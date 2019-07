Ce spun astrele azi, 23 iulie

Berbec

Astazi veti reusi sa va demonstrati abilitatile de lideri, iar acest lucru va fi apreciat de catre superiori, dar si de catre colegi. Nu priviti fiecare relatie drept o ecuatie pe care trebuie sa o rezolvati; atunci cand nu sunteti siguri de dinamica pe care o aveti cu cineva din viata voastra, lasati lucrurile sa decurga de la sine. Evitati mancarurile bogate in sare sau zahar, deoarece astfel de excese v-ar putea cauza probleme de sanatate. Astrele prevad o perioada foarte buna pentru situatia financiara, insa acest lucru s-ar putea schimba foarte usor in urma unei decizii nepotrivite; daca doriti sa investiti in ceva, cereti si o a doua opinie.



Taur

Incercati sa fiti mai atenti atunci cand va dati acordul pentru anumite lucruri, deoarece veti fi usor de influentat de catre cei din jur. Atunci cand incepeti un nou proiect, planuiti din timp pasii pe care trebuie sa ii urmati, pastrand realismul situatiei. Altfel, riscati sa fiti coplesiti de numarul de responsabilitati. S-ar putea ca un prieten vechi sa va contacteze pentru a petrece mai mult timp impreuna, iar acest lucru ar putea duce la o relatie mai apropiata. Evitati bauturile alcoolice sau orice altfel de substante care pot duce la dependenta, deoarece in zilele acestea sunteti predispusi la dezoltarea unor obiceiuri nesanatoase.



Gemeni

S-ar putea ca in ultima vreme sa fiti preocupati de aspectul vostru mai mult decat de obicei, insa acest lucru nu este ceva negativ! Astrele anunta noi relatii in viata sentimentala, cu oportunitatea pentru un flirt intens, ceea ce ar putea explica grija pe care o acordati felului in care va prezentati. Atunci cand nu reusiti sa cadeti de acord cu colegii de la locul de munca, incercati sa cereti parerea cuiva din afara conflictului, care ar putea oferi un sfat obiectiv. Astfel, veti putea evita un conflict puternic si veti putea ajunge la un compromis pentru ca sa lucrati impreuna. Fiti cu ochii pe bugetul vostru si nu veti avea parte de surprize neplacute.



Rac

Bunatatea celor din jur nu se va sincroniza mereu cu starile voastre; astfel, s-ar putea sa nu va bucurati de sprijinul celor dragi in momente dificile. Incercati sa fiti mai ingaduitori cu copiii, deoarece acestia au nevoie de experiente din care sa invete lectii importante de viata! Atata timp cat sunteti deschisi unui dialog sincer, acestia va vor cere ajutorul in momentul in care dau peste o dificultate. S-ar putea sa petreceti prea mult timp facandu-va griji pentru eventuale probleme de sanatate, iar acest lucru va cauzeaza foarte mult stres. Nu va asteptati ca provocarile de la locul de munca sa fie usor de rezolvat!



Leu

Nu va asteptati ca cei dragi sa va accepte opiniile si sfaturile fara a pune intrebari sau fara a-si argumenta propriul punct de vedere. Desi acest lucru va va nemultumi, un dialog sincer ar putea sa va ajute in a privi lumea cu o minte mult mai deschisa. In schimb, va veti bucura de armonie la locul de munca, unde veti reusi sa stabiliti noi legaturi cu oameni de incredere. Incercati sa fiti mai atenti atunci cand organismul vostru indica faptul ca suferiti de o problema de sanatate si nu ignorati aceste semne. Este posibil ca situatia financiara sa devina o problema in aceasta perioada, asa ca evitati orice tip de investitie substantiala.



Fecioara

Nu renuntati prea repede la propriul punct de vedere, in special daca aveti toate argumentele necesare pentru a demonstra ca aveti dreptate! Chiar daca ceilalti nu isi doresc sa aleaga un compromis, mai devreme sau mai tarziu acest lucru ar putea fi necesar. Fiti mai atenti la modul in care superiorii rezolva problemele de la locul de munca, deoarece aveti multe de invatat de la ei! S-ar putea sa va ganditi ca nu aveti timpul necesar pentru a practica un sport sau un hobby, insa o parte din timpul liber ar putea fi folosit cu multa usurinta pentru acest scop; aveti nevoie doar de mai multa determinare.



