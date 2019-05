La OrheiLand a început montarea roller-coasterului care va fi inaugurat la 1 iunie

La OrheiLand a început montarea celui mai modern roller coaster din întreaga regiune, care va funcționa în acest sezon estival și care se anunță a fi principala atracție a parcului de distracții în acest an.



Așa cum a anunțat anterior fostul primar de Orhei, deputatul Ilan Șor, noua atracție a fost construită în Italia, dar special pentru OrheiLand, ținând cont de specificul parcului de distracții.



Lucrările de montare sunt gestionate de specialiștii din Italia, urmând să fie finalizate până la 1 iunie, la marea deschidere a parcului pentru actualul sezon estival, când, așa cum a promis administrația, va fi organizată o sărbătoare de excepție.



Roller coaster-ul de tip american este o premieră absolută nu doar pentru Republica Moldova, dar chiar și pentru întreaga regiune, a menționat Ilan Șor. Acesta va avea lungimea traseului de 350 de metri, înălțimea unui bloc cu cinci etaje – 10 metri și lățimea de 17 metri. Pentru a asigura securitatea vizitatorilor, în prima lună de la deschiderea atracției, specialiștii italieni vor instrui angajații OrheiLand cum se utilizeză corect atracția, a anunțat Ilan Șor.



Roller-coasterul promite să fie senzația verii la OrheiLand, dar nici pe departe singura surpriză din acest an. Fostul primar de Orhei, cel care a venit cu inițiativa construirii unui asemenea parc în Orhei, a dat asigurări că oricine va vizita complexul, va dori să revină.



Astfel, la „OrheiLand” va fi amenajată și o nouă zonă acvatică, cu noi distracții, precum tobogane moderne, inclusiv pentru amatorii de senzații tari. La fel, aici va fi amplasat și un bazin, iar plaja lacului va fi extinsă.



Pentru copii va fi amenajat un orășel special, cu o varietate largă de distracții și ocupații, de la încercarea de a profesa diferite meserii, până la șofatul în condiții identice celor din viața reală.



Pe teritoriul parcului vor fi construite și mai multe cafenele.



Parcul de distracții ”OrheiLand” are o suprafață de 20 de mii de metri pătrați și a fost deschis pe 1 iunie 2018, fiind vizitat de peste jumătate de milion de persoane, inclusiv din Ucraina și România.



Centrul are o capacitate de peste 50 mii de persoane. Iar intrarea și toate atracțiile pentru vizitatori sunt gratuite.