Ce spun astrele azi, 5 iulie

Berbec

Nu ignorati semnele unei probleme de sanatate mentala, deoarece situatia s-ar putea inrautati. Daca sunteti mereu tristi si lipsiti de energie, apelati la un specialist pentru un diagnostic concret. Astazi veti avea foarte putin timp liber la dispozitie, dar va veti bucura de productivitate sporita la locul de munca. Daca acest lucru se intampla rar, profitati din plin de ocazie si veti reusi sa scapati de unele responsabilitati. Este posibil sa primiti o veste buna de la un membru al familiei, ceea ce va va binedispune in urmatoarea saptamana. F



Taur

Daca in ultima vreme v-ati evitat unul din prieteni, s-ar putea ca acesta sa va intrebe motivul sau sa va evite la randul lui. Incercati sa rezolvati conflictul inainte ca acesta sa va afecteze profund relatia; o comincare deschisa ar putea rezolva lucrurile foarte simplu. Se anunta o perioada nesigura in viata de cuplu. Aveti in plan o calatorie importanta si o posibila mutare, in timp ce planurile partenerului sunt strans legate de locul natal. Este posibil sa simtiti ca pierdeti controlul la locul de munca, cel mai probabil in urma unei idei ce nu a fost apreciata. Pentru a iesi din aceasta stare, indreptati-va atentia catre un nou proiect, mai incitant si care sa aiba mai multa priza la public.



Gemeni

Astazi veti avea mult succes in toate relatiile si veti reusi sa rezolvati orice conflict care ar putea sa apara; este important sa va folositi de spiritul diplomatic pentru a nu lasa lucrurile sa degenereze. Este posibil ca un prieten drag sa va propuna o calatorie surpriza in afara orasului, ceea ce va fi o oportunitate excelenta pentru a uita de stresul de la locul de munca. In ultima vreme v-ati bucurat de un tonus bun, asa ca veti avea energia necesara pentru a practica un sport; incercati sa implicati pe cineva drag! S-ar putea sa suferiti in urma unui mic accident in bucatarie. Fiti prudenti atunci cand manevrati cutite si aveti grija sa nu atingeti obiecte fierbinti.



Rac

Nu mai amanati schimbarile pozitive pentru ziua de luni, deoarece nu aveti certitudinea ca veti respecta noile obiceiuri. Chiar daca astazi este vineri, ar trebui sa va treziti mai devreme si sa va bucurati de un mic dejun satios. Astfel, nu veti face excese in weekend! Este posibil ca asteptarile celor din jur sa va provoace lipsa de incredere de sine, asa ca evitati sa discutati deciziile cu cei dragi si obisnuiti-va fara accesul la retele de socializare inainte de culcare. Astfel, veti reusi sa va concentrati asupra demersului propriei vieti. Nu va asteapta o zi incarcata la munca, dar va permiteti sa delegati unele din responsabilitati saptamanii viitoare.



Leu

S-ar putea sa intrati astazi in conflict cu un coleg de la locul de munca care va tachineaza de ceva timp. Daca acesta nu observa faptul ca sunteti profund deranjati, ar trebui sa comunicati deschis; s-ar putea sa fiti surprinsi atunci cand colegul va ofera scuze sincere. Ar trebui sa investiti mai mult timp intr-un hobby, deoarece acesta ar putea sa va calmeze starile de anxietate si sa va sporeasca productivitatea. S-ar putea sa suferiti de o durere de masele in acest weekend, asa ca asigurati-va ca aveti calmante la dispozitie. Daca observati o scadere la bugetul vostru, incercati sa limitati cheltuielile ce nu sunt necesare.



Fecioara

Incercati sa stati astazi departe de prezentarile de proiecte la locul de munca, deoarece nu veti avea o putere de convingere prea mare. Mai mult, va fi foarte usor sa va pierdeti increderea de sine atunci cand munca voastra este criticata, iar acest lucru ar putea fi pagubos in viitorul apropiat. Nu va pierdeti timpul incercand diete populare, dar periculoase; acestea ar putea sa va afecteze sanatatea negativ. Incercati sa fiti mai atenti la cuvintele pe care le adresati partenerului, deoarece s-ar putea sa fiti usor de iritat in aceste zile. Este posibil sa fiti presati de o datorie, asa ca incercati sa puneti bani deoparte in acest weekend.



