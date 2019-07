Coriandrul ține sub control glicemia, colesterolul și tensiunea arterială

Precis ai remarcat acest condiment în diferite rețete, dar nu ai realizat cât de important poate fi pentru sănătatea ta. În afară de gustul bun, coriandrul îți oferă beneficii unice pentru că fortifică organismul, normalizează circulația sângelui și previne problemele digestive.



Acest condiment aparent banal are valoare de medicament deoarece protejează întreg organismul și te ajută să previi îmbolnăvirile. Datorită componentelor bioactive coriandrul are un efect antimicrobian, antidepresiv, antiinflamator, antiepileptic și previne anxietatea. De asemenea, reglează nivelul de grăsimi din sânge, echilibrează tensiunea arterială și previne fluctuațiile glicemiei.



Coriandrul a fost utilizat ca remediu pentru problemele digestive încă din anul 5.000 î.Hr., fiind menționat în textele sanscrite, în papirusurile egiptene din Antichitate, în Vechiul Testament, precum și de medicul grec Hippocrate. Această plantă crește în vestul Asiei și în sudul Europei, dar se pare că a fost cultivată în Egipt și Grecia încă din 1.670 î.Hr. Armatele romane au adus coriandrul în Europa, unde a fost utilizat la început pentru conservarea cărnii, iar medicii chinezi erau convinși că poate neutraliza toxiinfecția alimentară.



Iată de ce ar trebui să incluzi coriandrul cât mai des în rețetele tale:



1. Reduce nivelul glicemiei

Semințele de coriandru și uleiul esențial diminuează nivelul zahărului din sânge. Este atât de eficient încât persoanele care au deja o glicemie scăzută trebuie să consume coriandru cu prudență. Este un condiment util pentru prevenirea diabetului și pentru a ține sub control această afecțiune, în cazul în care ai primit deja un astfel de diagnostic. În cadrul studiilor de specialitate s-a demonstrat că stimulează producția de insulină și ameliorează procesul de metabolizare a carbohidraților.



2. Diminuează disconfortul digestiv

De ce funcționează atât de bine coriandrul împotriva durerilor sau crampelor abdominale? Potrivit specialiștilor, are același efect ca și medicamentele antispastice, relaxând mușchii contractați la nivelul sistemului digestiv și ameliorând sindromul de colon iritabil, constipația, balonarea și diareea. În cadrul studiilor realizate asupra pacienților care suferă de sindromul de colon iritabil s-a constatat că după 8 săptămâni de consum zilnic coriandrul reduce frecvența și gravitatea durerilor abdomnale, iar balonarea scade cu 50%.



3. Echilibrează tensiunea arterială

În cazul persoanelor care suferă de hipertensiune arterială acest condiment joacă un rol esențial în prevenirea puseurilor de tensiune și reducerea valorilor înregistrate. Are un efect diuretic și diminuează riscul de formare a cheagurilor de sânge sau de accidente vasculare cerebrale.



4. Reduce nivelul de colesterol

Potrivit specialiștilor, includerea coriandrului în meniul zilnic va reduce nivelul colesterolului „rău” de tip LDL. De asemenea, s-a constatat că administrarea semințelor de coriandru crește nivelul colesterolului „bun” de tip HDL.



5. Reglează ciclul menstrual

Semințele de coriandru previn dezechilibrele hormonale și reduc gravitatea sindromului premenstrual pentru că acționează împotriva balonării, durerilor abdominale, migrenelor, balonării și crampelor. A fost utilizat timp îndelungat în medicina ayurvedică pentru a regla durata ciclului menstrual.



6. Previne agravarea infecțiilor urinare

Coriandrul este foarte util pentru a combate simptomele infecțiilor urinare și luptă împotriva bacteriilor care le cauzează, fiind esențial în cadrul strategiei de prevenire. Consumă ceai de coriandru și adaugă semințele la diferite preparate sau la smoothie-uri. Vei diminua disconfortul și durerea asociate cu aceste infecții.



7. Previne inflamațiile cerebrale și bolile neurodegenerative

Bolile neurodegenerative cum sunt boala Parkinson, Alzheimer, scleroza multiplă, tumorile cerebrale și meningita sunt asociate cu inflamațiile cronice. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că un meniu bogat în turmeric, piper, cuișoare, ghimbir, usturoi, scorțișoară și coriandru stopează formarea inflamațiilor și previne aceste afecțiuni.