Instructorii din școlile auto, obligați să urmeze cursuri de psihopedagogie

Din această lună, instructorii din şcolile auto din ţară sunt obligaţi să urmeze cursuri de instruire în psihopedagogie. Aceste aspecte şi alte probleme ce ţin de perfecţionarea instructorilor din ţară au fost abordate în cadrul unui simpozion internaţional. Bunele practici au fost preluate de la experţi din România, relatează trm.md.





Mai mulţi şoferi apreciază faptul că instructorii auto vor fi instruiţi în psihopedagogie. În opinia lor, asta le-ar permite să fie mai răbdători la cursuri şi să nu ridice vocea.

Directorii şcolilor auto spun că majoritatea instructorilor nu au pregătire psihopedagogică şi de aceea se mai întâmplă cazuri ieşite din comun.

„La şcoala noastră am invitat un psiholog, am fost la mai multe şedinţe de lucru la Iaşi, am invitat profesori din România la o lecţie deschisă. Instructorul cunoaşte că trebuie să manifeste mai multă atenţie, unul prinde mai rapid, unul vizual, unul aude, unuia trebuie să-i scrii”, a declarat Artur Cecan, director la şcoală auto.

Programul de phihopedagogie a fost elaborat de către Centrul Naţional de Educaţie Rutieră.

„Programul include elemente generale din ştiinţele educaţiei, din psihologia educaţiei, din ştiinţele didactice, regulamentului circulaţiei rutiere, didactice siguranţei traficului rutier, didactica transportului de mărfuri, de pasageri. Avem mai multe elaborări la nivel de suporturi de curs”, a precizat Lilia Buimestru, şefa Centrul Naţional de Educaţie Rutieră.

Directorul Institutului de Formare Profesională în Transporturi Rutiere din România, Emil Forst, spune că în prezent este necesară o regândire a procesului de formare din şcolile auto.

În Republica Moldova există 159 de instituţii care oferă servicii de pregătire a conducătorilor auto, o treime dintre care se află în municipiul Chişinău.