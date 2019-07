Ce spun astrele azi, 20 iulie

Berbec

Viata de cuplu nu va pune mari probleme, astfel incat veti reusi sa va aplecati, cu mai multa atentie, asupra chestiunilor de natura profesionala. Provocarile nu vor lipsi, pe tot parcursul zilei; va fi nevoie sa va mobilizati exemplar, pentru a face fata. Relatia de cuplu trebuie mereu intretinuta, asa incat nu ar fi rau sa va ganditi la un gest frumos fata de partener, la o surpriza placuta, la ceva timp petrecut impreuna, intr-o maniera care sa va poate apropia si mai mult. Va plac ideile noi, va aratati deschisi la inovatiile din domeniul vostru de actvitate si chiar v-ar placea sa introduceti unele din aceste noutati in activitatea voastra de zi cu zi; asta va face lucrurile mult mai simple pentru voi, pentru ca va sporeste gradul de adaptabilitate in profesioa pe care o practicati.



Taur

Munca va fi in prim plan, pentru ziua de astazi, in ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii. Din pacate, timpul va fi foarte scurt sau chiar va lipsi de tot, pentru a rezolva si chestiuni de natura domestica, ceea ce face ca potentialul aparitiei unor tensiuni in plan domestic sa fie foarte crescut. Toleranta si deschiderea fata de cei din jur, fata de ideile si actiunile lor, v-ar putea face viata mult mai usoara; mentinand o atitudine rigida, lipsita de flexibilitata, chiar mai rau, autoritara, este foarte posibil ca multe dintre planurile voastre de astazi sa aiba de suferit. Voi, celibatarii, veti avea sanse mari de a cunoaste o persoana de sex opus, alaturi de care sa claditi, in timp, o relatie de lunga durata; folositi-va din plin de sarmul de care dispuneti, de potentialul pe care-l aveti. Si pentru cei aflati deja intr-o relatie de cuplu pot fi valabile aceleasi indemnuri.



Gemeni

Ceva nu va merge foarte bine astazi, pentru ca veti avea mereu o senzatie de disconfort, chiar si daca va veti afla in medii familiare, in care va desfasurati activitatea de multa vreme. Nu prea gasiti multumire in ceea ce faceti, iar acest lucru va fi geru de suportat pentru voi. Totusi, ar fi bine sa va concentrati, mai cu seama, pe lucrurile reusite din viata voastra, pentru a trece mai usor peste o zi mai deprimanta. S-ar putea ca, uneori, sa fiti mult prea pretentiosi si, cu cat veti ridica mai mult standardele, cu cat obiectivele stabilite vor fi mai inalte, trebuie sa fiti constienti ca vor fi mult mai greu de atins, de realizat.



Rac

Contexul astral al zilei de astazi favorizeaza, in mod deosebit, evolutiile in plan profesional. Evolutia nu va fi lipsita de dificultati, insa vor fi provocari care fac parte din peisajul obisnuit al unei zile de munca; astfel de momente au rolul de a va ambitiona si mai mult, de a va impulsiona sa va autodepasiti. Reversul sau partea mai putin buna a situatiilor de acest fel este faptul ca exista o persiune crescuta asupra voastra, un nivel mare de stress care va poate afecta inclusive sanatatea fizica; in aceste conditii, este foarte posibil sa va confruntati cu probleme de natura digestive, cu dureri de stomac sau de cap.



Leu

Planul pe care deja vi l-ati facut pentru ziua de astazi pare sa aiba rezultate predictibile, care nu prea va incanta, la acest moment; nu sunteti satisfacuti de ceea ce se intampla si aveti deja unele frustrari. Intuitia va va spune daca aceasta cale este cea corecta sau daca mai trebuie sa faceti ajustari, asfel incat evolutiile sa se indrepte in directia dorita de voi. Nu va grabiti, nu va lasati la voia impulsurilor, mai ales in ceea ce priveste chestiunile cu impact evident in viitorul mai mult sau mai putin apropiat; posibilitatea de a face greseli este crescuta, in astfel de conditii si chiar nu aveti nevoie sa va creati singuri probleme.



Fecioara

Nu mai este cazul sa fiti nesiguri pe anumite chestiuni; contextual astral al zilei va ajuta sa clarificati multe din chestiunile care v-au pus probleme, in ultima perioada. Nu va trebui sa va mai fie teama sa actionati, pentru ca veti sti exact in ce directie trebuie sa mergeti; deciziile vor putea fi luate mult mai simplu, solutiile vor putea fi gasite mai usor. Este o zi in care va trebui sa va organizati foarte bine treburile, astfel incat sa va ajunga timpul. Solicitari veti avea din mai multe parti, atat in plan personal, cat si in plan profesional, asa ca acest sfat se impune cu si mai multa necesitate.



