapat ceva important, ceva ce n-ati observat din cauza faptului ca ati fosti prinsi in alte chestiuni in ultima vreme. Relatiile cu apropiatii depind mult si de dispozitia acestora, dar si de natura relatiei vostre cu ei. persoanele mai in varsta s-ar putea sa vina cu unele conceptii care sa va uimeasca; ar fi bine sa nu va puneti mintea, pentru ca puteti starni conflicte care nu ar aduce nimanui nici un castig.



Rac

Aveti mult de lucru si este nevoie sa faceti apel la rezervele de energie pentru a face fata solicitarilor pe ziua de astazi. Mobilizati-va pentru a duce totul la bun sfarsit, apoi gasiti o modalitate de a va reface cat mai repede fortele, pentru ca se anunta, si in continuare, momente dificile, carora va trebui, intr-un fel sau altul, sa le faceti fata. Un plus de atentie chestiunilor financiare nu strica deloc, mai ales daca aveti si unele datorii lunare, de care trebuie sa tineti seama; stabiliti-va clar prioritatile, iar daca unele probleme va depasesc, incercati sa solicitati ajutorul persoanelor care se pricep mai bine.



Leu

Azi veti avea o zi plina de neprevazut, cu multe evenimente neasteptate care v-ar putea lua prin surprindere. Inca de dimineata veti avea parte de surprize. In functie de felul lor, veti avea o zi placuta sau mai putin placuta. Inarmati-va cu rabdarea necesara, pentru ca, indiferent cum ar fi, orice surpriza va solicita energia si va va distrage de la sarcinile pe care le aveti de indeplinit. Implicati-va mai mult in familie. Zilele trecute ati tot fost distrasi de tot felul de alte probleme, ceea ce v-a facut sa cam neglijati chestiunile domestice; daca doriti sa mentineti linistea in cadrul familial, ar trebui sa schimbati, fundamental, tactica.



Fecioara

Poate ar fi bine sa va mai concentrati si pe dorintele celor din jur astazi. Sunt persoane care au neaparata nevoie de ajutorul vostru. Unele poate ezita sa va solicite, din cauza atitudinii voastre. E clar ca nu ati fost in toane prea bune zilele trecute, insa e neaparat nevoie sa va reveniti la normal si sa nu mai ignorati ceea ce aveti de facut. Asta e! Viata e plina de responsabilitati, care nu dispar ca prin minune. Problemele care apar trebuie rezolvate, nu date la o parte. in plan profesional, unele persoane s-ar putea sa va conteste destul de energic; va trebui sa va aparati punctele de vedere cu argumente cat se poate de valide.



Balanta

Astazi beneficiati de circumstante favorabile dezvoltarii profesionale, evolutiei in cariera, daca asta este ceea ce va doriti. Poate decideti sa va inscrieti la niste cursuri de perfectionare, purtati discutii in vederea demararii unor proiecte viitoare, finalizati unele proiecte incepute mai demult, faceti unele investitii pentru viitor. Ar fi profitabil sa va antrenati in acest sens, mai ales daca profesioa pe care o practicati va solicita updatari periodice, punerea la curent cu noutatile domeniului. Atentie la problemele familiale! Pot sa apara situatii tensionate, care, daca vor fi ignorate, pot degenera, ulterior, in tensiuni majore.



Scorpion

Cu perseverenta si determinarea caracteristice, este putin probabil sa nu reusiti sa faceti fata provocarilor acestei zile. Fiti insa atenti la colaboratorii asupra carora aveti indoieli. Este posibil ca vreunul dintre ei sa initieze actiuni care sa va dea de furca si, daca nu-l opriti la timp, ar putea sa va provoace prejudicii destul de insemnate. Chestiuni personale mai vechi tind sa revina in atentie si sa va distraga de la prezent; nu va cantonati prea mult in trecut. Acordati atentie acestor probleme, doar in masura in care pot influenta prezentul; concentrati-va asupra momentului si asupra viitorului, a proiectelor pe care le puteti initia pentru a va face viata mai buna, indiferent ce inseamna asta pentru voi.



Sagetator

Nu mai dati atat de multa importanta aparentelor. Incercati sa priviti si dincolo de ceea ce se afla la suprafata, faceti in asa fel incat sa vedeti si dincolo de mastile pe care unii si le pun pe figura. Daca reusiti sa aprofundati anumite situatii, veti obtine un avantaj insemnat asupra adversarilor. Nu cheltuiti cu patima si impulsivitate, fara sa calculati mai intai ce nevoi financiare aveti. S-ar putea sa ramaneti cu multe datorii si cu burta goala pentru o perioada, daca nu va organizati asa cum trebuie. Incercati sa aplanati situatiile conflictuale, insa fara a va implica foarte mult in ele; daca observati ca e vorba de cauze fara iesire, este bine sa va dati deoparte si sa lasati partile implicate sa solutioneze cum doresc.



Capricorn

Sarcinile pe ziua de astazi vor cere concentrare maxima; energiile voastre vor fi suprasolicitate. Pe de alta parte, trebuie sa fiti constitenti de faptul ca trebuie sa fiti focusati pe ceea ce faceti, pentru ca rezultetele sa fie mai bune si sa inregistrati cat mai putine erori. Daca aveti nevoie sa fiti putin singuri pentru a va reculege si a va organiza fortele, nu ezitati sa luati o scurta pauza la un moment dat. Sunteti hotarati sa va continuati calculele pentru viitor si sa nu lasati nimic la voia intamplarii. S-ar putea ca, la un moment dat, acest lucru sa va epuizeze, pentru ca pare fara finalitate – mereu apare cate ceva nou, ba chiar si multe surprize nedorite.



Varsator

Va simtiti inselati, si inca de catre cineva in care aveati mare incredere. Aveti grija, insa, sa judecati lucrurile cu obiectivitate, nu va lasati influentati de altii. Exista riscul de a gresi in aprecieri si de a face o mare nedreptate. S-ar putea sa fie nevoie sa operati ceva schimbari si in modul in care va desfasurati activitatea. Poate este, intr-adevar, nevoie sa reevaluati colaborarile, sa va ajustati putin modul de actiune si interactiune. Impuneti-va rabdare in rezolvarea problemelor care privesc juniorii din familie; sunt elemente care indica o acutizare a situatiilor ce tin de acestia, fara o interventie ferma. va trebui sa abordati o atitudine rabdatoare si diplomatica.



Pesti

Este o zi favorabila pentru a finaliza proiecte pe care le-ati inceput mai demult, de a rezolva probleme care au trenat multa vreme, dar care trebuie solutionate intr-un fel sau altul. Puneti-va pe treaba cu meticulozitate si atentie si, cu siguranta, veti gasi variantele cele mai bune de rezolvare. Ar fi si cazul, deoarece de modul cum duceti munca la bun sfarsit depinde si rasplata voastra. Solutiile anumitor probleme personale s-ar putea sa nu va para foarte la indemana, insa daca veti avea putintica rabdare si nu va veti descuraja de la inceput, lucrurile s-ar putea rezolva neasteptat de bine.