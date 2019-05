Ilan Șor: Pregătim OrheiLand pentru marea deschidere, lucrările sunt în plină desfășurare

Cel mai mare parc de distracții din țară ”OrheiLand” este în febra pregătirilor pentru marea deschidere a sezonului estival. Parcul va fi deschis la 1 iunie, de Ziua copiilor, iar muncitorii lucrează practic 24 de ore din 24, pentru a finaliza toate lucrările în termen.



Și în acest an, administratorii promit surprize, inclusiv distracții care nu au mai fost în Republica Moldova, dar nici în întreaga regiune. Fostul primar de Orhei, cel care a venit cu inițiativa construirii unui asemenea parc la Orhei, actualul deputat Ilan Șor a deschis unele paranteze, promițând că oricine va vizita complexul în această vară, va dori să revină.



”Ne-am propus în acest an să uimim vizitatorii cu tot felul de atracții. În primul rând, schimbările care se produc sunt pentru locuitorii din Orhei, pentru ca în sezonul estival oamenii să aibă unde se relaxa. Extindem plaja. Vor fi multe surprize, aquazone, orășelul copiilor, unde fiecare micuț își va găsi aici atracția. Ne dorim ca, venind aici, copiii să se simtă în lumea basmelor. Orheiul este un oraș de vis, de asta și OrheiLand va fi la fel”, a declarat deputatul Ilan Șor.



Astfel, la „OrheiLand” va fi amenajată o nouă zonă acvatică, care va aduce și noi distracții, pe care organizatorii, deocamdată, le țin în secret. La fel, aici va fi amplasat și un bazin, iar plaja lacului, renumită pentru nisipul de calitate și curățenia sa, va fi extinsă, pentru a face față numărului sporit de vizitatori, dar și pentru a le asigura confortul.



Autoritățile susțin că vor amenaja și un orășel al copiilor, unde fiecare micuț își va putea găsi ocupație, de la încercarea de a profesa diferite meserii, până la șofatul într-un orășel auto.



Totuși, atracția de bază a OrheiLand-ului din acest an este un roller-coaster, care este fabricat în Italia, special pentru parcul de distracții din Orhei.



”Începând cu săptămâna viitoare, planificăm să înceapă lucrările de montare a roller-coaster-ului. Pentru ca să fie respectate toate măsurile, specialiștii italieni vor veni în Moldova. Ei vor fi prezenți în prima lună de la deschiderea atracției și vor instrui specialiștii noștri cum se utilizează corect”, a precizat Ilan Șor.



Mai multe detalii despre marea surpriză pregătită de administrația OrheiLand vor fi făcute publice mai aproape de deschiderea parcului.



Potrivit reprezentanților Primăriei, pe teritoriul parcului ”OrheiLand” vor fi construite și mai multe cafenele, unde vizitatorii se vor putea delecta cu dulciuri, apă, înghețată și gustări.



Amintim că parcul de distracții ”OrheiLand” are o suprafață de 20 de mii de metri pătrați și a fost deschis pe 1 iunie 2018, fiind vizitat de peste jumătate de milion de persoane, inclusiv din Ucraina și România, atrase de zecile de tobogane gonflabile, trambuline şi terenuri de joacă pentru copii, dar și multiplele atracții și distracții pentru maturi.



Centrul are o capacitate de peste 50 mii de persoane. Intrarea și toate atracțiile pentru vizitatori sunt gratuite.