Balanta

Daca ati accepta cu usurinta latura voastra sentimentala, ati putea ajunge departe in relatiile voastre; nu este bine sa negati ceea ce simtiti, sa aratati ca sunteti altfel fata de cum sunteti de fapt. Evitati sa va ascundeti vulnerabilitatile fata de partener si veti observa cum reusiti sa comunicati mult mai deschis; acest lucru ar putea fi valabil si pentru prieteni. S-ar putea ca principala voastra problema astazi sa fie limitarea exceselor; veti fi tentati sa consumati foarte mult zahar si chiar alcool. Nu va bazati pe imaginatie la locul de munca, deoarece proiectul vostru ar putea fi ignorat daca nu aveti dovezi concrete si un plan de viitor!



Scorpion

Aveti tendinta sa va faceti griji pentru lucruri ce nu s-au intamplat inca. Nu putem controla tot ceea ce se intampla in jurul nostru, asa ca evitati sa va ganditi mereu ca sunteti responsabili; grijile acestea pe care singuri vi le faceti pot avea efecte extrem de nocive, atat asupra psihicului, cat si a starii voastre fizice generale. S-ar putea ca un prieten sa va contacteze in legatura cu un proiect inedit, dar riscant; nu ezitati, deoarece cei dragi va vor incuraja si sustine la fiecare pas! In viata de cuplu, este dificil sa renuntati la control si s-ar putea sa apara unele conflicte pe aceasta tema. Ar trebui sa aveti mai multa incredere in partener si sa urmati planurile altcuiva din cand in cand.



Sagetator

Este posibil ca astazi sa suferiti de dureri de cap si stari de ameteala. Unul din motive ar putea fi chiar caldura de afara, asa ca evitati sa stati sub soare la orele periculoase, in special daca nu sunteti protejati de o palarie sau o crema. Atunci cand va doriti ceva de la partener, este posibil ca subtilitatile sa fie ignorate sau neclare; comunicati deschis si veti avea rezultate mult mai bune. Astrele anunta probleme in grupul de prieteni, asa ca evitati sa discutati despre unul din acestia atunci cand persoana respectiva nu este prezenta. Chiar daca weekendul este aproape, ar trebui sa va dati astazi silinta la locul de munca; niciodata nu stiti cand performanta voastra este analizata!



Capricorn

Va veti bucura de multa energie in aceasta perioada, dar si de mult optimism, de o stare de bine generalizata. Oricat de greu ar parea, nu va veti da in laturi de la nicio propunere de la locul de munca. Incercati sa alegeti cu grija lucrurile in care veti investi timp si bani, deoarece nu va veti obosi cu detaliile. Ar trebui sa renuntati la mandrie atunci cand vine vorba de relatiile personale, deoarece aceasta va impiedica sa comunicati deschis si sincer; nu este o dovada de slabiciune atunci cand sunteti primii ce aleg compromisul, iar prietenii sigur vor aprecia acest lucru. S-ar putea sa dati peste un vechi prieten intr-un loc neobisnuit.



Varsator

Ar trebui sa stati departe de mancarea picanta si de alcool, deoarece s-ar putea sa aveti probleme cu ficatul sau digestia. Cunostintele voastre in legatura cu un subiect neobisnuit s-ar putea sa fie astazi de folos. De asemenea, acestea pot deveni oportunitatea perfecta pentru a incepe un dialog cu cineva nou! Veti reusi sa va demonstrati loialitatea fata de un prieten. Nu veti avea parte de o zi productiva la locul de munca, insa va permiteti sa luati o pauza din cand in cand. Fiti mai hotarati fata de familie atunci cand comunicati o decizie, deoarece acestia vor vedea o slabiciune in lipsa de incredere.



Pesti

Astazi ar trebui sa fiti mai comunicativi cu cei de la locul de munca, deoarece o relatie armonioasa ar putea contribui la atmosfera generala. Nu lasati ca responsabilitatile sa va copleseasca inainte de termenul limita, ci organizati-va timpul mai bine. Familia nu este un sprijin constant, in special daca luati o decizie fara sa ii consultati pe cei dragi; incercati sa va asumati acest risc, deoarece va trebui sa va dovediti independenta mai devreme sau mai tarziu. S-ar putea ca relatia sa devina principala voastra grija, ceea ce ii va deranja pe prieteni. Toata lumea intelege entuziasmul din primele saptamani, insa nu se vor arata la fel de intelegatori atunci cand relatia dureaza de cateva luni.