Balanta

Astazi va fi o zi in care v-a trebui sa va adaptati metodele de actiune in functie de contexte; si cum acestea vor tinde sa fie mai putin conforme, mai putin obisnuite, se pare ca si modalitatile voastre de actiune vor trebui sa fie la fel. Aveti mare grija caci multe dintre el ear putea ascunde capcane; nu vor fi simplu de reperat, de aceea va fi nevoie de multa vigilenta din partea voastra. Este important sa luati decizii potrivite pentru fiecare situatie in parte, pentru ca altfel riscati sa va confruntati, in viitorul mai mult sau mai putin apropiat, cu unele consecinte nedorite. Propria intuitie, increderea in sine sunt calitati care v-ar putea ajuta sa iesiti cu brio din situatii destul de delicate; ascultati si de sfaturile apropiatilor, insa incercati sa le adaptati cat mai bine imprejurarilor.



Scorpion

Este o zi pe care ar fi bine sa o dedicati finalizarii sarcinilor deja incepute; proiectele profesionale aflate in diverse stadii, ar trebui macar sa intrevada o finalitate, pe parcursul acestei zile. Poate fi vorba, pe de alta parte, despre finalizarea unui proiect profesional pe care l-ati inceput mai demult, de tragerea concluziilor in cazul unei relatii sentimentale sau unei asocieri de afaceri. Va trebui sa va pregatiti sufleteste pentru un astfel de mement, pentru ca semne veti avea si veti sti exact care parte a vietii voastre va fi afectata in acest fel. Din punct de vedere emotional, veti fi ceva mai influentatbili ca de obicei, ceea ce ar putea da adversarilor vostri sansa sa profite.



Sagetator

Ar fi bine sa va impuneti rabdare si sa nu va grabiti in adoptarea deciziilor; este recomandabil sa lasati evenimentele sa evolueze in ritmul lor normal. Daca veti forta nota, se poate sa va treziti, la un moment dat, in situatii dintre cele mai delicate. Nu va implicati in conflicte care nu au nici o legatura cu voi, nu luati partea nimanui, in nici o confruntare. Contextul astral este favorabil interrelationarii, consolidarii relatiilor de prietenie deja existente, actiunilor in sensul dezvoltarii relatiilor de cuplu. Astazi va va face mai multa placere sa va implicati in chestiunile domestice, insa va trebui sa fiti la fel de atenti si in plan profesional, chiar daca asta va stimuleaza prea putin.



Capricorn

Oportunitatile zilei de astazi nu apar merue, asa ca ar fi bine sa va mobilizati si a actionati asa cum trebuie, atunci cand se cere. Trebuie sa stiti sa alegeti intre activitatile aducatoare de profit si cele neproductive, sarefuzati atunci cand vi se cere munca voluntara in cazuri in care nu este neaparat necesar. Relatiile cu apropiatii se pare ca vor fi foarte cordiale; juniorii ar putea sa va provoace, pana la un anumit punct, insa aveti grija sa stabiliti voi limitele peste care nu se poate trece. Fiti alaturi de prietenii vostri, petreceti timp cu ei daca aveti ocazia; veti fi suprinsi placut sa primiti spuortul necesar din partea acestora, atunci cand aveti nevoie.



Varsator

Astazi ar fi recomandabil sa va concentrati pe imbunatatirea relatiilor sentimentale; climatul astral favorizeaza astfel de demersuri, asa ca ar trebui sa profitati de contextual benefic. Si planul profesional al vietii voastre pare sa fie favorizat; exista perspective clare ca planurile pe care vi le-ati facut ar putea avea succesul scontat. Relatiile cu varstnicii din familie s-ar putea sa fie prejudiciate de unele divergente de opinie; ar fi intelept sa fiti si voi mai ponderati. Poate nu ar fi rau sa ziceti ca ei si, daca veti considera ca asa nu este bine, sa faceti cum credeti voi de cuviinta. Copiii, pe de alta parte, sunt tentati sa va exploteze slabiciunile, asa ca trebuie sa incercati sa nu va lasati manipulati; fermitatea si rabdarea pot fi arme importante in aceasta confruntare a vointelor.



Pesti

Trebuie sa fiti constienti ca o stare de bine se mentine cu grija si respectand anumite principii clare; daca aveti un regim de viata haotic, fara ore clare de masa sau odihna, fara reguli alimentare bine stabilite, nu puteti avea pretentii sa va simtiti bine. La un moment dat, organismal poate sa clacheze. Este un moment propice punerii bazelor unor relatii sentimentale; daca va doriti o relatie de lunga durata, acum este un moment potrivit pentru a actiona in sensul priderii momentului potrivit. Prejudecatile nu sunt bune in nici un domeniu, pentru ca implica rigiditate, implica stereotipuri care nu-si au rostul intr-o epoca progresista.