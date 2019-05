Apariţiile publice ale lui Andrei Năstase confirmă profilul lui psihologic: Fals, şmecher, orgolios, agresiv, răzbunător şi violent

Apariţiile publice ale liderului PPDA, Andrei Năstase, şi declaraţiile făcute de acesta cu diverse ocazii confirmă profilul psihologic efectuat de specialiştii din ţara noastră, la solicitarea jurnaliştilor de la Ziarul Naţional.



Fals, şmecher, orgolios, invidios, agresiv, răzbunător, intolerant, instabil emoţional şi violent, sunt doar câteva dintre trăsăturile acestuia. Totodată, potrivit specialiştilor, liderul PPDA se supraevaluează, îi place să fie admirat, lăudat şi aplaudat.



Exact acum un an, Andrei Năstase s-a filmat într-un videoclip electoral, în care a spus că munca este prima valoare pe care o împărtăşeşte şi că nu a primit nimic fără să muncească: "Munca ocupă primul loc în sistemul meu de valori. Nu ştiu altfel. Nu am văzut altfel acasă, nu ştiu să fac altfel".



Declaraţia sa de avere din ultimii doi ani arată însă contrariul. Nu a câştigat niciun bănuţ, victimizându-se că a trăit din venitul soţiei şi din indemnizaţiile copiilor, care locuiesc într-o vilă luxoasă în Germania.



Primul salariu din ultimii ani l-a primit în luna martie, pentru funcţia de deputat. Pentru doar zece zile de activitate, a luat peste trei mii de lei.



S-a plâns însă că leafa este prea mică pentru cheltuielile pe care le are: "Nu cred. Nu cred că ajunge. Nu cred că este un salariu, cum să spun eu, care ți-ar acoperi toate cheltuielile".



Iar în campania electorală, Andrei Năstase şi Maia Sandu au cerşit bani de la alegători pentru materialele electorale. Toate astea vin să confirme portretul psihologic făcut recent de mai mulţi specialişti din ţara noastră. Potrivit acestora, lui Andrei Năstase nu-i place să muncească şi detestă activitatea de rutină. El mai vorbeşte despre respect, fără de care oamenii îşi pierd însuşirile morale.



"Fără respect reciproc, oamenii se abrutizează. Iar de aici şi până la interacțiuni nepotrivite nu mai este decât un pas", a menţionat Năstase.



Doar că, potrivit psihologilor, Andrei Năstase nu poate fi un bun prieten. Uită de aceştia îndată ce nu-i mai sunt necesari. Luptă chiar şi cu cei mai binevoitori colegi.



Una spune, alta face. Uneori, în relaţia cu propriii colegi de partid s-a remarcat printr-o atitudine vădit nerespectuoasă.



Pentru că îi place să vorbească mult, deseori, îşi întrerupe interlocutoriii, fiind nerăbdător să-şi spună părerea:



"- Cei care au capturat statul Republica Moldova.

- În detrimentul ţării, în detrimentul cetăţenilor şi chiar a propriilor săi alegători şi colegi".



Năstase şi-a manifestat lipsa de respect nu doar faţă de colegii de partid, ci şi faţă de cetăţeni. La o întâlnire, în Ungheni, liderul PPDA a urcat pe scenă şi s-a filmat cu spatele la public în timp ce o persoană susţinea un discurs.



Potrivit psihologilor, el se afiliază persoanelor puternice, deoarece nu poate singur, cu forțele proprii, să se realizeze.



Recent, liderul PPDA s-a filmat alături de politicieni români: "Este o onoare pentru mine să-l am, ziceam, alături pe preşedintele Partidului Naţional Liberal din România. V-aţi dat seama: astăzi la Chişinău au fost patru români".



Acesta acţionează prin intermediul altor persoane pentru a-şi îndeplini scopurile meschine şi a satisface interesele naşului său, Victor Ţopa, care, fiind condamnat, a fugit în Germania de justiția moldovenească. Astfel, mai mulţi fondatori ai Platformei Civice Demnitate şi Adevăr, printre care şi Valentin Dolganiuc, s-au disociat de acest politician.



"Într-adevăr, sunt unul dintre cei care au organizat protestele Platformei Civice Demnitate şi Adevăr. N-o să vedeţi în Platforma Politică Demnitate şi Adevăr mulţi din cei care au fost atunci", a declarat valentin Dolganiuc, co-fondator al Platformei Civice Demnitate şi Adevăr.



De fapt, Andrei Năstase şi-a început cariera politică de la o minciună. Acesta a declarat că Platforma Civică Demnitate şi Adevăr nu va deveni niciodată partid, dar ulterior a ajuns preşedinte al formaţiunii.



Ulterior, el s-a remarcat ca un organizator mediocru, pentru că la protestele din Piaţa Marii Adunări Naţionale oamenii erau nevoiţi iarna să îndure frigul, iar vara - canicula dogoritoare, doar pentru ca Năstase să-şi satisfacă orgoliul şi să-şi realizeze interesele.