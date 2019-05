Sute de cetățeni europeni au fost împiedicați să voteze pentru Parlamentul European, în Marea Britanie. Principalul mesaj pe care l-au auzit aceștia la secțiile de votare a fost – mergeți să votați în țările voastre, scrie publicația britanică The Independent.



Situația din Londra, dar și din toată țara, au fost calificate de către oficiali europeni drept „dezastru democratic”.



„Mi-a fost refuzat dreptul de a vota, în pofida faptului că sunt un cetățean UE înregistrat. La secția de votare, soțul meu britanic a primit buletinul, iar mie pur și simplu mi-au spus – votează în țara ta”, a spus o femeie revoltată.



O profesoară din Danemarca, Emma Zürcher, care predă la University College London, a fost oprită să voteze pe motiv că nu ar fi fost inclusă în liste, asta chiar dacă a discutat din timp subiectul cu oficiali electorali de pe circumscripția sa.



„Locuiesc în Marea Britanie de șase ani, am plătit taxe, am făcut voluntariat, i-am învățat pe copiii voștri, dar nu am putut să votez pentru că ei nu mi-au trimis formularul de cetățean UE pe care trebuie să-l completez”, s-a plâns Emma Zürcher.



O situație similară a fost și la Leeds, unde o femeie din Polonia nu a putut vota pentru că autoritățile locale nu au primit scrisoarea ei pentru înregistrare, asta chiar dacă a fost trimisă cu o lună în urmă.



Miguel Gomez, un instalator din Cranfield, a spus că se simte frustrat și supărat de un astfel de tratament într-o țară pe care o numea casă.



Unii au plătit bani grei ca să ajungă la secțiile de votare și, în final, au fost împiedicați să-și exercite dreptul.



Tratamentul discriminatoriu față de cetățeni europeni a ajuns în atenția politicienilor din UE. Deputatul olandez Sjoerd Sjoerdsma a calificat această situație drept inacceptabilă, iar parlamentarul german Niema Movassat afirmă că este ceva de neînțeles.



Un oficial de la Comisia Electorală de la Londra a declarat că autoritățile înțeleg frustrarea unor cetățeni din alte țări UE, rezidenți ai Marii Britanii, care au descoperit că nu pot să-și exercite dreptul la vot. Cu toate acestea, ține de responsabilitatea Guvernului să întreprindă măsurile necesare ca procesul de înregistrare pentru vot să fie mai simplu pe viitor.