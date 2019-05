Ce spun astrele azi, 26 mai

Berbec

S-ar putea ca cineva sa aduca in discutie un eveniment din trecut pe care ati prefera sa il uitati; ar trebui sa priviti ceea ce s-a intamplat drept o lectie demna de urmat, ca ceva ce nu ar mai trebui repetat sub nici o forma. De asemenea, incercati sa fiti mai rabdatori cu copiii. Chiar daca acestia sunt mai agitati in ultima vreme, s-ar putea ca acest lucru sa se datoreze lipsei unui hobby; incercati sa va interesati de activitatile care li s-ar potrivi si sa va puneti mai des in pielea lor, pentru a-i intelege mai bine. Este posibil sa aveti parte de o perioada cu multe iesiti in oras cu prietenii, insa aveti grija la excesul de alcool sau mancare nesanatoasa.



Taur

Desi nu ar trebui sa aveti probleme de sanatate, aveti grija la sursele de microbi, deoarece veti fi un pic mai sensibili in urmatoarea perioada; lucrati cu mai multa asiduitate la intarirea sistemului vostru imunitar. Daca v-ati permis sa iesiti des in oras in ultima vreme, s-ar putea ca acest lucru sa se schimbe; situatia financiara va deveni usor instabila, deci ar trebui sa incercati sa economisiti cat mai mult. Este posibil ca un eveniment in familie sa va demonstreze cat de important sunteti pentru cei din jur, ceea ce va va imbunatati starea de spirit considerabil. Daca observati probleme in viata de cuplu, nu le ignorati.



Gemeni

Sunteti persoane ambitioase si va veti face remarcati foarte usor la locul de munca, fara a face eforturi deosebite in acest sens; nu lasati atentia superiorilor sa vi se urce la cap! O marire de salariu nu va intra inca in discutie, dar sunteti pe drumul cel bun si trebuie sa fiti perseverenti. Evitati sa imprumutati bani prietenilor sau sa faceti investitii substantiale. Atunci cand planuiti inainte, este mult mai usor sa fiti dezamagiti de un eventual esec; incercati sa lasati unele lucruri in voia sortii. Aveti talentul de a-i atrage pe cei din jur prin personalitatea voastra; in aceasta perioada, s-ar putea sa se infiripe o relatie romantica.



Rac

In aceasta perioada va fi foarte important sa evitati excesul de produse ce creeaza dependenta, precum cafeaua sau tutunul. Daca deja sunteti dependenti de acestea, va fi dificil sa renuntati; insa orice este posibil daca perseverati. Mai multa atentie la locul de munca, in special daca una dintre sarcinile voastre este controlul calitatii! S-ar putea ca o prietenie ce a fost pusa la incercare de un eveniment nefericit sa devina mai puternica ca oricand; acest lucru va va face fericiti pe tot parcursul saptamanii. Menajati relatiile cu partenerul de relatie, pentru ca starea de lucruri in cuplu sa evolueze normal. Nu incepeti un tratament fara aprobarea medicului!



Leu

Daca incercati sa traiti fara excese in urmatoarea perioada, veti fi mult mai fericiti, dar si mai sanatosi; mancarurile grase, cafeaua, bauturile alcoolice sau serile agitate pot contribui la mentinerea starii voastre de stres. Incercati sa gasiti activitati care va relaxeaza, care pot sa va linisteasca. Acum este perioada perfecta pentru a petrece mai mult timp alaturi de cei din familie. Evitati persoanele care reactioneaza negativ la critici, deoarece veti fi dornici sa porniti dezbateri si nu toata lumea va fi incantata de schimbul de opinii; nu actionati si nici nu puneti prea multa patima in sustinerea ideilor voastre. S-ar putea sa va intereseze subiectul de medicina alternativa.



Fecioara

Nu va faceti griji daca in ultima vreme nu ati petrecut prea mult timp cu cei dragi; din fericire, atunci cand aveti nevoie de ajutorul lor pentru finalizarea unui proiect sau pentru orice altceva, acestia se vor arata la fel de binevoitori ca inainte. Norocul va fi de partea voastra si in viata de cuplu; in ciuda momentelor de tensiune, veti reusi sa ajungeti pe aceeasi lungime de unda cu partenerul, astfel incat sa comunicati deschis cu acesta, iar relatia va evolua. Aveti grija atunci cand conduceti, deoarece atentia va va fi distrasa usor. De asemenea, stilul de viata nesanatos ar putea sa duca la anumite probleme cu bila.

