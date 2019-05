Ce trebuie să ştii despre plimbatul câinelui: 4 aspecte esenţiale

Câinii trebuie să fie scoşi pe afară în fiecare zi pentru o stare de bine generală. De asemenea, plimbarea întăreşte relaţia dintre tine şi câinele tău şi contribuie la combaterea sedentarismului. Chiar şi în cazul în care câinele are la dispoziţie curtea unei case, el are nevoie în continuare să fie plimbat.



Pentru câini, plimbarea este ocazia excelentă de a face mişcare, de a intra în contact cu alţi câini şi de a explora, folosindu-şi simţul foarte dezvoltat al mirosului. În schimb, fără această activitate, câinii pot deveni iritaţi şi se se confruntă cu probleme de sănătate, cum ar fi afecţiunile musculare, cardiovasculare sau metabolice.



Ce trebuie să ştii despre plimbatul câinelui



Prin urmare, importanţa plimbării nu ar trebui subestimată. În acelaşi timp, este o activitate care pare mult mai simplă în teorie decât în practică, când te poţi confrunta cu situaţii neprevăzute sau neplăcute. Iată câteva aspecte de care trebuie să ţii cont atunci când îţi plimbi câinele:



1. Atenţie la căpuşe

Câinii pot fi vulnerabili în faţa căpuşelor, în special primăvara şi toamna. Acestea se găsesc în zone cu multă vegetaţie, în păduri, grădini şi parcuri. Căpuşele ajung pe câini urcând de pe iarbă pe blana lor, iar apoi se hrănesc cu sânge, proces în care pot transmite o serie de boli. Una dintre acestea este babesioza, despre care poţi afla mai multe din acest ghid. Ca să eviţi îmbolnăvirea câinelui, e bine ca după fiecare plimbare să îi inspectezi corpul şi să înlături eventualele căpuşe, dar şi să foloseşti produse anti-parazitare cu rol preventiv.



2. Fii pregătită să strângi după câinele tău

De fiecare dată când ieşi din casă cu câinele, trebuie să ai la dispoziţie lucrurile necesare ca să strângi după el. Există tot felul de opţiuni comode şi igienice din care poţi alege, cum ar fi lopăţele şi saci speciali. În unele oraşe, poţi primi amenzi consistente dacă laşi în urmă mizeria câinelui. E important să strângi după el nu doar ca spaţiul public să fie mai curat, ci şi pentru că excrementele reprezintă unul din modurile în care bolile se răspândesc de la un animal la altul.



3. Învaţă câinele să meargă la pas

Una din principalele provocări pentru cei care ies la plimbare cu câinele constă în faptul că trage puternic sau aproape constant de lesă. Acest comportament are legătură cu reflexul de opoziţie al câinilor. Atunci când simte că tragi de lesă, el opune la fel de multă rezistenţă. Potrivit The dog training secret, trucul este să opreşti acest cerc vicios, renunţând să încerci să îl controlezi în acest fel. Dacă patrupedul trage puternic de lesă, e mai bine să te opreşti şi să aştepţi. În caz contrar, doar îl vei încuraja să îşi continue acţiunile, care nu vin din dorinţa de a te sfida, ci din reflexul de opoziţie.



4. Ai grijă la întâlnirile cu alţi câini

Întâlnirile cu alţi câini pe stradă sau în parc sunt stresante atât pentru câini, cât şi pentru cei care îi plimbă. Când vine vorba de patrupezi străini, nu poţi şti care sunt reacţiile de care vei avea parte: unii pot fi agresivi chiar dacă par prietenoşi la o primă vedere (şi chiar dacă stăpânul te asigură de acest lucru). De aceea, unii specialişti recomandă să eviţi cu totul aceste întâlniri şi să îţi încurajezi câinele să socializeze doar în medii controlate, potrivit True Life K9.



Totuşi, e important să nu exagerezi (traversând de fiecare dată când vezi pe cineva cu un câine) şi să îţi păstrezi calmul. Dacă devii agitată în această situaţie, îţi înveţi patrupedul să asocieze alţi câini cu pericolul.