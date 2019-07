Românii sunt din ce în ce mai preocupați de adoptarea unui stil de viață sănătos, iar când vine vorba de metodele prin care pot atinge acest ideal, 82% dintre români cred că produsele naturale îi pot ajuta sa trăiască sănătos. Iată ce înseamnă să ai o vară verde și ce schimbări ar trebui să faci.



Cei care își doresc să trăiască verde fac schimbări majore atunci când vine vorba despre alimentația lor, încercând să consume alimente fără zahăr, produse naturale, dar sunt atenți și la produsele de îngrijire pe care le folosesc și, cel mai important, nu uită că și sportul este un factor important în tot acest proces.



Cum poți să trăiești mai sănătos? Iată ce înseamnă să ai o vară verde



Vara este sezonul în care stilul de viață își pune cel mai mult amprenta asupra alegerilor noastre, iar acest lucru se vede mai ales în vacanțe. Chiar și atunci când, prin definiție, românii se simt mai liberi, alegerile lor reflectă dorința de a avea un stil de viață cât mai aproape de natură. Astfel, potrivit unui sondaj realizat de Vegis.ro, în perioada ianuarie – februarie 2019, 30% dintre români își doreau să renunțe complet la zahărul din alimentație, în timp ce 60% doreau să adopte o alimentație mai sănătoasă în general.



“Sondajul a definit trendul pentru acest an, iar evoluția vânzărilor a confirmat acest trend. Am înregistrat o creștere de 40% pe segmentul produselor fără zahăr sau cu îndulcitori naturali. A fost un semnal, astfel încât am îmbogățit oferta pe acest segment cu 25% produse noi. Cele mai populare sunt îndulcitorii din stevie și zahărul de cocos”, a precizat Mihai Bucuroiu, fondator Vegis.ro.



Astfel, românii își doresc să trăiască verde și pentru ca acest lucru să devină realitate, treptat au eliminat din dieta lor zahărul și au început să își îndrepte atenția către suplimentele naturale și cerealele integrale. Pulberea de Matcha, mierea de Manuka, uleiul și zahărul de cocos, antioxidanții naturali, inclusiv din ceaiuri, cerealele integrale și făinurile din cocos și migdale sunt tot mai des în atenția românilor care vor să adopte un stil de viață sănătos, dar în același timp să aibă energie.



Când vine vorba despre produsele de îngrijire și protecție solară, sondajul a arătat că românii își doresc să folosească creme cu factor de protecție ridicat, dar care să conțină ingrediente naturale, preferate fiind produsele cu ulei de cocos, cu extract de aloe vera, morcov sau cu avocado.