Omul de afaceri Andrei Tranga, cercetat penal pentru trafic de influenţă şi şantaj, alături de interlopul Grigore Caramalac, alias Bulgaru, au furat brandul și clienții businessmanului Viorel Vărzari, după ce au eșuat să-i preia, prin atac raider, afacerea. Totul s-a întâmplat în anul 2017 şi vizează firma VIO INOX Ingineering.



„În anul 2017, fiind în Germania, după ce am cumpărat o sticlă de apă VIO, într-un restaurant, mi-a venit idea de a elabora brandul VIO INOX Ingineering. M-a împins păcatul şi i-am spus dlui Tranga că vreau să utilizez acest brand la toate întreprinderile mele. Ulterior, am dat indicaţii unui colaborator de-al meu să se ocupe de elaborarea brandului. A doua zi îmi vine răspunsul: brandul a fost înregistrat la AGEPI pe numele dlui Andrei Tranga”, a declarat Viorel Vărzari, într-un interviu pentru Zeppelin.md.



Ulterior, Vărzari spune că a identificat brandul său și în Registrul de Stat al Federaţiei Ruse, şi în Austria, iar printre fondatori figurau Andrei Tranga şi persoane apropiate interlopului Grigore Caramalac.



„După ce am aflat acest lucru, am identificat brandul VIO INOX Ingineering în Rrgistrul de Stat al Federaţiei Ruse, dar şi în Austria. Tranga Andrei deţine 50 de procente din brand, Paolo Gentile – 5 procente, Irina Vlasova, verişoara lui Tranga – 25 de procente, iar Caramalac ( prin interpusul Vitalie Ciobanu) – 20 de procente”, a mai spus Vărzari.



Amintim că în acelaşi interviu omul de afaceri Viorel Varzari, cel care l-a denunţat pe Andrei Tranga, a povestit cum ultimul a încercat să-i preia jumătate din afacerea cu cisterne din inox. În această schemă, potrivit lui, a fost implicat şi interlopul Grigore Caramalac, alias “Bulgaru”.



Vărzari a oferit detalii despre legăturile dintre Tranga şi Caramalac şi a relatat despre întrevederea cu interlopul, organizată de Tranga la Moscova, în octombrie 2016. La această întâlnire, Vărzari a fost condus de Vitalie Ciobanu, deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei şi membru al partidului condus penalul fugar Renato Usatîi.