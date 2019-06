Mocanu: „Planul Kozak” în varianta „ACUM”. Acesta spune că are informații potrivit cărora doi reprezentanți ai blocului ar fi NEGOCIAT la Moscova o majoritate cu PSRM

Liderul Mișcării Populare „Antimafie”, Sergiu Mocanu, susține că are informații potrivit cărora s-ar fi discutat despre o majoritate dintre Blocul „ACUM” și Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) încă acum câteva săptămâni, când doi reprezentanți ai blocului ar fi fost la Moscova.



„Planul Kozak” în varianta „ACUM”. Să te întâlnești în taină cu emisarul rus și să pretinzi că asta este europenește…”, a scris Mocanu pe Facebook.



Întrebat ce a avut în vedere, Mocanu a menționat că doi reprezentanți ai Blocului „ACUM”, Oazu Nantoi și Alexandru Machedon, ar fi fost la Moscova acum câteva săptămâni, iar acolo s-ar fi decis o eventuală majoritate cu PSRM.



„Eu am informații că cei doi au fost la Moscova și s-au întâlnit cu oficiali de acolo. S-a întâmplat în perioada când Năstase nu a mai ajuns la Moscova, deși se spunea că pleacă”, a precizat Mocanu.



Acesta are și o veste proastă pentru Andrei Năstase. „Va rămâne fără funcție”, a subliniat Mocanu, făcând referire la faptul că socialiștii vor cu orice preț funcția de președinte al Parlamentului și nu cea de premier, care ar urma să-i revină Maiei Sandu.



Și liberalul Mihai Ghimpu a comentat cu ironie întrevederea conducerii Blocului „ACUM” cu trimisul lui Putin la Chișinău, Dmitri Kozak. „Încet, încet, cu ajutorul lui Kozak (rusul care iubește la nebunie moldovenii și pământul lor) Andrei Năstase și Maia Sandu încep să devină mai transparenți. Discuțiile, de fapt tratativele cu PSRM, au loc în prezența presei, așa încât alegătorii să nu creadă că, pe ascuns, „ACUM” a încetat să lupte pentru „Rodina Mati”...”, a scris Ghimpu pe Facebook.