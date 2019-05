Deputatul Tauber: Andrei Năstase e JLOB!

Deputatul Partidului Șor, Marina Tauber, îl acuză pe președintele PPDA, Andrei Năstase, că s-ar fi comportat cu ea agresiv. Totul sa-r fi întâmplat într-un local din Capitală, unde Taouber stătea cu o prietenă, iar Năstasee a venit cu alți doi colegi de partid, printre care era și Alexandru Machedon.



Aceasta a scris pe pagina sa de Facebook că Năstase cu alți doi colegi de partid, au venit într-un local în care se afla și ea.



"În momentul când deja vroiam să plecăm au intrat 3 jlobi: Machedon, Nastase și încă cineva care pretindea că trebuie să-l cunosc, probabil încă o vedetă, care nici nu a vrut împreună cu cei doi să asculte administratorul că VIP-ul este ocupat..., a scris Tauber.



"Au început să vorbească cu mine foarte agresiv: ”Bună ziua, doamna cu mercurul, ce faceți..?” și așa mai departe... Deși la prima și ultima ședință a Parlamentului Nastase nu era atât de vorbăreț, semăna cu un cățeluș cu coada între vine", a mai scris deputata din Partidul Șor.



Tauber sugerează că Andrei Nastase a încercat să o provoace, scuturându-și haine în prezența ei.



"Bădăranul acesta s-a apropiat de mine și a început să-și scuture haina lui și a spus “Na și ție un pic de mercur...” Deoarece luasem nota, dar și dacă sincer, nu am vrut sa cobor la nivelul lui Năstase sau cum i se mai spune "Prostu' satului", mi-am luat haina și am plecat. Având în vedere comportamentul lor arogant cu care au intrat în sala aceasta, fără voia administrației, n-am avut ce să fac decât să le doresc "odihnă plăcută", zicându-le că "am fost bucuroasă să îi văd"...



PUBLIKA.MD aminștește că Marina Tauber a venit la una din ședințele parlamentare cu un parasolar pentru a se proteja de blocul ACUM și de colegul său, Andrei Năstase. În timpul campanie electorale, atât Andrei Năstase cât și colega sa, Maia Sandu, au repetat de nenumărate ori că ar fi fost otrăviți cu mercur.