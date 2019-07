Ce spun astrele azi, 3 iulie

Berbec

Nu va faceti prea multe planuri pentru ziua de maine, deoarece s-ar putea sa aveti de rezolvat o parte din treburile neterminate astazi.; nu veti reusi sa pasati anumite obiective, asa ca trebuie sa va obisnuiti cu ideea ca munca va va ocupa ceva timp. Daca va aflati intr-o relatie noua, aceasta va evolua frumos; este posibil ca partenerul sa propuna o calatorie pentru voi in viitorul apropiat. Este posibil ca in aceasta dimineata sa va simtiti slabiti si fara energie; incercati sa mancati un mic dejun cat mai consisten si sa va asigurati consumul zilnic de fructe si legume! Daca cineva de la locul de munca va critica munca, acest lucru nu va poate afecta imaginea in fata superiorilor; reactionati cu diplomatie!



Taur

Este posibil ca astazi sa dati peste oportunitatea perfecta pentru a incepe o noua relatie, insa un element din aceasta poveste ar putea sa va faca sa ezitati. Evitati sa va imaginati posibile scenarii de viitor si indreptati-va atentia catre compatibilitatea voastra in prezent. Nu incercati sa atingeti teluri imposibile la locul de munca, deoarece astazi nu este o zi pentru a visa cu ochii deschisi! Veti avea parte de mai mult succes daca va ocupati de reponsabilitatile pe care le aveti cu multa seriozitate; luand lucrurile in usor nu veti avea decat probleme. Daca suferiti de o raceala sau o alta problema de sanatate, nu intrerupeti tratamentul!



Gemeni

Astazi veti fi apreciati pentru initiativa voastra, dar si pentru ideile sau opiniile neobisnuite; creativitatea si inventiveitatea vor fi atuurile voastre pentru reusita! Profitati de ocazie pentru a participa in conversatii ce sunt de obicei evitate in cadrul grupului de prieteni. Chiar daca v-ati pus in gand sa fiti mai atenti la sanatatea voastra, este posibil ca o schimbare mica in stilul de viata sa nu fie destul pentru a vedea rezultatele la care va asteptati. Nu ii lasati pe cei din familie sa ia deciziile in locul vostru, deoarece s-ar putea ca o decizie gresita sa duca la racirea relatiilor. Incercati sa invatati din propriile greseli, iar cei dragi vor fi alaturi de voi!



Rac

Astrele sunt in favoarea socializarii, pe parcursul acestei zile; veti intalni oameni noi si veti imbunatati relatiile cu prietenii vechi, legaturi care s-ar putea dovedi foarte utile in viitorul apropiat. Partenerul va realiza faptul ca o viata sociala in afara relatiei voastre este importanta, insa incercati sa nu separati constant cele doua aspecte. Este posibil sa pierdeti anumite oportunitati pentru cariera voastra, insa nu va faceti griji, deoarece aveti timp sa evoluati! Priviti aceasta nereusita drept o oportunitate pentru a imbunatati atmosfera dintre colegi. Veti reusi astazi sa ajungeti unde v-ati propus de ceva timp, fie ca acest loc este un restaurant sau o destinatie de vacanta.



Leu

Sanatatea mentala este la fel de importanta ca cea fizica, asa ca nu neglijati simptomele unei depresii sau ale unei stari de anxietate generala. Veti reusi sa va bucurati de un progres frumos la locul de munca, insa acest lucru ar putea atrage invidia celor din jur, in special daca va laudati cu succesul vostru. Este posibil ca familia sa nu va sustina in toate deciziile, insa aceasta este oportunitatea perfecta pentru a va arata independenta. Teoretic, exista multa proiecte ce ar putea sa va aduca un venit in plus, insa realitatea s-ar putea prezenta altfel dupa ce va interesati mai bine cu privire la calculele facute. Nu va pripiti atunci cand semnati contracte!



Fecioara

Incercati sa adoptati o atitudine pozitiva la locul de munca, in cadru echipei in care va desfasurati activitatea; astfel, veti putea considera fiecare dificultate intalnita o oportunitate pentru a progresa in cariera. Sanatatea nu are pret – atunci cand incercati sa economisiti, indreptati-va atentia catre obiceiurile nesanatoase si nu sacrificati o dieta echilibrata sau frecventarea unei sali de sport. Este posibil ca familia sa va calce pe nervi in ultima perioada, insa refuzul din partea voastra de a accepta un compromis poate inrautati situatia. Astazi este posibil ca un prieten sa va caute in legatura cu un imprumut vechi de bani.



