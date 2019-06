Ce spun astrele azi, 28 iunie

Berbec

Aceasta zi ar putea fi foarte placuta pentru voi, in masura in care ati putea s-o faceti sa fie astfel. Depinde doar de voi sa luati masuri pentru a va pune lucrurile in ordine, astfel incat sa luati totul sistematic; pierderea timpului va fi extrem de nociva, impiedicandu-va interventia in actiuni importante. Astazi este esential sa actionati la timpul potrivit. Numai planificand veti reusi sa ajungeti la rezolvari convenabile si la acea seara linistita impreuna cu familia, dupa care tanjiti inca de dimineata. Va veti bucura si de atentia partenerului, astfel incat, si cu aportul vostru, puteti avea o zi exceptionala.



Taur

Sunteti intr-o dispozitie de zile mari, iar spiritul de aventura pare sa puna stapanire pe voi din toate punctele de vedere. Grija mare ca, din prea multa exuberanta, sa nu patiti exact contrariul la ceea ce va asteptati! Riscurile pe care vi le veti asuma trebuie sa fie calculate, nu necugetate, pentru ca riscul de a ramane cu sechele este mare. Si nu este vorba numai despre urme fizice. Daca va aruncati orbeste intr-o relatie sentimentala, de exemplu, cu o persoana mai putin implicate sentimental, vor ramane, cu siguranta unele sechele psihice. Astazi sunteti predispusi la astfel de riscuri, asa ca ar fi mai bine sa incercati sa preveniti.



Gemeni

Este bine sa va folositi atuurile in sensul imbunatatirii relatiilor cu colegii de serviciu, cu prietenii, cu apropiatii, mai ales daca acestea au suferit deteriorari in ultimul timp. Unele moduri de actiune pot fi deranjante pentru cei din jur si o anumita empatie ar putea fi necesara in anumite situatii de interrelationare pe parcursul zilei. Va veni momentul in care veti avea nevoie si voi sa fiti intelesi, si atunci veti vedea cat de important este acest lucru. Pana atunci insa, folositi din plin cumpatarea, moderatia in oricare din interactiunile voastre de pe parcursul zilei.



Rac

Nu se poate sa aveti intotdeauna dreptate si de acest lucru ar trebui sa tineti mereu seama. Va place sa emiteti tot felul de pareri, insa acestea trebuie sa fie foarte bine documentate pentru a fi sustinute ca adevaruri absolute. Lasati si pe cei din jur sa se exprime, sa-si spuna parerea. Ati putea invata si voi multe lucruri interesante. Exagerarile nu sunt bune in nici un context si, cu atat mai mult astazi, cand ati putea fi taxati foarte scump pentru astfel de atitudini. Trebuie sa tineti seama de acest sfat si in privinta alimentatiei. Nu exagerati cu “junk food”, pentru cava puteti altera foarte usor starea de sanatate.



Leu

Scopurile personale sunt importante, este bine sa le indeplinti, in cat mai mare masura. Este insa foarte important si cu ce costuri reusiti sa faceti acest lucru. Nu sacrificati totul pentru un astfel de scop, chiar daca la acel moment pare extrem de important. S-ar putea ca, mai tarziu, sa constatati ca nu a fost chiar asa cum ati vazut voi lucrurile. O abordare obiectiva ar fi mult mai de folos. Pasiunile nu fac decat sa inrautateasca lucrurile, in acest context. Si in plan sentimental, prea multa pasiune si posesivitate pot face extrem de rau relatiei de cuplu; pasiune in sensul de obsesie, adica ceva extrem de negativ.



Fecioara

Veti avea o zi favorabila, din multe puncte de vedere, ceea ce poate aduce rezultatele pozitive asteptate . Depinde numai de voi sa stiti sa speculati oportunitatile care vi se ofera. Nu trebuie, insa, in nici un fel, sa fiti agresivi, sa incercati sa fortati desfasurarea evenimentelor. Nu veti obtine prea multe astfel. Dimpotriva, puteti avea doar dezavantaje, daca alegeti sa actionati astfel. Relatiile cu apropiatii infloresc mai ales daca aveti grija sa oferiti si voi, din timp in timp, cate un impuls. Profitati pentru a avea grija si de voi, mai satisfaceti-va si voi unele mici capricii macar, care sa vafaca sa va simtiti bine.



