VIDEO // Maia Sandu, care și-a încălcat propriul angajament, îi face pe socialiști „cu obrazul gros” pentru angajamentele pe care aceia nu le-au semnat

O nouă mostră de ipocrizie, marca PAS şi PPDA! Maia Sandu şi Andrei Năstase îi acuză pe socialişti că au obrazul gros şi că vor încălca angajamentele pe care le cere blocul ACUM, dar se fac a uita că şi-au încălcat propriile angajamente, asumate în faţa alegătorilor. Declaraţiile au fost făcute aseară, în cadrul emisiunii În Profunzime, de la Pro TV Chişinău.



“Este o formă civilizată prin care noi încercăm să obținem un răspuns de la ei. S-ar putea să fie încălcat acest angajament. O să vedem și noi acest lucru, o să vadă și cetățenii care i-au votat, o sa vadă și partenerii de dezvoltare. Dacă cineva are obrazul atât de gros încât să vină să semneze în fața întregii țări și după aia să-și încalce angajamentul”, a declarat Maia Sandu.



Moderatoarea emisiunii le-a reamintit, însă, liderilor PAS şi PPDA că nu şi-au respectat angajamentul asumat în data de 21 februarie, d ea nu face nicio alianţă cu PSRM sau PDM. Răspunsul lui Andrei Năstase a fost unul halucinant. Acesta a redus întreaga fracţiune a socialiştilor la “nişte deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova”.



“Faceți afirmații gratuite, doamnă. Vorbim aici despre niște deputați din Parlamentul Republicii Moldova, cu care nu am stabilit niciun fel de coalitie, niciun fel de aliantă”, a declarat Andrei Năstase.



Amintim că în data de 21 februarie, toţi candidaţii blocului ACUM au semnatangajamente publice prin care au promis că nu vor accepta nici un fel de înțelegeri cu partidele oligarhice și cu cele anti-europene.



„Mă angajez în fața poporului Republicii Moldova să nu particip la crearea unei coaliții formale sau informale cu Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, Partidul Șor, Partidul Nostru și alte formațiuni prooligarhice și antieuropene, în caz dacă acestea intră în Parlament. Sunt profund conștient de faptul că mandatul pe care îl voi obține de la alegătorii Blocului electoral ACUM presupune refuzul de a intra în orice fel de alianță cu grupările Plahotniuc, Dodon, Șor. Îmi asum ca toate deciziile pe care le voi lua să fie în interesul național și în conformitate cu angajamentele politice ale formațiunii pe listele căreia am fost ales. Mă oblig ca, în caz de încălcare a acestui angajament, să îmi depun mandatul de deputat”, se arată în angajamentul citat.