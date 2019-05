Scumpirea cartofilor, trend regional. Speculațiile PAS și PPDA, date peste cap de Institutul National de Statistica din București

Datele Institutului National de Statistica (INS) din București, publicate luni, arată scumpirea majoritatății marfurilor alimentare si nealimentare, dar si a serviciilor din România.



Potrivit sursei citate, in aprilie 2019 vs martie 2019, la capitolul marfuri alimentare, cel mai mult s-au scumpit cartofii (+4,75%), urmati de alte legume si conserve de legume (+2,48%), fructe si conserve de fructe (+2%) si fructe proaspete (+1,68%). Per ansamblu, pretul marfurilor alimentare s-a majorat, in aprilie fata de martie, cu 0,68%.



Cifrele publicate de Institutului National de Statistica relevă un trend regional și dau peste cap speculațiile mai multor deputați ai PAS și PPDA. Amintim că aceștia au expediat o scrisoare adresată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Consiliului Concurenței și Biroului Național de Statistică, în care solicită mai multe informații privind producerea cartofului în Republica Moldova, în legătură cu ultimele scumpiri atestate la acest produs.



Deputații Pas și PPDA au suspiciuni că scumpirile ar avea loc din cauza unor „înțelegeri obscure dintre un grup restrâns de importatori”. Scrisoarea este semnată de deputații Alexandru Slusari, Radu Marian, Chiril Moțpan și Maria Ciobanu.