Balanta

Exista chestiuni insemnate in cazul carora ar fi foarte bine sa actionati cat mai direct, fara a apela la intermediari. S-ar putea ca, anumite imprejurari, pe care le-ati fi considerat simple, sa se complice nedorit de mult in cazul in care lasati pe altii sa se ocupe. Din pacate, exista un risc crescut de alterare a unor relatii cu anumite persoane, tocmai din cauza unor astfel de momente. Ar putea fi unul din acele situatii pe parcursul carora veti afla pe cine va puteti baza si pe cine nu, in momentele in care aveti mai mare nevoie. Si, este foarte posibil sa aveti si unele suprize neplacute, din acest punct de vedere.



Scorpion

Nu este bine sa puneti prea multa patima in anumite situatii de interrelationare; uneori este bine sa pastrati o detasare care sa va ajute sa vedeti lucrurile obiectiv. Obiectivitatea va poate salva din unele situatii extrem de incomode. Daca veti reactiona fara sa mai tineti cont de prudenta, s-ar putea sa va gasiti in situatia de a regreta aceasta decizie. In momentele de maxima tensiune, cautati sa va retrageti putin, pentru a va regasi perspectiva corecta asupra a ceea ce se petrece. Mai bine sa mai lasati de la voi, decat sa va para rau mai tarziu, pentru ca nu stiti niciodata de cine veti avea nevoie si la ce va va folosi acea relatie.



Sagetator

Daca simtiti ca oboseala isi spune cuvantul si ca nu reusiti sa va adunati puterile pentru a face fata sarcinilor zilei de astazi, este nevoie sa va gasiti debuseele potrivite pentru a va reveni la forma normala, altfel, activitatea voastra ar putea fi perturbata serios. Trebuie sa incercati sa va mobilizati, iar daca aveti nevoie de ajutor, mizati pe acele persoane care v-au fost intotdeauna aproape. Atitudinea recomandata este cea de conciliere. Nu este bine sa refulati sentimental pe seama celor din jurul vostru; riscati astfel sa deteriorati relatii interpersonale foarte importante pentru voi, pe care le veti repara mai greu ulterior.



Capricorn

Pentru voi ziua de astazi va fi plina de romantism si emotii. Fie ca va reintalniti un prieten drag pe care nu l-ati mai vazut de multa vreme, fie va reamintiti ceva din trecut, fie ca veti avea parte de o surpriza placuta din partea partenerului, fie, pentru cei singuri, veti avea parte de “acea” intalnire speciala pe care o asteptati de multa vreme, trebuie sa fiti pregatiti pentru o supraincarcare emotionala, pentru care va trebui sa gasiti solutii. Din pacate, acest context nu va ajuta sa aveti o dispozitie care sa va faca placuti, macar cat de cat in fata celorlalti, de unde si posibilitatea crescuta de a izbucni situatii tensionate atunci cand va asteptati mai putin.



Varsator

Daca ati avut parte de relatii mai tulburi cu familia, astazi este o zi propice pentru a regla multe din problemele existante, care va ameninta linistea. Totul este sa renuntati la atitudinea rigida si conservatoare care va caracterizeaza de obicei si, mai mult decat atat, sa-i lasati si pe cei din jur sa-si exprime parerile, mai ales daca sunt chestiuni care ii afecteaza direct. Daca veti merge pe o atitudine autoritarista, dictatoriala, veti avea multe de pierdut. Si in plan profesional, trebuie sa va impuneti o atitudine democratica, sa ascultati si parerile celor din jur, daca vreti ca lucrurile sa ajunga la finalitatea dorita.



Pesti

Daca munca pe care o desfasurati este o activitate care va solicita foarte mult imaginatia si creativitatea, aflati ca astazi este o zi excelenta pentru a va folosi de aceste calitati. Daca sunteti interesati sa progresati in domeniul de activitate in care munciti, atunci trebuie sa stiti ca este un moment propice pentru a va promova atuurile, prin toate mijloacele. Auspiciile sunt favorabile si unor castiguri in plan profesional, insa este posibil sa apara o serie de inconveniente in plan personal, de genul unor neintelegeri cu partenerul, cu alti membri ai familiei, etc. Va depinde doar de voi sa adoptati o atitudine potrivita pentru a nu se ajunge la conflicte.