Balanta

Nimeni nu va poate invinui, daca decideti sa acordati mai multa atentie vietii profesionale, consolidarii propriei voastre cariere. Astrele favorizeaza progresul in acest domeniu, deci ar trebui sa profitati de acest lucru acum, cat vi se ofera ocazia. Insa locul de munca va fi si un refugiu din viata personala, deoarece situatia financiara nesigura ar putea duce la un conflict cu partenerul; incercati sa ajungeti la un compromis asupra nevoilor din casa. Din nou, prietenii apropiati va vor demonstra ca sunt sprijinul pe care puteti conta in orice situatie. S-ar putea ca simptomele din ultima vreme sa fie dovada ca suferiti de anemie.



Scorpion

Nu va lasati coplesiti de problemele de la locul de munca, care pot fi, intra-devar, destul de solicitante; aceasta este oportunitatea perfecta pentru a va demonstra talentul de lider, iar initiativa voastra nu va fi ignorata de catre superiori. Cineva isi va demonstra loialitatea fata de voi, iar atitudinea sa pozitiva va poate ajuta sa treceti peste momente destul de dificile. Se anunta insa o perioada armonioasa pentru intregul grup de prieteni, care s-ar putea sa va faca o surpriza. S-ar putea sa suferiti de lipsa increderii de sine, insa veti gasi foarte repede o activitate care va demonstra calitatile ce sunt apreciate la voi.



Sagetator

Desi este important ca atunci cand luati decizii de viitor sa planuiti cu foarte multa atentie, nu pierdeti prea mult timp facand acest lucru, deoarece viata poate trece pe langa voi! Invatati sa riscati cu masura, sa va asumati ceea ce faceti la un anume moment; veti remarca faptul ca unele lucruri se vor aseza destul de bine, chiar mai bine decat v-ati fi asteptat. S-ar putea sa fiti mai agitati in urmatoarea vreme, probabil din cauza surplusului de energie, insa acest lucru poate fi rezolvat usor daca gasiti o activitate sau un proiect ce va poate ocupa timpul liber. Familia va fi un sprijin important in urmatoarea perioada, in special daca aveti nevoie de un sfat.



Capricorn

Incercati sa petreceti mai mult timp cu familia, in special daca anumite persoane pe care nu le-ati vazut in ultimele luni se afla in oras pentru o vizita; este important sa pastrati legaturie cu cei dragi cat mai stranse. S-ar putea ca mediul economic sau cel social sa prezinte o sursa de frustrare pentru voi si sa duca la numeroase dezbateri cu prietenii sau colegii de la locul de munca; atata timp cat sunteti respectuosi si diplomati, astfel de discutii sunt chiar incurajate! Evitati contractele lungi, in special daca nu veti avea timp sa le cititi pana la ultimul detaliu; cu doar putina neatentie, ati putea semna ceva cu potentialul sa va afecteze viitorul negativ.



Varsator

Daca aveti un frate sau o sora care traieste departe de voi, s-ar putea ca astazi sa aveti parte de o reuniune surpriza; ar fi excelent, de vreme ce dorul de aceasta persoana va cam roade in ultima vreme. Ambitia si increderea de sine fac casa buna in viata voastra profesionala! S-ar putea sa va gasiti drumul in cariera singuri, iar cei din jur vor fi suprinsi dar si mandri de reusita voastra. Nu incercati sa discutati in contradictoriu cu persoane cu care faceti afaceri, in special daca subiectul nu are nicio legatura cu acest lucru; uneori este mai bine sa nu amestecati utilul cu placutul. In cazul vostru, aceasta observatie se refera la relatiile de la locul de munca.



Pesti

S-ar putea ca in urmatoarea perioada sa fiti nevoiti sa luati decizii importante singuri, insa puteti incerca sa cereti ajutorul unui prieten apropiat; din pacate, nu sunteti prea siguri pe voi, asa ca ultima varianta v-ar oferi mai multa liniste sufleteasca. Nu va lasati coplesiti de libertatea de a va decide viitorul; stiti ce vreti si deja v-ati gandit indelungat la ce este mai bine pentru voi. Este timpul sa deveniti mai responsabili in ceea ce priveste situatia financiara; aveti tendinta sa cheltuiti bani pe obiecte ce nu sunt necesare, iar acest obicei va trebui sa inceteze daca va doriti sa deveniti independenti. Este posibil ca o sursa de stres sa fie si sanatatea voastra, care va fi vulnerabila astazi.