Balanta

In aceste zile, s-ar putea sa observati ca partenerul nu pare a fi pe aceeasi lungime de unda, pur si simplu nu va intelege. Deja ati inceput sa va imaginati un viitor impreuna, insa perechea voastra pare mult mai interesata de prezent sau de viitorul imediat. Daca nu puteti ajunge la un compromis, s-ar putea ca aceasta incompatibilitate sa duca la sfarsitul relatiei. Se anunta vesti bune la locul de munca si veti vedea un progres in cariera voastra; aveti grija cum va organizati timpul! Familia se implica in tot mai multe activitati impreuna, ceea ce ar putea duce fie la o imbunatatire a relatiilor, fie la un conflict.



Scorpion

Daca in ultima vreme ati suferit din cauza tensiunii acumulate in corp, o solutie ar putea fi practicarea unui sport. Acest lucru ar fi oportunitatea perfecta si pentru a face o schimbare in rutina voastra. Este posibil ca unele conflicte sa fie greu de evitat astazi; incercati sa ajungeti la un compromis sau sa amanati discutia pentru o zi in care veti fi mai calmi. Prietenii isi vor dar seama ca va aflati intr-o stare negativa si vor incerca sa va ajute, insa este posibil ca solutia sa fie putin timp petrecut doar in propria companie. Daca doriti sa va relaxati, alegeti filme cu povesti emotionante, care va inspira. Astazi veti reusi sa reparati un obiect care va dadea batai de cap in ultima vreme.



Sagetator

Astazi veti fi usor de manipulat – nu va lasati influentati de cei din jur, deoarece fiecare isi croieste propriul drum in viata, iar voi va aflati deja pe calea cea buna. Atunci cand luati o decizie, apelati la prieteni sau la familie cu incredere daca aveti nevoie de sustinere morala. Daca ati neglijat masurile de siguranta de la locul de munca in ultima vreme, s-ar putea ca astazi sa va confruntati cu dureri de muschi sau articulatii. Incercati sa fiti mai prudenti si folositi un analgezic pentru a masa usor zona dureroasa; daca problema persista, cereti sfat de specialitate. Fiti cu ochii pe banii vostri; este posibil sa primiti restul gresit atunci cand cumparati ceva.



Capricorn

Daca ati fost negativisti si lipsiti de chef in ultima vreme, cei din jur s-ar putea sa va evite cu buna stiinta; sau sa nu insiste atunci cand refuzati iesiti in oras! Astazi veti gasi motive pentru a va bucura mai mult de viata, chiar daca aceste motive par a fi lucruri marunte. Acestea va pot aduce bucurie nemarginita, asa ca bucurati-va de ceasca de cafea de dimineata si de vremea buna. Veti primi o a doua sansa in relatia in care va aflati, asa ca incercati sa comunicati cat mai deschis si sa va cereti scuze sincer atunci cand este cazul. Optati pentru un mic dejun cat mai hranitor, iar alte obiceiuri sanatoase sigur vor urma.



Varsator

Astazi va veti bucura de o intuitie puternica si incredere in propriile forte; veti ghici un rezultat sau sfarsitul unui film, dar incercati sa nu dezvaluiti acest lucru prietenilor. Daca nu gasiti solutia pentru o problema, incercati sa priviti situatia dintr-o alta perspectiva, iar rezolvarea va urma in scurt timp. Uneori este nevoie sa fiti egoisti; cei din jur nu vor pune sentimentele voastre inainte nevoilor personale, iar acest lucru va poate obosi mental. Luati o pauza de la socializare, cum ar fi o vacanta in afara orasului sau un weekend petrecut singuri. Este posibil ca ochii sa oboseasca repede, asa ca aveti grija la stresul sub care ii supuneti.



Pesti

S-ar putea ca astazi sanatatea voastra sa va dea batai de cap, deoarece veti fi predispusi la dureri reumatice destul de deranjante. S-ar putea sa va confruntati cu emotii puternice, insa acest lucru va va determina sa fiti mai sinceri cu cei din jur. Apelati la ajutorul din partea cuiva drag fara a va gandi la consecinte. Va asteapta o zi incarcata la birou, insa veti gasi inspiratia necesara pentru a termina un proiect. Daca v-ati bucurat de armonie in familie in aceasta perioada, este posibil ca aceasta sa nu dureze mult! Este posibil sa dati peste o problema care ii priveste pe tot membrii, iar solutia va fi alegerea unui compromis.