Alaiba se răzbună pe Plahotniuc pentru că nu a fost angajat de PDM? ALAIBA: „Am depus CV în 2009 pentru a fi angajat la PDM”

Deputatul PAS Dumitru Alaiba a trimis CV pentru angajare la Partidul Democrat din Moldova. A recunoscut-o chiar el, atunci când a fost sunat de un reporter Publika TV pentru a afla cum comentează acuzaţiile, care i-au fost aduse de jurnaliştii de la Vocea Basarabiei.



"Foarte pe scurt, eu am venit în 2009 prin iulie și am încercat să mă implic cum am putut. Am trimis CV-uri cum m-a dus capul, am trimis CV-uri prin diferite locuri, inclusiv la reprezentanți ai Partidului Democrat din Moldova", a spus Alaiba.



Dumitru Alaiba este deputat în Fracțiunea PAS, Blocul ACUM. Anterior acesta a făcut parte din echipă fostului premier, Vlad Filat, condamnat la ani de închisoare pentru corupţie şi implicarea în furtul miliardului.



Jurnaliştii de la Vocea Basarabiei au publicat o investigaţie în care se arată că Dumitru Alaiba a fost angajat la Cancelaria de Stat prin încălcarea legii. Acesta nu a trecut prin concurs, aşa cum prevede legislaţia, fiind numit în funcție în baza unei cereri personale.