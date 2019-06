Un deputat român cere referendum de demitere a primarului de Iași

Deputatul român Marius Bodea, preşedintele Organizaţiei Municipale Iaşi a PNL, a anunţat, vineri, că intenţionează să iniţieze un referendum local pentru demiterea primarului Mihai Chirica, în urma ultimelor dezvăluiri şi anchete jurnalistice referitoare la averea familiei acestuia, relatează Agerpres.





Liderul organizaţiei municipale PNL Iaşi menţionează că demersul său vizează şi schimbarea Consiliului Local, unde majoritatea este deţinută de PSD, el adăugând că oraşul nu îşi mai permite încă un an în care să fie condus de actuala administraţie.

"Ultimele dezvăluiri şi anchete jurnalistice care devolează imensa avere a primarului Chirica, funcţionar public în Primăria Iaşi toată viaţa lui, avere dobîndită ilicit, reprezintă un motiv temeinic pentru ca forţele cu adevărat reformiste din oraş, care îşi doresc o administraţie locală cu oameni integri, oneşti şi dedicaţi binelui public să stea la aceeaşi masă pentru a reuşi, într-un mod democratic, să înlăturăm această conducere coruptă de la Primăria Iaşi (...) Într-o lume normală, primarul Chirica trebuia să îşi dea demisia de onoare. Ştim cu toţii că îi lipseşte această onoare. Ce om cu onoare ar da pe nimic patrimoniul oraşului unor apropiaţi, doar ca sa se căpătuiască el şi familia lui, dar atunci cînd mamele din Iaşi, disperate, îi solicită construirea de creşe publice, să le răspundă că nu a identificat terenuri?", a declarat Marius Bodea, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

El a făcut un apel către societatea civilă din Iaşi şi formaţiunile politice de opoziţie în vederea iniţierii acestui referendum local şi organizarea de alegeri anticipate.

"Fac o invitaţie la dialog în primul rând societăţii civile şi personalităţilor publice locale şi, desigur, tuturor formaţiunilor politice ce au făcut opoziţie împotriva abuzului şi incompetenţei pentru ca, împreună, să iniţiem un referendum local pentru demiterea primarului Chirica şi organizarea de alegeri anticipate pentru Consiliul Local. Până la alegerile locale din 2020 mai este un an de zile, iar oraşul nu îşi mai permite să fie condus de această adevărată mafie care s-a înşurubat în conducerea Primăriei şi de acest Consiliu Local a cărui membri, cu excepţia colegilor mei liberali, au girat această impostură. În timp ce camarila din jurul primarului se îmbogăţeşte, noi, ieşenii, ne sufocăm din cauza poluării şi a haosului urbanistic, pierdem zeci de ore din cauza traficului infernal, lipsei de centură, batem pasul pe loc în privinţa modernizării infrastructurii sportive (stadion, sala polivalentă) şi ratăm oportunităţi uriaşe pentru modernizarea transportului public. Fac publică această invitaţie tuturor forţelor oneste din oraş care vor să facem echipă pentru ca Iaşul să aibă o administraţie competentă, curată şi vizionară şi care să lucreze exclusiv în interesul ieşenilor", mai afirmă deputatul Marius Bodea în comunicatul menţionat.

Reacţia deputatului PNL Iaşi vine după ce o publicaţie locală a scris că fiul primarului Mihai Chirica a devenit la vârsta de 11 luni proprietarul unei case şi al unui teren în valoare de 250.000 de euro, în centrul Iaşului.

De cealaltă parte, primarul Mihai Chirica a declarat că "achiziţia terenului despre care se face vorbire s-a făcut respectându-se toate prevederile legii, întregul proces fiind înregistrat notarial şi fiscal".

"De la începutul mandatului de primar al Municipiului Iaşi am subliniat că voi păstra integritatea morală şi legală a Primăriei Municipiului Iaşi. Reiterez acest angajament. Sumele necesare pentru achiziţia unui teren în valoare de 250.000 de euro provin, pe de o parte, din vânzarea unui teren deţinut de 11 ani de părinţii mei în zona Copou, teren care a fost vândut, urmând procedurile legale, pentru suma de 100.000 de euro. Diferenţa de bani a fost pusă de familia mea din sumele deţinute conform Declaraţiei de Avere din anul 2018 şi anii anteriori, declaraţii care sunt publice şi afişate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Proprietarul terenului este fiul meu, Ştefan, iar mama mea nu are alt rol decât cel de tutore, copilul fiind minor. În prezent, tot în conformitate cu legea, a fost depusă documentaţia de demolare a imobilului de pe terenul respectiv, deoarece nu prezintă nici siguranţa şi nici confortul necesare pentru familia mea. Condamn cu vehemenţă încercarea unor adversari politici - prin intermediul unor aşa-zişi "jurnalişti" - de a transforma un lucru absolut firesc şi legal într-un scandal public al cărui scop nu este doar denigrarea mea, ci şi a familiei mele, ceea ce este absolut inacceptabil. Nu am nimic de ascuns şi pot da orice explicaţii oricărui jurnalist al cărui demers este de bună credinţă şi respectă deontologia profesională. Pentru edificarea celor menţionate mai sus, orice cetăţean poate studia declaraţia de avere care se regăseşte pe site-ul Primăria Municipiului Iaşi, aşa cum prevede legislaţia în vigoare", a susţinut primarul Mihai Chirica, după apariţia articolului în presa ieşeană.