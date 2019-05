Ultimul „strigăt” al Theresei May pe tema Brexit. Premierul britanic i-a trimis o scrisoare liderului opoziţiei

Premierul Theresa May a făcut miercuri un ultim apel liderului opoziţiei, Jeremy Corbyn, pentru a obţine susţinerea lui privind acordul negociat de aceasta pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, relatează site-ul agenţiei Dpa.



May i-a transmis lui Corbyn, printr-o scrisoare, că este "dispusă să ajungă la un compromis pentru Brexit".



Acordul de retragere, care va fi votat în Parlament la începutul lunii iunie, este "ultima şansă" pentru Brexit, a adăugat May.



"Vă cer să faceţi şi voi un compromis pentru a putea livra ceea ce au promis ambele partide", a declarat premierul britanic.



Jeremy Corbyn a declarat marţi seară, pentru BBC, că se va opune în continuare acordului negociat de acesta.



"Nu putem susţine această înţelegere, deoarece este practic o reluare a ceea ce am discutat şi înainte. Nu văd cum va trece de Parlament", a declarat Corbyn.



Consiliul European a decis amânarea ieşirii Marii Britanii din UE până pe 31 octombrie 2019. Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă imediat.



Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.