Plahotniuc: Dodon a vrut să federalizeze Moldova și să obțină mai multă putere în interes personal sau al altcuiva

Liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a confirmat că o coaliție cu socialiștii a fost practic decisă, dar totul a fost compromis în momentul în care șeful de facto al socialiștilor, Igor Dodon, a încercat să obțină, pe ultima sută de metri, federalizarea Moldovei. Declarația a fost făcută la un briefing de presă.



”Confirm și personal negocierile pe care le-am avut cu Igor Dodon - el în numele Partidului Socialiștilor, eu în numele Partidului Democrat. Timp de trei luni de zile, am avut multe discuții, am încercat să găsim o formulă de parteneriat tehnic între PSRM și PDM, pentru că înțelegeam că nu putem face o coaliție politică la etapa asta, având diferențe ideologice atât de mari. În mare parte, am reușit să găsim un consens, însă discuțiile intrau în impas din cauză că mereu apăreau diferite cerințe noi pe zona geopolitică, pe care Partidul Democrat nu le putea accepta. Partidul Democrat a dorit să facă un parteneriat cu Partidul Socialiștilor, bazat strict pe o platformă socială și economică, una care să aibă ca obiectiv rezolvarea problemelor cetățenilor”, a dat detalii Plahotniuc.



Liderul PDM a mai spus că a înțeles în ultimele zile de negociere, în special ieri, că Igor Dodon și PSRM fac acel joc al negocierilor cu blocul ACUM ca să îi forțeze pe democrați să accepte în ultimul moment anumite condiții inacceptabile, iar una era legată de federalizarea țării.



”Vreau să o spun foarte clar, coaliția PDM-PSRM era ca și făcută, pot proba suplimentar asta dacă e cazul, dar a căzut în ultimul moment, când nu am acceptat să semnez documentul legat de federalizare și alte cerințe, care erau împotriva Republicii Moldova. Să semnez un astfel de document doar de dragul coaliției, însemna să-mi trădez țara și să-i trădez pe moldoveni, însemna să-mi trădez colegii de partid și să devin un complice al lui Dodon la planul lui odios pentru Republica Moldova. Nu sunt un om perfect, am făcut greșeli în viață, dar niciodată nu am acceptat să-mi trădez țara, deși au fost mulți cei, care au încercat să-mi impună să fac asta. Am negociat lucruri, care puteau să aducă mai multă eficiență actului guvernării, dar nu am acceptat să negociez lucruri, care erau împotriva moldovenilor”, a continuat Plahotniuc.



Președintele PDM califică acțiunile de astăzi ale lui Igor Dodon, PSRM și ACUM drept o evidentă lovitură de stat



”Au încălcat deliberat Constituția și hotărârile Curții Constituționale. Igor Dodon și PSRM nu au legitimitatea să mai participe la formarea unei majorități constituționale și a Guvernului, din moment ce există dovezi multiple că au fost finanțați din exteriorul țării, atât în campania electorală, cât și în rest, există motive că au încercat să-și trădeze țara”, a punctat liderul PDM.



Acesta mai spune că tot ce s-a întâmplat astăzi este doar o încercare disperată a liderului de facto al PSRM de a prelua forțat puterea în Republica Moldova, în interesul lui sau al celor din spatele lui.



”Partidul Democrat nu recunoaște legalitatea a tot ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, începând de la modul ilegal în care a fost convocată ședința plenului, până la toate voturile care au fost. Vom face toate acțiunile legale și democratice pentru ca planul de preluare ilegală a instituțiilor să nu aibă loc, astfel încât Republica Moldova să nu ajungă într-o criză și mai mare decât cea în care au băgat-o deja PSRM și ACUM. De asemenea, zilele următoare vom furniza instituțiilor statului dovezi suplimentare, legate de lipsa de legitimitate a acestor voturi, dar și alte probe, care să clarifice modul în care Partidul Socialiștilor a orchestrat această tentativă de uzurpare a puterii de stat”, a anunțat Plahotniuc.



Mai mult, democrații vor insista pe demiterea lui Dodon și organizarea alegerilor prezidențiale odată cu cele parlamentare, iar costurile urmează să fie suportate de către partidele din Parlament.



”Începând de astăzi, nu mai avem un președinte legitim al statului, astfel că poporul este în drept să-și aleagă un alt președinte, care să nu fie compromis și să nu fie vulnerabil. De aceea, vom insista mai departe pe organizarea alegerilor prezidențiale anticipate, concomitent cu alegerile parlamentare, la fel cum vom insista și ca alegerile să nu fie achitate din bani suplimentari de către cetățeni, dar din banii pentru finanțarea partidelor”, a mai spus Plahotniuc.