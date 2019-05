Interlopul Grigore Caramalac, alias Bulgaru, se deplasează cu o limuzină blindată artizanal, plină cu arme. Dezvăluirile au fost făcute de către omul de afaceri Viorel Vărzari, de la care Caramalac a cerut 20% din business pentru protecție, într-o schemă pusă la cale cu afaceristul Andrei Tranga.



Într-un interviu pentru portalul Zeppelin.md, Vărzari a spus că Bulgaru i-a oferit mașina sa pentru a merge la o întâlnire, după ce l-a anunțat că-i preia, împreună cu Tranga, jumătate din afacerea ce urma să fie deschisă la Moscova. Discuția a avut loc în restaurantul unui hotel din capitala Rusiei, pe 19 octombrie 2016.



”Fiind stresat, am spus ok, că nu m-am așteptat la toate acestea și nu știam cum să plec de la această întâlnire. Eram distrus de cele întâmplate, îi spun lui Caramalac că am o întâlnire, trebuie să plec, la care el îmi spune că noi încă n-am terminat. El cheamă paza, șoferii și le spune să pregătească mașina că va trebuie să plece undeva”, i-a povestit omul de afaceri întâmplarea sa jurnalistului Veaceslav Balacci.



Bulgaru l-a condus până la limuzină, care părea un adevărat depozit de arme.



”Am urcat în mașina lui, un Mercedes S-class, erau arme automate pe jos. Două automate le-au scos și le-au dat la persoanele lui. Eu și mai tare m-am stresat. Pe scaunele din față, în loc de covoraș, erau puse veste antiglonț. Era o vestă antiglonț jos și una pe scaunul de alături. Eu m-am așezat în spate pentru că era numai un loc liber. Adică mașina era una simplă, un S-class, dar dotată cu toate cele necesare pentru apărare”, a descris Vărzari automobilul lui Caramalac.



Omul de afaceri mai spune că Bulgaru se teme pentru viața lui.



”Am înțeles că are frică de ceva și se păzește. Dar este și normal pentru așa un personaj, probabil mult ”bine” a făcut la oameni”, a mai spus intervievatul.