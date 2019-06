Sparanghelul, hrana regilor. Este un super aliment!

Sparanghelul face parte din ategoria super alimentelor, fiind denumit şi hrana regilor. Acesta are numeroase beneficii pentru sănătate, dar nu numai. Sparanghelul este un puternic afrodisiac, aşa că cei care îl consumă îşi pot îmbunătăţi viaţa sexuală.



De ce să consumi sparanghel



Sparangelul intră în categoria super alimentelor, este bogat în vitamine şi minerale precum vitaminele A, C, E, K şi B6, dar şi acid folic, fier, cupru, calciu, proteine şi fibre. Din acest motiv, sparanghelul poate fi numit cel mai bun prieten al organismului.



Pe lângă faptul că acesta conţine o cantitate scăzută de grăsimi şi calorii, trebuie precizată prezenţa fibrelor solubile, ideale în procesul de slăbire, tocmai pentru că se digeră foarte uşor şi oferă senzaţia de saţietate.



Sparanghelul este plin de antioxidanţi, ajutând în lupta împotriva radicalilor liberi. Ca aceste proprietăţi să nu se piardă este foarte important ca sparanghelul să nu fie gătit prea mult sau la temperaturi mari.



Totodată, acesta are un puternic efect afrodisiac, iar asta mulţumită vitaminei B6 şi acidului folic care facilitează libidoul. În plus, vitamina E stimulează hormonii sexuali, inclusiv estrogenul în cazul femeilor şi testosteronul la bărbaţi. În plus, sparanghelul conţine 22% din necesarul zilnic recomandat de acid folic, esenţial pentru femeile care îşi doresc să rămână însărcinate.



Sparanghel calorii



Per porţie, sparanghelul conţine aproximativ 288 de miligrame de potasiu, recunoscut pentru capacitatea sa de a reduce grăsimea de pe abdomen, 3 grame de fibre care îmbunătăţesc digestia, are doar 40 de calorii, 0 colesterol sau grăsimi, deci poate fi inclus în orice dietă de slăbire. Potrivit specialiştilor americani de la UCLA, sparanghelul este legume numărul 1 în procesele de detoxifiere.



Sparanghelul este bogat în glutation, un aminoacid cu proprietăţi antioxidante care protejează celulele de radicalii liberi şi toxine, astfel că ne menţine pielea tânără şi radiantă, ca la 20 de ani.