Ce spun astrele azi, 18 mai

Berbec

Daca ati acceptat prea multe responsabilitati la locul de munca, s-ar putea ca acest lucru sa va strice planurile din viitorul apropiat; de asemenea, trebuie sa fiti constienti ca aglomerarea de sarcini provoaca, in mod clar, stres maxim. Nu veti reactiona pozitiv la critici; desi majoritatea persoanelor prefera sa stea departe de aceste situatii, s-ar putea ca voi sa beneficiati de pe urma sfaturilor. Se vor inregistra dificultati in relatiile cu familia sau prietenii, in special daca ati fost mai irascibili in ultima vreme. Astazi s-ar putea sa se iveasca oportunitatea unei calatorii pe care nu o aveati in plan; nu refuzati doar pentru ca nu sunteti obisnuiti cu spontaneitatea, deoarece ati putea beneficia de pe urma ei.



Taur

Daca cineva apropiat va da motive de ingrijorare, incercati sa va exprimati dorinta de a-i ajuta intr-un mod cat mai calm. Altfel, riscati sa va indepartati de persoana vizata si sa ramaneti doar cu grija. Nu mai evitati situatiile de la locul de munca, ce ar putea prezenta noi provocari; acesta este singurul mod prin care puteti sa va faceti remarcati, iar increderea in propriile aptitudini ii va determina si pe ceilalti sa apeleze la voi. Se anunta o perioada nesigura in viata de cuplu; cel mai bine ar fi sa fiti cat mai sinceri si sa acceptati mai usor un compromis. Va trebui sa incercati sa va intelegeti partenerul si sa nu-l sufocati cu sustinerea propriilor voastre dorinte.



Gemeni

S-ar putea ca astazi a se iveasca oportunitatea potrivita pentru a contacta un prieten vechi, ceea ce va va binedispune intreaga saptamana. Nu va aruncati asupra proiectelor care vi se arata in cale fara a verifica compatibilitatea intre aptitudinile voastre si cerintele acestuia, chiar daca sunteti dornici sa va afirmati in cariera; o asumare negandita a unor responsabilitati carora nu le veti putea face fata va avea, in mod clar, efecte negative. Conflicte cu un membru mai tanar al familiei; chiar daca aveti impresia ca stiti mereu ceea ce este mai bine pentru cineva cu mai putina experienta, s-ar putea ca unele situatii sa aiba nevoie de o noua perspectiva. Invatati sa ascultati si sa fiti mai rabdatori!



Rac

Daca va faceati griji pentru situatia financiara, s-ar putea ca astazi sa va bucurati de o marire de salariu sau de o suma de bani in plus, venita pe neasteptate; invatati sa faceti economii, pentru ca va vor fi folositoare, in perioade mai putin productive. Apelati la ajutorul colegilor de la locul de munca cu incredere; este oportunitatea perfecta pentru a va apropia de acestia si pentru a petrece mai mult timp impreuna. Si relatia cu partenerul s-ar putea ca acesta sa aiba nevoie de aceeasi atentie, in special daca ati fost amandoi ocupati in ultima vreme. S-ar putea sa va bucurati de sentimentul unui lucru bine facut in curand, deci nu renuntati la proiectele care se dovedesc a fi dificile.



Leu

S-ar putea sa va simtiti intimidati de o decizie de viitor, pe care trebuie sa o luati intr-un timp prea scurt. Desi veti fi tentati sa apelati la instinctul vostru, incercati sa cereti si o a doua parere. Este posibil sa suferiti de o sensibilitate acuta la nivelul dintilor sau ochilor, asa ca ar fi bine sa aveti calmante la indemana. Nu va aruncati in orice conflict din familie; uneori cea mai buna solutie este sa evitati astfel de situatii si sa alegeti alte subiecte de discutie. S-ar putea ca un prieten bun sa va ceara o favoare, insa nu va aflati tocmai intr-o situatie care va permite sa il ajutati. Daca este nevoie sa il refuzati, incercati sa o faceti intr-un mod cat mai diplomat.



Fecioara

Se anunta un conflict puternic la locul de munca care ar putea sa va puna in pericol slujba; actionati prompt si cu diplomatie. S-ar putea sa fiti pusi in situatia in care trebuie sa alegeti intre viitorul vostru si o relatie de prietenie cu un coleg. Daca asteptati o suma importanta de bani, s-ar putea sa fiti dezamagiti, insa nu pentru mult timp. De aceea, fiti foarte atenti atunci cand cheltuiti bani si veti trece peste aceasta situatie cu succes. Mare atentie atunci cand iesiti in oras sa mancati; stomacul vostru va fi mai sensibil decat de obicei, asa ca optati pentru restaurantele cunoscute sau felurile de mancare ce va priesc.



