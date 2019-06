5 alimente care îți afectează somnul dacă le consumi înainte de culcare

Nopțile în care nu poți să dormi au un impact puternic asupra productivității și stării tale fizice de a doua zi.



Pentru a combate insomnia, oamenii apelează adesea la diverse suplimente, de la extracte din plante și până la melatonină, cunoscută ca hormonul somnului. Dar este posibil ca schimbarea obiceiurilor de peste zi să remedieze problema insomniei. De exemplu, scăderea consumului de cafea de-a lungul zilei, evitarea alimentelor grele sau a alcoolului înainte de culcare.



În afară de aceste reguli pe care probabil le știi deja, există și unele alimente sau băuturi pe care ar trebui să le eviți întotdeauna înainte de culcare dacă vrei să ai un somn odihnitor. Iată care sunt acestea:



Ciocolata neagră

Este cunoscut faptul că ciocolata neagră are beneficii importante pentru sănătate. Conține antioxidanți cu efect pozitiv pentru organism, dar în același timp conține și cofeină. Cu cât conținutul de cacao este mai mare, cu atât ciocolata are mai multă cofeină. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți la ciocolata neagra. O regulă de bază este să o consumi cu patru, cinci ore înainte de culcare.



Alimente sărate sau intens procesate

Este esențial pentru sănătate să-ți menții organismul hidratat. Deshidratarea duce la uscarea mucoasei bucale și nazale, ceea ce te poate face să sforăi, afectându-ți calitatea somnului. Poate duce și la apariția crampelor musculare care te trezesc în timpul nopții. Faptul că nu bei suficientă apă pe parcursul zilei este un factor major, dar și consumul de alimente bogate în sodiu duce la deshidratare. Redu consumul de produse alimentare sărate sau procesate precum sos de soia, semipreparate, supe la plic, chipsuri, măsline, alune sărate etc.

Încearcă să mănânci seara alimente hidratante precum castraveți, grepfrut sau pepene.



Sos de roșii

Pastele cu sos de roșii se numără printre preparatele favorite ale multor persoane. Dar dacă te confrunți frecvent cu arsurile gastrice, sosul de roșii ar putea fi de vină. Sosurile pe bază de roșii și citricele conțin acizi care se pot întoarce în esofag în timpul digestiei. Acest efect este amplificat când stai întins în pat. Evită astfel de alimente înainte de culcare.



Alcool

Te-ai putea gândi că un pahar cu vin te va ajuta să adormi mai usor. Dar alcoolul te împiedică să intri să stadiile profunde ale somnului, spun specialiștii citați de redonline.co.uk. Acest lucru se întâmplă pentru că alcoolul te face să te trezești în timpul nopții și în același timp accentuează sforăitul.

Dacă ți s-a întâmplat să bei câteva pahare cu vin la cină și să nu dormi bine, încearcă să elimini alcoolul câteva săptămâni pentru a observa dacă te trezești mai odihnit. Este recomandat ca alcoolul să fie consumat în cantități moderate, cu maximum trei-patru ore înainte de culcare.



Alimente condimentate

Alimentele care conțin numeroase condimente îți afectează somnul pentru că duc la apariția refluxului gastric, senzația de arsuri pe gât. Această problemă se agravează când stai culcat, prin urmare alimentele condimentate sau picante ar trebui evitate înainte de culcare.