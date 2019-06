Veşti triste pentru cei care iubesc aceste două tipuri de alimente. Dar şi pentru cei care consumă alcool produs din ele. Fructele şi cerealele vor dispărea de pe piaţă în câţiva ani!



De ce? Conform WWF (World Wide Foundation of Nature), schimbările climatice influenţează aceste culturi. Mai pe româneşte, cerealele şi fructele vor dispărea deoarece clima se schimbă. Acestea se vor produce în cantităţi din ce în ce mai mici.



Prin urmare, şi produsele realizate din prelucrarea cerealelor şi a fructelor vor scădea sau dispărea. Pentru a regenera resursele pe care întreaga umanitate le consumă într-un an, ar fi necesare 19 luni.



Fructele şi cerealele vor dispărea de pe piaţă în 50 ani

Datele acestea au fost făcute publice de WWF (World Wide Foundation of Nature) cu ocazia Earth Hour 2019 (Ora Pământului). Ora Pământului a fost pe 30 martie 2019, la ora 20:30, cu închiderea luminilor peste tot, mai ales în zonele publice.

Scopul Orei Pământului este de a conştientiza că ne vom îngropa în întuneric dacă nu avem grijă la consumul resurselor de pe planetă, care sunt limitate.



Schimbările climei influenţează fructele şi cerealele

Peste 50 de ani, planeta ar putea suferi schimbări de climă groaznice. Poluarea, deşeurile şi consumul excesiv al resurselor energetice sunt cauzele schimbărilor climatice. Să nu uităm că topirea gheţarilor este o mare ameninţare pentru noi.

Datele arată că 60% din scăderea cantităţilor de porumb, orez, grâu şi soia e datorată schimbărilor climatice. Până la sfârşitul secolului, producţia se va diminua. Producţia de grâu va scădea cu 20%, soia cu 40%, porumbul cu 50%.

Un alt risc il are şi producţia de vin. 85% din producţie ar putea fi la risc. Fructele ca piersici, caise şi căpşuni, mere şi pere sunt şi ele în pericol. Schimbările climatice vor influenţa şi calitatea hranei. Substanţele nutritive se vor diminua, titrează Il Giornale.