Balanta

In aceasta perioada este posibil sa fiti preocupati de viata sentimentala, de emotii, de trairi interioare. Daca nu aveti un partener, s-ar putea ca anumite evenimente din ultimul timp sa arate faptul ca situatia s-ar putea schimba in curand. Incercati sa fiti mai intelegatori cu colegii de la locul de munca, chiar daca acestia fac o greseala pe care trebuie sa o rezolvati personal. S-ar putea ca o discutie sincera cu acestia sa arate faptul ca situatia nu a putut fi evitata. Veti dori sa petreceti mai mult timp in natura sau practicand un hobby relaxant. Astazi veti avea parte de mult noroc in negociere si semnarea contractelor.



Scorpion

S-ar putea sa va bucurati de o perioada productiva la locul de munca, iar acest lucru va fi rezultatul unor eforturi constante. In viata sentimentala nu veti avea parte de surprize, si s-ar putea ca tocmai acest lucru sa fie problema. Va doriti mai multa initiativa in viata de cuplu, insa partenerul nu pare a fi preocupat de modul in care va petreceti timpul impreuna. Veti fi tentati sa renuntati la un tratament atunci cand observati o imbunatatire, insa perioada recomandata este foarte importanta! Atunci cand cineva isi arata afectiunea fata de voi, s-ar putea sa va simtiti coplesiti, iar exploziile emotionale sa va debusoleze.



Sagetator

Nu va aruncati asupra unor decizii de moment, luate impulsiv! In aceste zile va fi foarte important sa planuiti cu atentie fiecare pas, deoarece veti da peste provocari la fiecare pas. Incercati sa va bucurati de micile succese la locul de munca; atunci cand asteptati finalizarea unui proiect pentru a sarbatori, veti observa ca nu sunteti la fel de motivati in sarcinile de zi cu zi. Familia este sprijinul vostru principal in tot ceea ce faceti, dar s-ar putea sa va doriti mai multa independenta atunci cand luati decizii importante. Incercati sa discutati despre acest lucru cu cei dragi si s-ar putea sa fiti surprinsi de intelegerea ce v-o acorda.



Capricorn

Va asteapta o perioada plina de stres in cariera. Incercati sa faceti ordine in spatiul de lucru atunci cand va simtiti coplesiti de responsabilitati sau chiar sa schimbati mediul in care lucrati. Desi aceste lucruri par a fi marunte, atmosfera in care lucrati poate contribui foarte mult la productivitate. In ultima vreme ati fost tot mai preocupati de relatiile din grupul de prieteni. S-ar putea ca grijile voastre in legatura cu o tensiune ascunsa sa se adevereasca, asa ca fiti atenti la discutiile ce apar intre voi. Chiar daca sunteti ambitiosi in tot ceea ce faceti, s-ar putea ca atunci cand vine vorba de sanatate sa nu va bucurati de acelasi zel. Perseverati!



Varsator

S-ar putea ca astazi sa fiti irezistibili persoanei cu care ati flirtat in ultima perioada, iar acest lucru ar putea duce la o destainuire de sentimente. La locul de munca ar trebui sa va asteptati la un conflict sau o discutie aprinsa. Atata timp cat va pastrati simtul diplomatiei, nu veti avea probleme. Incercati sa fiti mai constienti de sanatatea voastra si de substantele de care corpul are nevoie, in special in aceasta perioada; organismul vostru s-ar putea simti slabit in urma unor excese. Desi visati la o vacanta intr-o tara straina, s-ar putea ca bugetul sa nu permita acest lucru fara sacrificarea unui alt plan personal.



Pesti

S-ar putea ca provocarea voastra cea mai mare din aceasta perioada sa fie evitatul exceselor. Va veti bucura de relatii armonioase in familie si in grupul de prieteni. Nu asteptati ca partenerul sa faca mereu primul pas, deoarece acesta va fi un argument in conflictele viitoare! Incercati sa le aratati mai des faptul ca va pasa de evolutia relatiei voastre. Veti dori sa evitati zonele cu multa aglomeratie si persoane necunoscute, insa acest lucru s-ar putea dovedi a fi imposibil daca lucrati intr-un domeniu unde interactionati cu clientii. Este posibil sa dati peste o suma de bani tocmai atunci cand aveti multa nevoie.