Încă un mit spulberat! Te ajută, într-adevăr, apa cu lămâie să slăbeşti?

În această vară, bucură-te de apa cu lămâie, deoarece are nenumărate beneficii în menţinerea sănătăţii. Totodată, aceasta te-ar ajuta şi să slăbeşti. Este însă adevărat în totalitate?



Având un aport mare de vitamine E, A, B6, şi C, dar şi alte elemente preţioase precum fosfor, zinc, potasiu, magneziu, fier, cupru şi calciu, lămâile şi apa cu lămâie sunt de mare folos întregului organism.



În plus, au capacitatea de a reduce nivelul de stres şi, în schimb, sporeşte nivelul de energie. Mai mult, consumul regulat de lămâie şi suc de lămâie întăreşte sistemul imunitar în timp ce stimulează metabolismul şi digestia.



Te ajută, într-adevăr, apa cu lămâie să slăbeşti?



Lămâia este fructul citric pe care trebuie să-l incluzi zilnic în dietă, mai ales dacă vrei să slăbeşti. Probabil că ai auzit şi tu de multe ori această frază. Explicaţia constă în faptul că zeama de lămâie conţine o fibră cunoscută sub numele de pectină, care dă senzaţie de saţietate.



Mai puţin cunoscut e însă faptul că sucul de lămâie pe care îl storci în apă este o cantitate infimă de pectină. Deci, din acest punct de vedere, este mult mai eficient să incluzi în dietă alimente cu un conţinut ridicat de fibre precum ovăz, leguminoase şi legume ca parte a unei alimentaţii sănătoase şi care va contribui şi la reglarea greutăţii. Aşadar, apa cu lămâie nu reprezintă o soluţie minune pentru a slăbi miraculos.



Ai ştiut că poate fi folosit pentru a prepara propriile tratamente de înfrumuseţare acasă? Lămâie pot fi incluse în îngrijirea părului şi pielii, deoarece compuşii activi naturali pe care-i conţin lucrează pentru estomparea problemelor care umbresc frumuseţea. Iată câteva tratamente de înfrumuseţare cu lămâie.