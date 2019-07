Decizia de demitere a lui Victor Micu din funcția de Președinte a CSM trezește suspiciuni

Demiterea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Victor Micu, inclusă ad-hoc în ședința de marți a instituției a fost una neîntemeiată și ar putea avea legătură cu situația politică din Republica Moldova, a opinat ex-președintele CSM în cadrul unei emisiuni la TV8. În cadrul intervenției sale, Victor Micu a declarat fără echivoc că în întreaga sa activitate la CSM s-a condus de principiul asigurării independenței justiției și a judecătorilor, nu a îndeplinit comenzi politici și nu a fost supus vreunor presiuni politice.



Decizia de demitere a sa, Victor Micu o consideră ca neîntemeiată și sugerează că a fost luată în contextul schimbărilor politice din ultimul timp. „Argumentele care au stat la baza demiterii nu sunt întemeiate. CSM a adoptat o decizie pripită și posibil influențată de cineva. Nu am probe, dar consider că chestiunea în cauză demult se pregătea, de când s-a schimbat guvernul și majoritatea parlamentară”, a declarat Victor Micu la „Politica Nataliei Morari”.



El nu exclude că prin această demisie pur și simplu s-a încercat „să fie schimbată fața instituției”. Fostul președinte al CSM dă asigurări că pe parcursul activității sale la conducerea instituției nu a fost angajat politic și a avut o colaborare pur profesională cu instituțiile statului. De asemenea, nu au fost cazuri în care reprezentanți ai instituțiilor, precum ministrul justiției sau procurorul general să fi impus anumite decizii, sau să fi dat indicații.



În privința celor câtorva judecători care în ultimele zile au început să se plângă de anumite presiuni la care ar fi fost supuși în activitatea lor, Victor Micu a precizat că în conformitate cu statutul lor, aceștia erau obligați să informeze oficial CSM, ceea ce nu au făcut.



„Consider că mi-am exercitat obligațiunile conform legii, nu am fost influențat și considerat că am stat la apărarea independenței sistemului judecătoresc și am avut o atitudine colegială. Am făcut totul pentru întărirea independenței și am avut o atitudine critică și chiar foarte dur în cazul unor abateri comise de judecători. Poate am fost prea dur în unele situații, dar consider că am făcut totul ca sistemul judecătoresc să-și păstreze independența”, a concluzionat Victor Micu, precizând că CSM este un organ colegial astfel încât toate hotărârile sunt luate de majoritatea membrilor și nu de unul singur.



O părere similară a formulat și expertul Centrului pentru Resurse Juridice Ion Guzun, care a precizat că este incorect ca Victor Micu să fie învinuit de toate deciziile proaste ale CSM. „Este disproporționat că întrebările sunt doar la adresa lui Victor Micu pentru că toate deciziile au fost luate cu majoritatea voturilor”, a declarat Ion Guzun.