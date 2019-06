Fostul ministru al Apărării: Am temeri că în curând unii ofițeri din Rusia vor fi ca la ei acasă la Ministerul Apărarii din Moldova!

Fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuța, are temeri rezonabile că în curând unii ofițeri din Federația Rusă vor fi ca la ei acasă la Ministerul Apărării din Republica Moldova. Asta după ce blocul ACUM și PSRM pretind că au preluat guvernarea de la Chișinău și l-au pus în funcția de ministru al Apărării pe unul din oamenii lui Dodon.



Ieri, Nicu Popescu, a fost numit de premierul ilegal Maia Sandu în funcția de ministrul de Externe. Fiind întrebat de jurnaliști dacă Moldova va fi federalizată după Planul Kozak, acesta a promis că nu va fi așa ceva. Însă, fostul ministrul al Apărării Marinuța nu are încredere în promisiunea lui Popescu, deoarece noul ministrul al Apărării a fost numit Pavel Voicu, un fan a lui Vladimir Putin.



Voicu a intrat în atenția presei ca fiind unul din torționarii tinerilor care au participat la protestele din 7 aprilie 2009, sub conducerea lui Voronin și Grecianîi.



Amintim că Dodon, Năstase și Maia Sandu s-au unit după discuțiile secrete avute cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, venit pe 3 iunie într-o vizită la Chișinău. Ulterior, blocul ACUM și PSRM au făcut alianță în Parlament pe data de 8 iunie, deși Curtea Constituțională a decis că termenul limită pentru învestirea noului guvern era 7 iunie (data când a expirat cele 90 de zile de la validarea mandatelor actualilor deputați).