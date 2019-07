Parlamentul a constatat că Eduard Harunjen nu a întrunit condiţiile de numire în funcţia de procuror general

Cu o majoritate de voturi, Parlamentul a votat astăzi o hotărâre prin care a constatat că Eduard Harunjen nu a întrunit condiţiile de numire în funcţia de procuror general şi recomandă preşedintelui ţării să emită un decret de încetare a raporturilor de serviciu ale procurorului general, Eduard Harunjen. Împotriva acestei decizii s-au pronunţat deputaţii din Fracţiunea PDM, notează trm.md.

Potrivit lui Sergiu Litvinenco, preşedinte al Comisie juridice, numiri şi imunităţi, Eduard Harunjen a fost ales în 2016 în funcţia de procuror general cu încălcarea legislaţiei în vigoare.

„De vreme ce s-a stabilit că între calitatea de procuror general interimar şi procuror general nu există nici o diferenţă sub aspectul atribuţiilor şi competenţelor, rezultă că Eduard Harunjen a fost, de drept, din 26.02.2016 - de la începerea exercitării interimatului funcţiei de procuror general - membru al CSP, dar dacă a fost membru al CSP, el nu era eligibil pentru ocuparea funcţiei de procuror general”, a declarat Sergiu Litvinenco.

Parlamentul recomandă preşedintelui Republicii Moldova să emită Decretul privind încetarea raportului de serviciu în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor în privinţa procurorului general Eduard Harunjen. Hotărârea va fi remisă şi Consiliului Superior al Procurorilor.

Deputatul PDM, Sergiu Sârbu, a declarat că nu ţine de competenţa Parlamentului procedura de demitere a procurorului general.

„În 2016 în urma unor dezbateri a fost elaborată strategia de reforma a Procuraturii, a fost modificată Constituţia in 2016 am acordat independenţă Consiliului Superior al Procurorilor şi procuraturii. Am votat o nouă lege a Procuraturii. După această reformă Parlamentul a fost exclus din mecanismul de alegere, desemnare, excludere a procurorului general. Au rămas doar două instituţii - Consiliul Superior al Procurorilor şi preşedintele ţării căruia îi revine de a formaliza decizia organului de autoadministrare. Eu vă întreb: Ce facem noi aici? De ce aţi întregistrat această Hotărâre? De ce implicaţi Parlamentul în acest proces?

„Preşedintele ţării va emite acest decret. Această Hotărâre nu este actul urmare al căruia raporturile de serviciu vor fi încetate ci în baza Decretului prezidenţial emis în baza legii pe care aţi votat-o voi. Parlamentul verifică modul de implementare a legilor şi oferă un punct de vedere asupra acestei situaţii. În 2016 procurorul a fost desemnat ilegal”, a răspuns Sergiu Litvinenco.

„Vreau să avem o instituţie combativă, care ne ajută să facem regulă în ţară. Iată noi pe procedură îl dăm jos, ne-am adus aminte peste patru ani”, a spus Dumitru Diacov, deputat PDM.

„Şi noi ne dorim ca procurorul să slujească Republicii Moldova şi nu vreunui partid sau unui om anume”, a replicat Zinaida Greceanîi, preşedinta Parlamentului.

„Eduard Harunjen nu merită locul pe care l-a ocupat în urma unui concurs defectuos. El a jucat un rol în menţinerea intereselor oligarhice, poliţie politică, familie şi afaceri distruse la ordinul PDM, fără pic de omenie. Cu asta s-a ocupat Procuratura Generală sub conducerea lui Eduard Harunjen. Nu s-a ocupat de corupţie. Procuratura Generală a luptat pentru corupţie şi nu împotriva ei. În loc să investigheze furtul miliardului l-a acoperit. Demisia lui Harunjen o cerem noi în Parlament, o cere societatea”, a declarat deputatul PAS, Dumitru Alaiba.

Hotărârea prin care Parlamentul a constatat neîntrunirea condiţiilor de numire în funcţie a procurorului general Eduard Harunjen a fost votată cu 56 de voturi ale deputaţilor din fracţiuniule PAS, PPDA, PSRM.