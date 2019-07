Cum poți scăpa de oboseală în câțiva pași simpli

Suntem tot mai obosiți și poți vedea acest lucru cu ușurință în jur: oameni tot mai obosiți în metrou, în drumul tău spre muncă, la birou și pe stradă. Oboseala este o adevărată „boală’ a oamenilor moderni, iar cauzele acesteia par să fie atât ritmul tot mai alert cu care suntem nevoiți să ținem pasul, cât și stresul la care suntem supuși zi de zi.



Cauzele clinice ale oboselii pot fi, însă, mult mai multe: efortul fizic și intelectual, privarea de somn, deficitul de minerale, administrarea unor medicamente sau diverse afecțiuni. Cu toate acestea, stresul rămâne unul dintre cei mai mari declanșatori și este bine să știi că există și câteva mici lucruri pe care le poți face prin care poți scăpa (și chiar preveni) starea aceea neplăcută de oboseală permanentă.



Nu sări peste mese și ai grijă să introduci în regimul tău și alimente care pot preveni oboseala

Un mic dejun luat corect, înainte de ora 10 dimineața, te va ajuta să ai energie pe tot parcursul zilei. La fel stau lucrurile și în cazul celorlalte mese ale zilei: ideal ar fi să nu le sari și să încerci să iei și mici gustări sănătoase între ele. Un alt mic sfat de care ar fi bine să ții cont e următorul: încearcă să introduci în regimul tău și alimente care previn și combat oboseala. Bananele, de exemplu, sunt bogate în nutrienți și oferă foarte multă energie. De asemenea, conțin vitamina B6 și triptofan, ambele utile în combaterea oboselii. Spanacul este bogat în vitaminele A și B9 și favorizează, de asemenea, absorbția de magneziu. Toate acestea pot contribui la prevenirea starii de letargie. Migdalele, alunele de pădure, nucile, fisticul și curmalele pot fi la fel de eficiente în prevenirea și combaterea lipsei de energie.



Hidratează-ți corpul corect

Atunci când ești deshidratat, nivelul tău de energie scade, iar asta favorizează apariția oboselii. Prin urmare, ar trebui să te asiguri că iei în serios sfatul medicilor și bei cel puțin doi litri de apă zilnic. În plus, ai mai putea adăuga și un ceai cum ar fi cel din ginseng. Ginsengul are o multime de beneficii, revitalizează organismul, și, mai mult, conține cantități mari de aminoacizi, fosfor, siliciu și potasiu. Ce face acesta, mai precis? Mărește nivelul de antioxidanți din celule și crește rezistența la oboseala fizică și mentală. Nu e de mirare, deci, că aproape toți sportivii apelează la ginseng pentru a-și îmbunătăți performanțele. Ai mai putea să adaugi la această listă și ceaiul verde, care reduce nivelul de anxietate și stres.



Asigură-te că dormi opt ore

Ideal ar fi să respecți ceea ce spun medicii și să dormi între șase și opt ore pe noapte. Un interval aflat sub această limită poate încetini organismul și poate fi periculos pentru sănătatea ta. De ce? Pentru că atunci când nu respecți durata corectă de somn nu îi oferi organismului tău timpul necesar să se refacă după efortul pe care l-a depus în ziua respectivă. Ce ar mai fi bine să faci pentru a avea un somn cât mai odihnitor? Ai mai putea, de exemplu, să încerci să îndepărtezi orice sursă de lumină din cameră, inclusiv lumina de veghe sau ecranul telefonului. Acestea îți mențin corpul într-o stare alertă, prin urmare cel mai bine ar fi să le ții la distanță atunci când mergi la culcare.



Dacă ai în vedere cel puțin o parte dintre aceste mici sfaturi și idei, ai șanse mai mari nu numai să îndepărtezi oboseala, ci și să o ții la distanță pe termen lung.