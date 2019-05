Dezvăluiri incendiare: Tranga a folosit armata de interlopi a lui Caramalac pentru a-și dezvolta afacerile, iar în fiecare dintre ele Bulgaru are cote

Interlopul Grigore Caramalac deține cote în toate afacerile pe care le are sau la care participă în Moldova Andrei Tranga. Cei doi se cunosc din anii 1990 și sunt prieteni. Mai mult, legătura dintre Tranga și Caramalac, zis Bulgaru, este consfințită și în denumirea companiei gestionate de primul – Trabo Plus – Tranga și Bolgar, adică Bulgaru, plus alții. Dezvăluirile au fost făcute de către omul de afaceri Viorel Vărzari, care l-a denunțat pe Tranga pentru încercarea de a-i prelua, prin intermediul lui Caramalac, businessul.



Într-un interviu pentru portalul de investigații zeppelin.md, Vărzari reproduce discuția cu Andrei Tranga, după revenirea de la Moscova, unde a fost presat de Bulgaru să cedeze jumătate din afacerea sa.



”El mi-a spus – eu ți-am deschis cărțile pentru că noi am văzut că ești un băiat deștept, muncitor, practic mi-a spus că noi te-am racolat în grupare. Ai fost la om, ești de-al nostru. A început să-mi povestească. Situația este următoarea. Ne cunoaștem cu domnul Grigore, prietenul meu, din anii 90, tot timpul am fost împreună cu el”, povestește Vărzari.



Potrivit lui, Tranga i-a spus deschis că Bulgaru deține o parte din afacerile sale.



”A spus că nu poate fără Caramalac pentru că în toate afacerile pe care le dețin e Andrei sau în care are cote părți, automat în ele o parte aparține și lui Caramalac”, a continuat Vărzari.



Mai mult, în businessul dezvoltat de Trabo Plus s-au regăsit și mulți oameni ai interlopului.



”Când a fost arestat Caramalac, foarte mulți oameni de-ai lui au rămas fără ocupație. Când a fost dezvoltată afacerea Andy’s Pizza, era nevoie de oameni. Practic toate persoanele care pe urmă s-au eliberat din detenție, persoanele care au avut legături cu domnul Caramalac, au fost preluate de Tranga. Pentru el a fost chiar o mândrie că a avut grijă de familia și copiii lui Caramalac aici, în Moldova. Mai mult, fostul șofer al lui Caramalac îi duce acum pe copiii lui Tranga”, a povestit Vărzari.



Caramalac a fost anunțat în căutare prin Interpol de către autoritățile din Moldova în 1998. El este invinuit de un sir de infractiuni grave si deosebit de grave comise la sfarsitul anilor 90. Bulgaru a fost reținut de mai multe ori în Ucraina și Rusia, dar de fiecare dată a ajuns în libertate. În 2008, președintele de atunci al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a oferit cetățenia rusă.