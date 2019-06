Atunci când le dai dulciuri copiilor tăi, ți se pare că este mai ușor să îi convingi să facă ceea ce îi rogi? Singura problemă este că sănătatea lor are de suferit.



Consumul de zaharuri adăugate este cunoscut pentru faptul că este dăunător pentru sănătatea unei persoane, indiferent de vârstă. Din acest motiv, experții în sănătate descurajează consumul de zahăr. Într-un nou studiu, cercetătorii au descoperit că acei copii care consumă mai puțin zahăr au mai multe șanse să aibă un ficat sănătos spre deosebire de cei care consumă mai mult. Iată care este motivul pentru care copiii care mănâncă mai puțin zahăr au ficatul mai sănătos!



De ce au copiii care mănâncă mai puțin zahăr un ficat mai sănătos?

În special, studiul a constatat că acei copii care sufereau de boala hepatică grasă nealcoolică au prezentat îmbunătățiri în starea lor după ce au renunțat la zaharurile libere din dieta lor, adică zaharurile găsite în alimente, băuturi îndulcite și în sucurile naturale de fructe dulci.



O echipă de cercetători americani a efectuat un studiu clinic cu ajutorul băieților adolescenți care sufereau de această afecțiune, pentru a determinat dacă restricționarea zaharurilor libere în dieta lor ar putea ameliora boala hepatică grasă. Aceasta este cea mai frecventă boală hepatică întâlnită în rândul copiilor. De asemenea, este asociată cu un risc crescut al bolilor cardiovasculare, al bolii hepatice în stadiu terminal, al cancerului la ficat și al diabetului de tip 2.



Pentru acest studiu, echipa de cercetători a recrutat 40 de băieți cu vârstele între 11 și 16 ani, care sufereau de afecțiune. Băieții au fost repartizați aleatoriu într-un grup de intervenție și unul de control. Jumătate dintre băieți și familiile acestora au adoptat o dietă cu un conținut scăzut de zaharuri libere și un procent zilnic caloric mai mic de 3% timp de opt săptămâni, în timp ce cealaltă jumătate își menținea dieta obișnuită. Echipa de cercetători i-a sunat pe participanți de două ori pe săptămână, pentru a se asigura că respectă dieta.



Au fost măsurate modificările la nivelul bolii hepatice grase, fiind înregistrate 12 rezultate secundare.

Rezultatele au arătat că băieții care și-au limitat aportul de zahăr au prezentat o ameliorare a bolii de la 25% la 17%, în timp ce băieții care au păstrat dieta obișnuită au prezentat o ameliorare de la 21% la 20%. Grupul de intervenție a prezentat, de asemenea, reduceri mari ale nivelului de alanin aminotransferază, care măsoară enzimele ficatului și funcția hepatică, precum și nivelul de colesterol. În plus, grupul de intervenție a avut o aderență sporită la dietă, deoarece 19 din 20 de participanți și familiile lor au raport un aport a mai puțin de 3 procente de calorii din zaharurile libere în timpul perioadei de intervenție. Nu au fost raportate evenimente adverse legate de participarea la studiu.



Acest studiu arată că, în momentul în care copiii și familiile lor pot urma o dietă cu un procent scăzut de zaharuri libere până la opt săptămâni, pot apărea schimbări semnificative.



Acest tip de intervenție reduce biomarkerii afecțiunii hepatice cel puțin pe termen scurt. Din aceste constatări, care au fost publicate în Journal of the American Medical Association, echipa de cercetare a concluzionat că, dacă copiii care suferă de boala hepatică și-ar reduce aportul de zahăr, grăsimea și inflamația din ficatul lor s-ar ameliora. Ei au sugerat, de asemenea, că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina rezultatele pe termen lung și cele clinice.

Din păcate, zahărul afectează și sănătatea mentală a copiilor. Copiii care consumă prea mult zahăr sunt, de asemenea, mai predispuși la problemele de sănătate mintală. Un studiu a demonstrat o legătură strânsă între consumul zilnic de bomboane la copiii de 10 ani și violența din viața lor la un moment ulterior.