Ești stresată în fiecare zi? E posibil să suferi de stres cronic

Când ți se pare că nu trece nici o zi fără a fi stresată, este posibil să suferi de ceea ce medicii numesc stres cronic. De parcă nu ar fi suficient, acesta aduce o sine o mulțime de alte probleme de sănătate.



În mod obișnuit, organismul are propriile mecanisme de a face față cu brio unei situații stresante. Când intensitatea momentul crește, organismul eliberează hormonii de stres – precum cortizolul și adrenalina, care ajută corpul să gestioneze bine o astfel de situație. Ce se întâmplă, însă, când momentele de stres sunt tot mai dese? Când organismul eliberează de fiecare dată acești hormoni, ajungând, într-un timp scurt la o cantitate mult prea mare? Ei bine, efectele sunt vizibile imediat: dincolo de stresul în sine, apar problemele legate de creșterea tensiunii arteriale, de funcționarea optimă a sistemului imunitar și chiar de pierdere a memoriei pe termen scurt, așa cum arată unele studii. Inevitabil, se instalează insomnia, epuizarea și, în unele cazuri, obezitatea.



Aș vrea să nu mai fiu stresată



Când simți că:

– pierzi lucrurile de sub control

– sarcinile de serviciu te împovărează

– organizarea eficientă de care dădeai dovadă nu mai funcționează

– există tensiuni pe plan personal



… și toate astea pe o perioadă mai lungă de timp, este posibil să te confrunți cu stresul cronic. Acesta afectează funcționarea întregului organism. Se instalează oboseala, apar dureri de cap tot mai dese, nu te mai poți concentra, simți că scapi lucrurile de sub control și că nu mai există nici o ieșire din această situație.



Planul de atac



1. Cere ajutorul. De specialitate sau al prietenilor, este important să vorbești despre dificultățile pe care le traversezi. Simplul fapt de a povesti despre greutăți îți aduce o stare temporară de relaxare.

2. Încearcă să preiei controlul. Poate părea dificil, însă dacă identifici cele mai dese motive de stres din ultima vreme și încerci să le rezolvi sau să le eviți (de exemplu, la serviciu evită contactul cu persoane care te încarcă de energie negativă; ieși dintr-o relație toxică), acest lucru te va ajuta să te mai detașezi puțin de greutăți.

3. Dormitul este esențial. Și culmea, atât de greu de realizat în aceste perioade. Însă, la fel ca în cazul copiilor, o rutină de somn te va ajuta să adormi măcar în intervalul de timp considerat a fi cel mai eficient, adică între 22 și 02.

4. Nu în ultimul rând, apelează la exerciții de respirație. La început, respiră și inspiră adânc, apoi inspiră timp de zece secunde și expiră zece secunde, circa un minut. Este un exercițiu banal, care însă va ajuta organismul să se detensioneze.