Balanta

Desi aveti incredere in aptitudinile voastre, s-ar putea ca lipsa unui plan sa va afecteze urmatorul proiect; cu cat veti fi mai metodici, cu atat veti avea mai mult de castigat. Incercati sa fiti mai atenti si sa va ocupati de cele mai importante detalii, chiar daca sunteti obisnuiti sa priviti doar imaginea de ansamblu. Daca v-ati oferit sa ajutati pe cineva drag, s-ar putea ca acest lucru sa dureze mai mult timp decat va asteptati si sa va puna in dificultate. Nu disperati daca o problema veche de sanatate va da batai de cap; tot ce trebuie sa faceti este sa urmati un alt tratament cu mai multa atentie si sa respectati perioada de recuperare.



Scorpion

S-ar putea sa treceti printr-o perioada dificila despre care cei dragi nu au aflat inca; daca va supara cuvintele cuiva sau atitudinea acestuia, incercati sa tineti cont de faptul ca situatia voastra nu este inca stiuta. Se anunta probleme si in ceea ce priveste partenerul, care s-ar putea sa va critice anumite alegeri; nu lasati acest lucru sa va ameninte relatia si incercati sa fiti cat mai sinceri. Daca ati avut o problema de sanatate pe care nu ati reusit sa o rezolvati, s-ar putea ca in urmatoarele zile sa scapati in sfarsit de aceasta; fiti perseverenti si nu renutati, chiar daca respectarea indicatiilor medicului se dovedeste a fi destul de dificila. Astazi incercati sa fiti prudenti in trafic.



Sagetator

Se anunta o schimbare in viata de cuplu, insa ramane de vazut daca aceasta va fi una pozitiva sau negativa; daca reusiti sa comunicati cu partenerul, veti trece peste orice fel de situatie cu succes. S-ar putea ca un prieten sa aduca in discutie o greseala pe care incercati sa o dati uitarii; uneori este, insa, mai bine sa lamuriti lucrurile, decat sa lasati loc semnelor de intrebare. Nu va alarmati daca observati cateva kilograme in plus; o dieta iresponsabila ar putea inrautati situatia, deci apelati la un specialist. Situatia de la locul de munca este nesigura, ceea ce inseamna ca si aspectul financiar al vietii voastre se va afla sub semnul intrebarii.



Capricorn

S-ar putea ca in aceasta perioada sa gasiti o noua sursa de inspiratie, care ar putea sa va indrepte catre o alta cariera, catre o alta linie de actiune, care sa vi se potriveasca ceva mai bine. Este alegerea voastra daca veti urma acest impuls sau daca veti persista in ceea ce faceti; veti avea nevoie de tarie de caracter pentru a va depasi temerile. Un posibil conflict cu copiii, care nu mai poate fi rezolvat cu promisiuni; este nevoie de o discutie serioasa, insa aratati-va intelegatori. O situatie dificila de la locul de munca se va rezolva de la sine, insa ar trebui sa va analizati comportamentul pentru a evita un alt conflict asemanator. Nu ignorati niciun email pe care il primiti astazi, deoarece va asteapta vesti bune!



Varsator

Daca incercati sa formulati un plan din ce in ce mai complex, s-ar putea sa va pierdeti sansa la o oportunitate inedita. Incercati sa nu va oferiti sfatul atunci cand persoana respectiva nu il cere, sau se arata din ce in ce mai irascibila atunci cand va dati cu parerea. In viata de cuplu, s-ar putea sa va confruntati cu probleme financiare, insa vinovatul este mai degraba partenerul; desi solutia presupune un eventual conflict, va fi nevoie de interventia voastra la un moment dat. Daca doriti sa dezamorsati situatia fara prea multe repercursiuni, va fi nevoie sa apelati la compromis. S-ar putea sa va faceti planuri cu un prieten cu care nu ati mai vorbit de mult timp.



Pesti

S-ar putea sa va gasiti un aliat la care nu va asteptati, la locul de munca, cel mai probabil un superior care este constient de aptitudinile voastre. In familie, s-ar putea sa aveti motiv pentru a sarbatori, ceea ce va fi oportunitatea perfecta pentru a va relaxa si pentru a interactiona mai mult cu cei dragi. Nu va lasati influentati de pesimismul persoanelor negativiste din jururl vostru, in special daca ati ales sa faceti o schimbare importanta. Chiar daca acest proiect nu va fi un succes, experienta va va ajuta mai tarziu. Mare atentie atunci cand folositi obiecte ascutite; nu reparati obiectele casnice daca nu va pricepeti.