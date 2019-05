Expert: Aproximativ 20 000 000 lei s-au cheltuit astăzi pentru Marșul Homosexualilor! Deputații PAS prezenți la eveniment//FOTO

Astăzi la Chișinău a fost organizat Marșul „Sunt OK” pentru susținerea minorităților sexuale din țara noastră. Expertul Gheorghe Costandache a scris pe facebook că pentru organizarea acestui eveniment public s-au organizat peste 20 de milioane de lei. La marș s-au alăturat și unii politicieni, printre care deputatul PAS Dumitru Alaiba.



„Să ne rugăm pentru ei. Degradare, amoralitate și alterarea creierilor în desfășurare. Aproximativ 20 000 000,0 lei cheltuiți pentru marșul „Sunt ok”, organizat în susţinerea comunităţii LGBT. Încotro societatea lunecă? Tineri care vă îndepărtați de la valorile normale și vă alterați creierul, întoarceți-vă la normal, pocăiți-vă cât nu-i târziu”, a scris Gheorghe Costandachi.



Peste 1800 polițiști au fost implicați direct în protecția marșului organizat în de comunitatea LGBT din Chișinău, dintre care 500 de polițiști antrenați în menținerea ordini publice în hotarele străzilor adiacente acestui marș. Iar 1200 de militari și polițiști au stat [n rezervă pentru a interveni în caz de urgență. În total un efectiv de aproximativ 3500 de persoane din poliție și servicii speciale au fost antrenate în acest eveniment.



Expertul spune că peste 20 mii de mașini particulare a stat în ambuteiaje fiind nevoite să sufere în timpul marșului homosexualilor. Transportul public de asemenea a fost perturbat timp de 4 oare la rând, astfel între 95 și 100 mii da pasageri au fost nevoiți să sufere în acest timp.



„Costurile și cheltuielile pentru polițiștii antrenați pentru paza și protecția homosexualilor la acest marș, ale altor efective militare, tehnica folosită, transportului public, transportului particular paralizat, alte cheltuieli se ridică aproximativ la 20 milioane lei. Câte impozite au achitat în bugetul de stat, de exemplu, organizatorii? Are sens de cheltuit atâția bani pentru așa activități care duce societatea la degradare totală, amoralitate profundă și destrămarea familiilor”, se întreabă Gheorghe Costandachi.



După cum a promis anterior, deputatul din Partidul Acțiune și Solidaritate, Dumitru Alaiba, a venit la acest eveniment în susținerea drepturilor gay-ilor și lesbienelor. Lidera PAS, Maia Sandu, în acest an nu a fost văzută la marș, însă în anii trecuți ea a participat (vezi foto, video).



Precizăm că mai mulți creștini ortodocși au organizat un contra-protest. Aceștia susțin că promovarea drepturilor homosexualilor în Moldova vine în dauna familiei tradițioanle, formată din bărbat și femeie care dau naștere copiilor.