Ce spun astrele azi, 11 mai

Berbec

S-ar putea ca in urmatoarele zile sa fiti inconjurati de prieteni, cu scopul de a sarbatori reusita cuiva. Din punct de vedere financiar, este posibil sa observati o imbunatatire substantiala; daca ati schimbat recent planul de buget, in sfarsit va veti bucura de faptul ca da roade. Veti fi tentati sa cheltuiti acesti bani pe ceva grandios, insa astrele nu sunt favorabile cu privire la astfel investitii in urmatoarea perioada. Ceva neliniste la locul de munca; se poate ca un coleg sa va critice pentru ceea ce faceti, iar acest eveniment va va afecta din punct de vedere psihic. Din aceasta perspectiva, se poate sa fie afectata inclusiv calitatea serviciilor voastre.



Taur

Daca va stiti predispusi la iritabilitate si episoade de tensiune marita, nu lasati aceste probleme in voia sortii, ci ocupati-va din timp pentru a evita probleme grave in anii ce urmeaza. S-ar putea ca lipsa de succes din viata amoroasa sa se datoreze perfectionismului vostru, deoarece cautati un set de calitati mult prea specifice in ceilalti; daca va veti stabili standarde prea inalte, este foarte posibil ca, la un momentdat, sa va treziti ca timpul a trecut iar voi sunteti toto singuri. Incercati sa cunoasteti persoanele din jurul vostru; traind prea mult in propria imaginatie, s-ar putea sa ratati sansa la o experienta frumoasa. Evitati dezbaterile in familie, deoarece se anunta o perioada de instabilitate in aceasta parte a vietii voastre.



Gemeni

O perioada cu foarte multe neintelegeri in grupul de prieteni, ceea ce ar putea sa va determine sa va indepartati de ceilalti. Conflictele vor fi usor de evitat daca va aratati mai intelegatori si toleranti, desi in aceste zile s-ar putea ca rabdarea sa nu fie punctul vostru forte. Daca v-ati pus in minte sa parasiti locul de munca, s-ar putea ca astazi acel sentiment sa fie mai puternic ca oricand. Nu va multumiti cu putina experienta pe care o castigati la serviciu; cei din familie va vor sustine in orice decizie luati. S-ar putea ca, la un moment dat, sa va treziti insarcinati cu o responsabilitate foarte mare; de regula nu dati inapoi, pentru ca va plac provocarile, insa ganditi-va bine, de aceasta data.



Rac

Este perioada perfecta sa incercati sa va apropiati de familie, deoarece s-ar putea sa aveti un motiv pentru a sarbatori in curand; insa nu doar acesta trebuie sa fie motivul pentru care sa luati initiativa unei normalizari a situatiei, daca aceasta este dezechilibrata. Cei din jur vor incerca sa va ghiceasca sentimentele la orice pas si vor reactiona pe masura; sa nu fiti surprinsi daca acestia devin afectuosi fara explicatie. Desi veti aprecia atentia acordata, s-ar putea ca eforturile lor sa devina sufocante. Se anunta o zi agitata la locul de munca, insa nu lasati acest lucru sa va distraga atentia de la un disconfort, in special la nivelul ficatului. Pentru a evita o problema, consumati alimente proaspete si nu foarte grase.



Leu

S-ar putea ca cei din jur sa va excluda datorita temperamentului inselator cu care i-ati obisnuit in ultima vreme; de regula, sunteti directi in a va exprima punctele de vedere, insa uneori aveti tendinta de a deveni exagerat de critici. Pe de alta parte, voi insiva raspundeti dur la critici, astfel incat prietenii nu va vor considera o companie prea placuta. In schimb, este posibil sa cuceriti pe cineva din afara cercului de prieteni, cel mai probabil deoarece este vorba de un coleg de serviciu. Va veti cauta echilibrul in mediul de acasa; daca sunteti nemultumiti de felul in care sunt aranjate obiectele din apartament, ati putea urma regulile feng shui pentru mai mult armonie in culori si asezare.



Fecioara

S-ar putea sa simtiti lipsa unui scop in viata voastra, in afara locului de munca. Nu este niciodata prea tarziu sa studiati un nou subiect sau sa gasiti un hobby care va anima; cei din jur va vor incuraja in aceasta privinta. Nu raspundeti la orice incercare de a va provoca din partea unui membru al familiei cu care discutati de obicei in contradictoriu. Desi va fi dificil, evitati aceste situatii sau riscati sa includeti pe cineva drag in conflict. Daca observati o discrepanta intre planul de buget si bugetul pe care il aveti, s-ar putea ca motivul sa fie tendinta voastra de a cumpara doar din noile colectii de haine sau alte obiecte.



