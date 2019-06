Cum să adormi rapid, potrivit ştiinţei

Ca să ai energia necesară pentru a-ţi desfăşura activităţile din timpul zilei, ai nevoie de odihnă suficientă şi hrană bogată în vitamine şi nutrimente. Atunci când corpul tău este mulţumit cu ceea ce primeşte, el va reacţiona în consecinţă. Vei avea un somn liniştit, odihnitor şi energia necesară să îţi desfăşori task-urile zilnice.



Sigur ţi s-a întâmplat şi ţie să te răsuceşti întreaga noapte de pe o parte pe alta şi să nu reuşeşti să închizi un ochi.



Studiile au demonstrat că o temperatură internă a corpului mai mare decât în mod normal îi face pe oameni conştienţi şi vigilenţi, neputând să adoarmă rapid, potrivit clipului de mai jos livrat de Science of Us.



O mişcare simplă te ajută să reduci temperatura corpului: scoate un picior de sub pătură. Acest truc funcţionează pentru că picioarele şi mâinile au structuri vasculare destinate a răspândi căldura proprie, potrivit feminis.ro.



Vasele de sânge alimentează sânge în vene la suprafaţa pielii iar atunci când pielea se răceşte, sângele devine la rândul lui mai rece. Când circulă sângele, temperatura corpului scade şi astfel vei adormi mai repede decât crezi.