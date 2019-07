Slăbeşte sănătos! Aceste trei alimente topesc grăsimile şi te menţin în formă

Dietele sunt una dintre principalele preocupaăi ale femeilor de pretutindeni. Învaţă să slăbeşti sănătos şi eficient, cu aceste trei alimente sănătoase.



Un corp frumos şi tonifiat presupune o mulţime de eforturi. Pe lângă exerciţiile fizice pe care trebuie să le practici în mod regulat, la fel de importante sunt alimentele pe care le consumi şi cantitatea acestora.



Din păcate, o ”dietă-minune”, valabilă în mod universal şi care să te scape de kilogramele în plus, nu există. Cu toate acestea, o mulţime de alimente topesc grăsimile şi, dacă sunt asociate cu un program de viaţă echilibrat, care să conţină atât odihnă cât şi fitness, pot avea efectul mult visat.



1. Ceaiul verde, în topul produselor care topesc grăsimile

Recunoscut pentru efectele benefice pe care le are asupra organismului, ceaiul verde este recomandat şi în cazul luptei cu kilogramele. El conţine o serie de antioxidanţi care menţin metabolismul la cote înalte, lucru care va face grăsimile să dispară treptat. Patru căni de ceai verde, consumate zilnic, te vor ajuta să reduci din greutate. De altfel, pentru efecte mai rapide, nutriţioniştii recomandă o combinaţie de ceai verde, zeamă de lămâie, pulbere de ardei iute şi sirop de agave.



2. Doza zilnică de proteine o găseşti în albuşul de ou

Principiul consumului de proteine sănătoase stă la baza unui corp atrăgător. Albuşul de ou reprezintă o sursă importantă de astfel de proteine şi, pe lângă faptul că îţi va tonifia rapid corpul, este şi foarte versatil, astfel că îţi va fi uşor să-l introduci în alimentaţia zilnică. Le poţi consuma sub diferite forme, spre exemplu în salate, dar cea mai simplă metodă este aceea de a înlocui ouăle din reţetele tale favorite cu o cantitate dublă de albuşuri. În acest fel, vei scăpa de caloriile din preparatele tale, reducând colesterolul.



3. Serveşte desertul la prima oră a dimineţii

Untul de arahide, unul dintre cele mai delicioase şi sănătoase alimente pe care le găseşti peste tot în comerţ, este ingredientul cheie al acestui mic dejun dulce. Combină-l cu pâine neagră şi câteva feliuţe de banană, şi vei observa efecte în doar câteva săptămâni. Secretul este să consumi înţelept acest preparat, nu mai mult de o felie în fiecare dimineaţă.

Untul de arahide este un aliment săţios, astfel că nu vei simţi nevoia să mai mănânci altceva, până la prânz. El conţine proteine sănătoase şi grăsimi nesaturate, perfecte dacă îţi doreşti să pierzi din kilogramele în plus.