Balanta

S-ar putea sa dati peste oportunitati inedite la locul de munca, care sa va stimlueze in mod pozitiv. Daca pana acum va deranja rutina sau lipsa de provocari, aceasta schimbare va fi primita cu bratele deschise. Tratati persoanele apropiate cu mai multa intelegere si rabdare, in special persoanele in varsta din familie. Nu este o zi buna pentru dezbateri, deoarece criticile aduse de cineva va pot afecta mai mult decat de obicei, in special in cercul de prieteni. Daca nu v-ati confruntat cu probleme serioase de sanatate pana acum, acest lucru nu se va schimba; insa, daca va reveniti in perioada aceasta dupa o raceala, fiti prudenti!



Scorpion

S-ar putea sa observati o diferenta in compatibilitatea cu partenerul, fapt ce se va arata cel mai probabil in urma unor discutii tensionate. Daca nu reusiti sa va tineti sentimentele in frau, s-ar putea sa faceti afirmatii pe care le veti regreta mai tarziu. Analizati performanta de la locul de munca din ultimul timp si faceti pasii necesari pentru a o imbunatati; se anunta o perioada incerta din acest punct de vedere. Este posibil ca un membru al familiei sau un prieten apropiat sa va ceara ajutorul, sub forma unei sume de bani; mare atentie la persoanele care ar putea profita de bunavointa voastra.



Sagetator

Daca v-ati apucat de un sport in ultima perioada, s-ar putea sa nu observati o imbunatatire in tonus, iar acest lucru va va determina sa nu mai incercati; nu renuntati asa usor, pentru ca rezultatele nu apar peste noapte, in special daca nu ati fost fideli programului de antrenament. Tindeti sa visati cu ochii deschisi la un viitor care pare sa se indeparteze; incercati, mai degraba, sa faceti schimbarile mult dorite acum si bucurati-va de ceea ce va ofera prezentul. Desi un nou loc de munca nu pare o posibilitate in viitorul apropiat, puteti incepe cu lucruri mai mici, cum ar fi schimbarea garderobei. Astazi s-ar putea sa intrati in conflict cu partenerul.



Capricorn

Se anunta o perioada tensionata la locul de munca, unde s-ar putea sa va pierdeti din atitudinea de diplomat atunci cand veti rpimi critici; aveti insa in vedere ca, in unele cazuri, criticile pot fi constructive, ducand chiar la imbunatatirea proiectului initial. S-ar putea sa vi se ceara un sfat bun astazi, asa ca oferiti-l cu incredere; prietenul a apelat la voi cu un motiv intemeiat! Daca aveti probleme cu tenul sau oboseala, s-ar putea ca vinovatii sa fiti chiar voi. Incepeti prin a tine un jurnal de mese, in care sa notati ceea ce mancati in fiecare zi. Daca observati un continut ridicat de zahar sau grasimi, ati gasit si motivul pentru starea mai putin perfecta.



Varsator

Se anunta o perioada cu multe schimbari pe plan personal, care v-ar putea afecta intr-o masura destul de mare. S-ar putea sa treceti printr-o experienta care va va ajuta sa scapati de prejudecati, iar acest lucru va va inspira sa vorbiti deschis pe anumite teme. Daca aveti copii, acest lucru va va ajuta sa va apropiati de ei. Aveti grija atunci cand va aflati in trafic la orele de varf, deoarece nervii vostri vor fi suprasolicitati. Relatii armonioase in familie; veti avea ocazia sa sarbatoriti impreuna sau sa planificati o iesire in afara orasului. Viata de cuplu se anunta si ea la fel de armonioasa. S-ar putea sa castigati o suma de bani; sunt semne ca norocul e de partea voastra azi.



Pesti

Atunci cand va intalniti cu prietenii, lasati grijile de la locul de munca deoparte; altfel, riscati sa pierdeti din momentele frumoase petrecute impreuna. Desi nu se anunta schimbari din punct de vedere al relatiilor, va veti bucura de o perioada armonioasa daca deja aveti un partener; daca sunteti celibatari, va trebui sa priviti ceva mai atent in jurul vostru, pentru a va gasi un eventual partener de relatie. Nu va enervati atunci cand cei din familie va ofera un sfat. Chiar daca nu planuiti sa il urmati, acceptati orice sugestie cu o minte deshisa pentru a mentine o relatie buna. S-ar putea sa va aflati pe pragul unei raceli, asa ca spalati-va bine pe maini inainte de fiecare masa.