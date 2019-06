Mămăliga este un super preparat ce aduce numeroase beneficii organsimului. Curăţă organismul de toxine şi poate deveni un aliat de nădejde în lupta împotriva kilogramelor în plus. Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci constant mămăligă.



Porumbul este bogat în acizi graşi nesaturaţi (85 – 90%), contine multe hidrocarburi, amidon, albumine, foarte multe vitamine din grupa B, vitamina E, vitamina K, fier, fosfor, magneziu, zinc, potasiu şi fibre.



Acesta are proprietăţi astringente, diuretice, antiinflamatoare şi tonice, fiind utilizat în primul rând ca aliment (cereală) şi apoi ca plantă medicinală.



Porumbul luptă stresului, fiind bogat în vitaminele din grupa B, care are acţionează asupra funcţionarii sistemului nervos, a muşchilor, a inimii şi asupra producţiei de globule roşii.



Prin conţinutul de vitamina E, ne protejează împotriva artritei, scade nivelul colesterolului reducând astfel riscul de ateroscleroza şi, implicit, de infarct. Ajută şi la procesul de reînnoire al celulelor.



Gastrita hiperacidă şi ulcerul sunt ameliorate de consumul de mămăligă caldă în loc de pâine, căci mălaiul reduce aciditatea şi are o acţiune calmantă.



Consumul de mămăligă reglează concentraţia de glucoză în sânge, fiind de folos diabeticilor. Mămăliga este adjuvant în detoxifierea organismului şi curăţirea intestinelor. Efectul detoxifiant al substanţelor din porumb uşurează efortul ficatului de neutralizare a substanţelor toxice, reducând considerabil riscul la insuficienţe şi ciroze hepatice.



Există chiar şi o dietă cu mămăligă, care te ajută să scapi de burtă. Această cură de slăbire se poate ţine timp de 4 – 5 săptămâni. În acest timp, vei da jos minimum 10 kilograme, maximum 15. Evident,v a trebui să nu trişezi şi să urmezi cu exactitate paşii acestei diete. Iată cum se ţine dieta cu mămăligă.