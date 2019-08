6 cauze medicale pentru un metabolism lent

Ce provoacă de fapt creșterea în greutate și sentimentul de oboseală? Există mai mulți factori care cauzează un metabolism lent și trebuie să-i iei în calcul pentru a preveni acumularea kilogramelor în plus și agravarea afecțiunilor de care poți suferi fără să știi.



Faci eforturi pentru a slăbi și ai redus consumul de alimente hipercalorice dar nu vezi niciun efect pozitiv? Un metabolism lent te-ar putea împiedica să obții rezultate pozitive în cadrul unei strategii de slăbire, dar poate fi și un semnal de alarmă cu privire la alte afecțiuni.



Iată care pot fi cauzele medicale din spatele unui metabolism lent:



1. Ai un nivel ridicat de cortizol

Metabolismul reflectă ritmul în care organismul transformă caloriile ingerate în energie, deci un metabolism lent înseamnă că organismul nu folosește caloriile în mod optim, iar rezultatul este acumularea kilogramelor în plus. De multe ori motivul este un nivel prea ridicat de cortizol, hormonul stresului. Un nivel normal de cortizol va stimula arderea grăsimilor, dar dacă va crește prea mult ca urmare a stresului prelungit vei vedea ca va fi foarte dificil să slăbești.



2. Ai glicemia crescută

În acest caz este vorba despre un cerc vicios: obezitatea este o cauză frecventă a rezistenței la insulină și a declanșării diabetului de tip 2, în timp ce diabetul în sine este legat de problemele de greutate. Insulina ajută organismul să folosească glucoza pentru a obține energie, dar dacă ai rezistență la insulină celulele nu vor putea absorbi glucoza, iar glicemia va crește. În cadrul studiilor de specialitate s-a constatat că femeile cu un nivel ridicat al glicemiei ard cu 100 de calorii mai puțin la fiecare masă, față de cele care au glicemia în limitele normale.



3. Ai probleme cu glanda tiroidă

Glanda tiroidă echilibrează hormonii care dirijează metabolismul. În cazul în care suferi de hipotiroidie este posibil ca metabolismul tău să devină mai lent. Cea mai frecvent diagnosticată formă de hipotiroidie este tiroidita Hashimoto. Este o afecțiune autoimună, care implică producerea anticorpilor care atacă glanda tiroidă, iar dacă avansează prea mult poate fi necesară administrarea externă a hormonilor tiroidieni necesari pentru funcționarea organismului.

„Hormonii produși de glanda tiroidă cresc consumul de oxigen al organismului, acesta fiind un criteriu esențial pentru a se determina și rata de funcționare a metabolismului.

Pacienții care suferă de hipotiroidie consumă mai puțin oxigen și vor avea un metabolism încetinit”, explică dr. Shane LeBeau, endocrinolog de la Universitatea din Pittsburg.



4. Ai nivelul de estrogen foarte scăzut

De multe ori femeile care sunt în apropierea menopauzei sau care tocmai au făcut această tranziție se întreabă de ce au deodată metabolismul mult mai lent. „Scăderea nivelului de estrogen este unul dintre semnele care indică apropierea menopauzei. Are loc de obicei în jurul vârstei de 50 de ani. Lipsa estrogenului determină creșterea ponderii țesutului adipos și scăderea masei musculare”, potrivit dr. Ghasar Mahmood, endocrinolog din California. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că femeile se îngrașă cu aproximativ 3kg când trec la menopauză, iar această greutate este localizată în special în zona abdominală.



5. Ai nivelul de testosteron prea scăzut

Nici bărbații nu sunt protejați complet de efectele negative ale modificărilor hormonale. „Pe măsură ce înaintează în vârstă apare deficiența de testosteron, care cauzează reducerea masei musculare și acumularea țesutului adipos.

Deși este încă un subiect controversat, terapia de substituție a testosteronului ar putea reface și ritmul metabolismului”, spune dr. Mahmood.



6. Medicamentele pe care le iei au efecte secundare

Anumite medicamente îți pot încetini metabolismul. De exemplu, administrarea antiinflamatoarelor nesteroidiene pe termen lung va crește pofta de mâncare și va cauza un consum excesiv de calorii. De asemenea, acest tip de medicamente este asociat și cu un risc mai mare de rezistență la insulină, o glicemie crescută și stocarea țesutului adipos în zone problematice.

În cadrul studiilor realizate s-a constatat că antidepresivele pot cauza creșterea în greutate prin stimularea apetitului și încetinirea ritmului de ardere a grăsimilor.

Potrivit specialiștilor, beta-blocantele, care sunt prescrise pentru a trata hipertensiunea arterială, reduc ritmul bătăilor inimii și îți diminuează energia de care ai nevoie pentru a efectua exerciții fizice.